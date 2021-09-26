Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга.
Причины возникновения этого заболевания до конца до сих пор неизвестны. Какие факторы вдруг вызывает гибель дофаминовых нейронов — все еще большой вопрос. Согласно исследованию, которое
Так, травмы головы или сотрясение мозга в анамнезе могут в два раза увеличить риск развития болезни Паркинсона. Оказалось, что те люди, которые страдали от этих состояний (особенно, если во время травмы они теряли сознание), в будущем гораздо чаще оказывались заложниками этой коварной болезни.
Ученые также пришли к выводу, что спровоцировать болезнь Паркинсона может симбиоз генетического и экологического факторов. Например, заболевание активнее поражало жителей сельской местности, которые постоянно контактируют с опасными пестицидами, необходимыми для обработки растений, а также работников вредных производств, которых окружает металл свинец.
Еще один важный фактор — это семейный анамнез. Если кто-то из ваших родственников страдал от болезни Паркинсона, то вероятность, что она поразить и вас, сильно возрастает.
Вот еще несколько причин, которые ученые отнесли к «редким, но возможным» фактором появления этого заболевания:
прием некоторых видов лекарств (например, таблетки, которые назначает психотерапевт). Такую причину эксперты назвали «лекарственным паркинсонизмом»;
различные прогрессирующие заболевания головного мозга;
цереброваскулярные заболевания (это группа заболеваний головного мозга, обусловленных патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением мозгового кровообращения — Прим.ред.). Например, атеросклероз.
Иногда заподозрить болезнь Паркинсона можно, если внимально проанализировать симптомы. «Доктор Питер» собрал первые «тревожные звоночки»:
Запоры.
Эректильная дисфункция у мужчин.
Нарушение мочеиспускания.
Бессонница.
Тревожность и депрессия. По словам Владимира Михайлова, руководителя отдела неврологии НМИЦ им. Бехтерева, примерно у 10% пациентов с болезнью Паркинсона развитию двигательных расстройств предшествуют психические нарушения — чаще всего тревожность и депрессия. Сочетание же сразу нескольких симптомов — повод обратиться к специалисту, например, к неврологу.
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