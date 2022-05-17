Как по коже заподозрить развитие болезни Паркинсона: 5 главных признаков

В первую очередь от себорейного дерматита страдает волосистая часть головы, а также те участки кожи, где у нас больше всего сальных желез — крылья носа, лоб, плечи, спина. Очаги шелушения также часто локализуются за ушами, что приводит к возникновению покрытых корками трещин, склонных к кровоточивости.

Американская ассоциация болезни Паркинсона сообщает, что у пациентов с болезнью Паркинсона это состояние возникает из-за чрезмерной секрецией сальных желез.

«Подобно тому, как дисфункция вегетативной нервной системы вызывает симптомы болезни Паркинсона, такие как нарушение регуляции артериального давления и нарушения мочеиспускания, вегетативная дисфункция нервов, контролирующих сальные железы лица, может вызывать себорейный дерматит», — пояснили эксперты организации.

Однако не стоит сразу паниковать: если у вас есть себорейный дерматит, то это не значит, что у вас в обязательном порядке появится болезнь Паркинсона. Да, взаимосвязь между патологиями есть, но она срабатывает далеко не у всех. Однако людям с этим диагнозом надо быть настороже, говорят эксперты: внимательно следить за состоянием кожи и всего организма в целом.