Ложась на плановую операцию, некоторые пациенты (или их родственники) задаются вопросом: платить или не платить анестезиологу за «хороший» наркоз. Что такое «хороший» наркоз, никто точно сказать не может, но в целом ожидания общие — легко заснуть, легко проснуться, не умереть во сне, увидеть прекрасные сны… «Плохой» наркоз по этой логике должен погружать человека в пучину ада, из которого он будет выбираться медленно и мучительно, а может, вообще никогда не выберется.
Анестезия по протоколу
«Родственница попала в больницу по скорой. Требуется операция — камень в желчном. Вся родня настаивает, что надо заплатить анестезиологу. Кто-то в курсе: есть ли разница в платном и бесплатном наркозе? И сколько давать денег? И как вообще их давать? Совсем растеряны», — частый вопрос на медицинских форумах.
Мнения у комментаторов резко разделились — одни считают, что платить надо «однозначно» — «не размышляя и не раздумывая, речь идет о качественном хорошем отношении анестезиолога к пациенту». Другие считают, что «если врач работает только за взятки — это плохой врач».
«Вы получите ровно то, что полагается по протоколам. Но шагов влево и вправо в отступление от протокола не будет. И это, кстати, не всегда плохо. Часто эти отступления абсолютно не оправданы ни клинически, ни патогенетически. Полностью соответствуют принципу: лучшее — враг хорошего. Я вообще боюсь людей, которые обещают сделать «как себе». Себе можно сделать тяп-ляп, и так сойдет. Мне больше нравятся такие, которые делают «как надо», — комментирует тему «хорошего» наркоза в группе
Протокол обязывает добиться, чтобы пациент в ходе операции был защищен от боли наиболее оптимальным для пациента образом. Каким именно, протокол говорит не всегда. И обеспечение психологического комфорта пациента протокол тоже не регламентирует.
Это, конечно, бандитизм, если специалист не делает того, что необязательно, но желательно, оттого, что ему за это не платят левых денег. И хирурги видят, и смотрят косо. И не только они. Мне хочется думать, что мои коллеги, делают для пациента все возможное потому, что профессиональная честь обязывает. А не потому, что рассчитываешь на конверт. В большинстве случаев это так и есть. Хотя в семье не без урода наверняка».
Мне в лицо сказал анестезиолог перед плановой операцией: " Тебе наркоз какой? Нормальный или рабоче-крестьянский?»
«До операции — никаких подарков!»
Сергей Саяпин
медицина
врач анестезиолог-реаниматолог
- Не существует плохого или хорошего наркоза, — говорит Сергей Саяпин. — Существует подходящий наркоз для данного конкретного пациента в данной конкретной клинической ситуации. Главное, правильно применять препарат, и никаких кошмаров не будет. Сейчас снабжение больниц на нормальном уровне, жить и работать можно, нет такого, когда чего-то не хватает. Поэтому нет никакой разницы в качестве анестезии — ОМС/ДМС/квота/платно. Миф взялся из советского прошлого времен застоя и позже, когда принцип «ты — мне, я — тебе» стал нарастать в сознании граждан и продолжился в 90-е в качестве логичного отражения действительности.
По словам Саяпина, если врач намекает на вознаграждение, то лучше всего от такого врача отказаться и написать заявление в комздрав.
- После операции и без согласования с врачом можете хоть завалить его подарками, — говорит Сергей Саяпин. — До — даже не думайте предлагать.
Синдром хронической обиды
Что делать, если анестезиолог перед операцией предлагает заплатить за «хороший наркоз»? А если не заплатить, то будет ли наркоз «плохой»? На эти вопросы «Доктору Питеру» ответил профессор Константин Лебединский.
Константин Лебединский
Медицина
завкафедрой анестезиологии и реаниматологии СЗГМУ им. Мечникова, главный научный сотрудник ФНКЦ реаниматологии и реабилитологии, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов России
- Ни один здравомыслящий доктор на уголовное преступление — дать «плохой наркоз», если ему не заплатят! — не пойдет. Это называется вымогательством и ненадлежащим исполнением профессиональных обязанностей. Хотя, конечно, практика «заряжания» (когда врач неформально предлагает заплатить деньги за медицинскую услугу, — Прим. Ред.) пациентов распространена в странах с невысоким уровнем жизни, увы, повсеместно. Как высказался недавно один из наших главных врачей — «вот смотрю я на парковку перед нашей больницей, и думаю — ну на что коллегам жаловаться?!» Действительно, и у нас заранее оговоренное «левое» вознаграждение, особенно за хирургическое вмешательство — совсем не редкость. При этом анестезиологи во всем мире находятся в состоянии, я бы сказал, некой хронической обиды: если профессор университета благополучного Хельсинки Маркку Палохеймо говорит, что «стол накрывает анестезиолог, но вино пьет хирург!», то что уж говорить о больших и малых городах России?
И ладно бы «заряжали», а то ведь нередко еще и так бывает: «Операция прошла хорошо, а вот наркоз оказался плохой, поэтому видите — начались послеоперационные осложнения». Еще один неприличный фортель, который встречается в практике, это когда хирург говорит: «Операция-то бесплатная, а вот наркоз стоит тысячу долларов». В такой ситуации пациенту или родственникам нужно просто напрямую об этом говорить с анестезиологом (а еще лучше — с администрацией учреждения!), который в 100% случаев о своем участии в доходах не знает…
Конечно, самый плохой путь для анестезиолога — соревноваться на этом поприще с хирургом.
В одной из клиник много лет существовала уникальнейшая ситуация: если хирург заранее не заносил конверт заведующему анестезиологией, то находились десять причин, почему операция у конкретного больного состояться завтра не может. Причем в городе об этом знали, и самая озабоченная часть анестезиологической общественности тихо восторгалась по углам: «Вот молодец! Так и надо работать». Это была многолетняя практика, понятно, что все происходило при попустительстве главного врача.
Честно говоря, я не вижу ничего ненормального в том, если у пациента возникло желание как-то отблагодарить врача. Но, на мой взгляд, это никогда нельзя делать до операции. Хотя любое вознаграждение анестезиологу взяткой быть не может по определению — он не является по отношению к пациенту должностным лицом! — оплата безопасности пациента в ситуации, когда она гарантируется законом, выглядит очень плохо для врача. А вот если пациент или его родственники зайдут к доктору уже с выписной справкой в руках — на мой взгляд, в такой благодарности нет ничего предосудительного. Но и в этом случае, безусловно, анестезиолог никакие деньги с пациентом оговаривать не должен. Это не может быть условием лечения, мы в любом случае по умолчанию обеспечиваем его безопасность.
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