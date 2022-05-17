Как по коже заподозрить развитие болезни Паркинсона: 5 главных признаков

Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга. Почему появляется эта патология? Ученые и врачи пока что не смогли найти ответ на этот вопрос. В человеческом мозге начинают гибнуть дофамины, но какие факторы провоцируют этот процесс — большая загадка.
Болезнь пока что неизлечима, врачам и ученым только предстоит найти от нее лекарство. Однако многолетние исследования патологии дали свои плоды: заболевание уже можно «затормозить». И чем раньше вы начнете этот процесс «торможения», тем лучше. Ведь коварство болезни Паркинсона в том, что она многие годы может развиваться бессимптомно, но в конечном итоге приведет к инвалидности — у человека дрожат руки и ноги, нарушается походка, он не может держать равновесие и управлять своим телом.
Так, ученые уже давно выделили ранние симптомы болезни Паркинсона. К ним можно отнести:
Тремор
Снижение обоняния
Проблемы со сном
Запоры
Головокружения
Проблемы с движениями
Однако есть и такие тревожные звоночки, которые можно считать «необычными» — некоторые из них даже могут проявляться на коже. Так, Американская ассоциация болезни Паркинсона (APDA) сообщает, что себорейный дерматит часто встречается у людей с болезнью Паркинсона на разных стадиях развития заболевания, пишет британское издание
Симптомы себорейного дерматита:
на коже образуются шелушащиеся пятна;
на голове возникает обильная перхоть;
на волосистой части головы образуются себорейные бляшки, волосы начинают выпадать;
В первую очередь от себорейного дерматита страдает волосистая часть головы, а также те участки кожи, где у нас больше всего сальных желез — крылья носа, лоб, плечи, спина. Очаги шелушения также часто локализуются за ушами, что приводит к возникновению покрытых корками трещин, склонных к кровоточивости.
Американская ассоциация болезни Паркинсона сообщает, что у пациентов с болезнью Паркинсона это состояние возникает из-за чрезмерной секрецией сальных желез.
«Подобно тому, как дисфункция вегетативной нервной системы вызывает симптомы болезни Паркинсона, такие как нарушение регуляции артериального давления и нарушения мочеиспускания, вегетативная дисфункция нервов, контролирующих сальные железы лица, может вызывать себорейный дерматит», — пояснили эксперты организации.
Однако не стоит сразу паниковать: если у вас есть себорейный дерматит, то это не значит, что у вас в обязательном порядке появится болезнь Паркинсона. Да, взаимосвязь между патологиями есть, но она срабатывает далеко не у всех. Однако людям с этим диагнозом надо быть настороже, говорят эксперты: внимательно следить за состоянием кожи и всего организма в целом.
Кстати
Болезнь Паркинсона у многих ассоциируется в первую очередь с тремором и медлительностью. Однако у нее много и других проявлений, причем некоторые из них появляются задолго до двигательных нарушений. петербургские неврологи рассказали о типичных и необычных проявлениях болезни.