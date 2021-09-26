Болезнь Паркинсона — это медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание, поражающее в основном дофамин-продуцирующие нейроны в определенной области мозга.

Причины возникновения этого заболевания до конца до сих пор неизвестны. Какие факторы вдруг вызывает гибель дофаминовых нейронов — все еще большой вопрос. Согласно исследованию, которое опубликовано в специализированном научном журнале «Болезнь Паркинсона», группе американских ученых удалось выяснить, какие факторы могут спровоцировать это опасное заболевание головного мозга. Об этом пишет издание Express.