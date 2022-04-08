Предположение о том, что коронавирусная инфекция может вызвать в будущем всплеск паркинсонизма, петербургские ученые высказывали год назад. Они связывали эту теорию с последствиями эпидемии «испанки» в прошлом столетии, которая вызывала у переболевших в детстве этим гриппом повышенный риск нейроденегенерации и летаргический энцефалит. По словам главного невролога Минобороны РФ Игоря Литвиненко, вероятность, что это повторится и после пандемии коронавирусной инфекции, существует.
Начальник кафедры и клиники нервных болезней ВМА, главный невролог Минобороны РФ, полковник медицинской службы
- Сейчас мы видим общие звенья патогенеза (механизма зарождения и развития болезни — Прим. ред.). У болезни Паркинсона это так называемая гипотеза двойного удара. Считается, что патогенный агент может проникать в центральную нервную систему двумя путями: по обонятельным трактам, достигая ствола головного мозга, или поднимаясь вверх по блуждающему нерву.
То, что мы на сегодня знаем о механизмах развития новой коронавирусной инфекции, тоже свидетельствует о том, что мощное системное воспаление во всем организме может распространяться за пределы гематоэнцефалического барьера (физиологический барьер между кровеносной системой и ЦНС — Прим. ред.) и у людей с генетической предрасположенностью запускать вторичный нейродегенеративный процесс, — рассказал Игорь Литвиненко.
Как считает Ирина Милюхина, руководитель Научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии Института мозга человека им. Бехтеревой, коронавирус может быть не столько причиной, сколько триггером для уже имеющейся, но пока скрытой болезни Паркинсона.
Руководитель научно-клинического центра нейродегенеративных заболеваний и ботулинотерапии, заведующая отделением неврологии Института мозга им. Бехтеревой
- Мы в своей практике сталкиваемся с тем, что у переболевших COVID-19 проявляется болезнь Паркинсона. Но это не значит, что коронавирус послужил основной причиной. Скорее всего, нейродегенеративный процесс уже зрел на протяжении 10-15 лет, и инфекция, сопровождавшаяся выбросом цитокинов и гипоксией, послужила толчком, чтобы процесс неуклонной гибели нейронов ускорился и вышел на поверхность.
Мы видим увеличение случаев дебюта болезни Паркинсона после коронавирусной инфекции, но это опосредованное действие — COVID-19 подталкивает течение нейродегенеративного процесса. И раньше были данные, что другие вирусные инфекции тоже связаны с развитием болезни Паркинсона — грипп или вирус простого герпеса. Просто это не было так масштабно, — говорит Ирина Милюхина.
И хотя в грядущем росте заболеваемости врачи мало сомневаются, каким будет этот всплеск — оценить пока затрудняются.
Руководитель Центра по лечению болезней экстрапирамидной системы при кафедре неврологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. Павлова
- Понять какой был всплеск, мы сможем только минимум через десяток лет, исходя из длительности развития нейродегенеративного процесса — от старта до появления клинических симптомов проходит 5-20 лет. Дебют или утяжеление имеющейся болезни Паркинсона на фоне COVID-19 зависят от тяжести инфекции. У тех, кто перенес ее в легкой форме, утяжеления болезни Паркинсона не было, — добавила Алла Тимофеева, руководитель Центра по лечению болезней экстрапирамидной системы при кафедре неврологии ПСПбГМУ им. Павлова.
Цифры
Болезнь Паркинсона — медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга. По словам специалистов, генетических форм болезни Паркинсона немного — до 5% от всех случаев заболевания.
По некоторым данным, в России болезнью Паркинсона страдают около 250 тысяч человек. В мире насчитывают около 6-10 миллионов заболевших. По прогнозам специалистов, к 2030 году заболеваемость может вырасти вдвое.
Можно заболеть и в 20 лет
Всегда считалось, что болезнь Паркинсона связана с возрастом — после 60 лет риск резко возрастает и в целом — чем старше человек, тем риск больше. Рост заболеваемости также связывали с увеличением продолжительности жизни и соответственно числа пожилых людей. Однако врачи отмечают: болезнь заметно помолодела.
- До 10-15% заболевших — люди моложе 40 лет. Есть еще такое понятие, как ювенильный паркинсонизм — с дебютом болезни до 20 лет. К сожалению, если раньше мы встречались с такими пациентами редко, сейчас все чаще и чаще. Мы видим начало болезни и в 23, и в 25, и в 35 лет. Чаще это связано с генетической предрасположенностью, хотя не всегда мы можем обнаружить какие-то конкретные мутации, ассоциированные с ранним началом. Болезнь молодеет — эту тенденцию мы видим абсолютно точно, — констатировала Ирина Милюхина.
По словам Аллы Тимофеевой, «омоложение» идет не только за счет генетически детерминированных форм болезни. Специалисты Первого меда проанализировали данные около 1 900 пациентов с болезнью Паркинсона — каждому третьему (32%) всего от 37 до 55 лет.