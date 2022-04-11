Болезнь Паркинсона — хроническое нейродегенеративное заболевание, которое поражает в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга. Английский врач Джеймс Паркинсон, имя которого потом получила болезнь, сам называл ее в начале XIX века «дрожательным параличом». По словам неврологов, в России этим заболеванием страдают около 250 тысяч человек, в мире, по разным данным, — около 6-10 миллионов.
Накануне Всемирного дня борьбы с болезнью Паркинсона, который отмечается 11 апреля, петербургские неврологи рассказали о типичных и необычных проявлениях болезни.
Ранние признаки
Как говорят врачи, многие из ранних признаков болезни Паркинсона появляются задолго до характерных двигательных нарушений. Но есть проблема — по ним очень сложно что-то заподозрить.
Итак, в списке самых ранних признаков:
снижение настроения;
нарушения сна, чаще в так называемую REM-фазу сна (ее еще называют фазой быстрых движений глаз). Часто в этот период ночи у человека может возникать гиперкинезия — чрезмерная мышечная активность, когда своими спонтанными движениями рук или ног он может даже травмировать того, кто рядом;
эректильная дисфункция у мужчин;
запоры.
Руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, заведующая отделением неврологии Института мозга им. Бехтеревой
- Это тоже признаки болезни Паркинсона, но на их основании никто не сможет заподозрить болезнь и поставить диагноз. В настоящее время мы при осмотре ориентируемся на клинические признаки, в первую очередь, именно двигательные, — говорит Ирина Милюхина, руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека им. Бехтеревой.
Типичные признаки — двигательные
Какие нарушения моторики должны насторожить человека или его родных? Ирина Милюхина перечислила 4 симптома, с которыми лучше как можно быстрее обратиться к неврологу.
Болевой синдром без причины
Он может быть вялым и длительным. Например, у человека развилась боль в одном плече — в поликлинике ее трактуют как проявление остеохондроза, но назначенное лечение с помощью противовоспалительных препаратов и физиотерапии не дает никакого эффекта в течение нескольких месяцев. Боль не проходит.
Ухудшение движения руки или ноги
Чаще все-таки страдают движения руки. Например, человек замечает, что при ходьбе начал немного прижимать руку к телу или она не так активно двигается, как раньше. Появляется замедленность в движениях — человек начинает медленно ходить, может с трудом садиться или вставать.
Нарушение мелкой моторики
Например, меняется почерк — становится более мелким и менее разборчивым. Или сложнее стало застегивать пуговицы на рубашке.
Тремор
Это один из самых известных признаков — дрожание одной руки, чаще кисти.
По словам Игоря Литвиненко, начальника кафедры и клиники нервных болезней ВМА, болезнь Паркинсона, как правило, прогрессирует медленно. Но даже несмотря на типичные проявления, врачи не всегда могут сразу установить правильный диагноз и вовремя начать лечение, когда оно может дать максимальный результат.
Начальник кафедры и клиники нервных болезней ВМА, главный невролог Минобороны РФ, полковник медицинской службы
- Исследования показали, что время, которое уходит у человека на размышления — от момента появления первых симптомов до обращения к врачу — занимает в среднем 1-1,5 года. Но, к сожалению, даже несмотря на, казалось бы, типичную клиническую картину примерно в 25-30% случаев при первичном осмотре диагноз ставится неверно. И тогда мы упускаем время — это время, когда с помощью лекарственной терапии можно добиться максимального результата, почти полной компенсации социально-бытовых функций. А если терапия начинается позже, быстрее формируются разные осложнения и оптимального результата добиться практически невозможно, — сказал Игорь Литвиненко.
Необычные проявления
К ним относятся, в частности, психические расстройства. По словам Владимира Михайлова, заместителя директора НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева, психические нарушения встречаются у большинства пациентов с болезнью Паркинсона, но обычно уже на поздних стадиях заболевания.
Заместитель директора НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева по инновационному научному развитию и международному сотрудничеству, доктор медицинских наук
- Интересно, но еще Джеймс Паркинсон (английский врач, первым описавший болезнь Паркинсона — Прим. ред.) говорил, что чувства и интеллект у пациентов с этой болезнью не страдают. Но этот великий ученый немного ошибся, потому что не так долго за ними наблюдал — за тремя пациентами он наблюдал из окна своего кабинета. Сейчас при лечении пациентов во многих случаях мы получаем хороший эффект и потому имеем возможность наблюдать их на протяжении многих лет, иногда даже десятков лет, — говорит Владимир Михайлов.
Когнитивные расстройства
К ним относятся нарушения памяти, внимания, интеллекта. Встречаются они очень часто — у 90-95% болеющих. Для коррекции врачи применяют препараты, замедляющие развитие когнитивных нарушений — по словам Владимира Михайлова, в арсенале неврологов с недавнего времени появился целый ряд таких лекарств.
Аффективные расстройства
Речь о тревоге, депрессии, которые на поздней стадии болезни врачи отмечают у 90% пациентов. При таких нарушениях тоже требуется лекарственная терапия, включая антидепрессанты и нейролептики.
Расстройства поведения
Они встречаются у некоторых пациентов, причем бывают разными. Например, одни страдают гэмблингом (пристрастие к азартным играм), другие — шопингом (склонность к необоснованным покупкам) или гиперсексуальностью. Все эти расстройства требуют вмешательства и помощи неврологов, а иногда и психиатров.
Психотические расстройства
Например, бред или галлюцинации, когда тоже требуется помощь психиатра.
Синдром Капгра
Человек с таким синдромом не узнает своих близких — например, жену или мужа. Он убежден, что их подменили другими людьми — двойниками.
- Психические расстройства у пациентов с болезнью Паркинсона сильно влияют на семейные отношения, поэтому нуждаются в неотложном вмешательстве врачей. Причем желательно невролога или психиатра, у которого есть опыт работы с такими пациентами — лечение психических осложнений при болезни Паркинсона требует особых знаний. Например, понимания того, что применение типичных нейролептиков у них просто может привести к резкому нарастанию обездвиженности и в итоге к летальному исходу, — добавил главный невролог Минобороны РФ Игорь Литвиненко.
Болеют не только пожилые
Всегда считалось, что болезнь Паркинсона связана с возрастом — после 60 лет риск резко возрастает и в целом — чем старше человек, тем риск больше. Однако врачи отмечают: болезнь заметно помолодела. До 10-15% заболевших составляют люди моложе 40 лет, причем далеко не всегда в развитии болезни играет роль генетическая предрасположенность.
По данным специалистов ПСПбГМУ им. Павлова, из 1 900 пациентов с болезнью Паркинсона, данные которых анализировали петербургские неврологи, треть (32%) приходится на долю людей в возрасте от 37 до 55 лет.