Анестезия по протоколу

«Родственница попала в больницу по скорой. Требуется операция — камень в желчном. Вся родня настаивает, что надо заплатить анестезиологу. Кто-то в курсе: есть ли разница в платном и бесплатном наркозе? И сколько давать денег? И как вообще их давать? Совсем растеряны», — частый вопрос на медицинских форумах.

Мнения у комментаторов резко разделились — одни считают, что платить надо «однозначно» — «не размышляя и не раздумывая, речь идет о качественном хорошем отношении анестезиолога к пациенту». Другие считают, что «если врач работает только за взятки — это плохой врач».