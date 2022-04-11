Типичные признаки — двигательные

Какие нарушения моторики должны насторожить человека или его родных? Ирина Милюхина перечислила 4 симптома, с которыми лучше как можно быстрее обратиться к неврологу.

Болевой синдром без причины

Он может быть вялым и длительным. Например, у человека развилась боль в одном плече — в поликлинике ее трактуют как проявление остеохондроза, но назначенное лечение с помощью противовоспалительных препаратов и физиотерапии не дает никакого эффекта в течение нескольких месяцев. Боль не проходит.

Ухудшение движения руки или ноги

Чаще все-таки страдают движения руки. Например, человек замечает, что при ходьбе начал немного прижимать руку к телу или она не так активно двигается, как раньше. Появляется замедленность в движениях — человек начинает медленно ходить, может с трудом садиться или вставать.

Нарушение мелкой моторики

Например, меняется почерк — становится более мелким и менее разборчивым. Или сложнее стало застегивать пуговицы на рубашке.

Тремор

Это один из самых известных признаков — дрожание одной руки, чаще кисти.

По словам Игоря Литвиненко, начальника кафедры и клиники нервных болезней ВМА, болезнь Паркинсона, как правило, прогрессирует медленно. Но даже несмотря на типичные проявления, врачи не всегда могут сразу установить правильный диагноз и вовремя начать лечение, когда оно может дать максимальный результат.