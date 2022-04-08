- Мы в своей практике сталкиваемся с тем, что у переболевших COVID-19 проявляется болезнь Паркинсона. Но это не значит, что коронавирус послужил основной причиной. Скорее всего, нейродегенеративный процесс уже зрел на протяжении 10-15 лет, и инфекция, сопровождавшаяся выбросом цитокинов и гипоксией, послужила толчком, чтобы процесс неуклонной гибели нейронов ускорился и вышел на поверхность.

Мы видим увеличение случаев дебюта болезни Паркинсона после коронавирусной инфекции, но это опосредованное действие — COVID-19 подталкивает течение нейродегенеративного процесса. И раньше были данные, что другие вирусные инфекции тоже связаны с развитием болезни Паркинсона — грипп или вирус простого герпеса. Просто это не было так масштабно, — говорит Ирина Милюхина.

И хотя в грядущем росте заболеваемости врачи мало сомневаются, каким будет этот всплеск — оценить пока затрудняются.