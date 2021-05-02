Поймать вовремя. Названы 6 ранних симптомов болезни Паркинсона

Поймать вовремя. Названы 6 ранних симптомов болезни Паркинсона15:03, 02.05.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий
Болезнь Паркинсона – тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое невозможно вылечить, но можно «затормозить». Оно долго протекает практически бессимптомно, но, по словам врачей, есть несколько признаков, которые помогут распознать болезнь на ранней стадии.
Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание. Оно многие годы может развиваться практически бессимптомно, но в конечном итоге приводит к инвалидности – у такого человека дрожат руки и ноги, нарушается походка, он не может держать равновесие и управлять своим телом. Известно, что при этой болезни в мозге нарушается выработка нейромедиатора дофамина, но вот что вызывает гибель дофаминовых нейронов – единой версии у ученых пока нет. Как нет до сих пор и лекарства, способного излечить от этота недуга – можно лишь затормозить его развитие и улучшить качество жизни человека. Именно поэтому, по словам врачей, важно выявить болезнь на ранних стадиях и как можно быстрее начать лечение, пока болезнь не зашла слишком далеко.
Какие симптомы должны насторожить? Руководитель службы услуг, предоставляемых пациентам с паркинсонизмом на дому Дэн Арчер рассказал в интервью Express, что проявления болезни Паркинсона могут отличаться у разных пациентов, особенно по мере прогрессирования болезни. Но есть предвестники болезни Паркинсона, которые не стоит оставлять без внимания.
6 ранних симптомов болезни Паркинсона:
- Тремор
- Снижение обоняния
- Проблемы со сном
- Запоры
- Головокружения
- Проблемы с движениями
«По мере развития болезни одним из ключевых симптомов становится потеря памяти, а на самой поздней стадии многим пациентам требуются инвалидные коляски - они часто не могут сами стоять, не падая», - пояснил Дэн Арчер.
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Ранее петербургские врачи рассказывали «Доктору Питеру», что среди предвестников болезни Паркинсона также могут быть эректильная дисфункция у мужчин, нарушение мочеиспускания, небольшие поначалу двигательные расстройства – например, плохо слушается рука. Примерно у каждого десятого развитию двигательных расстройств предшествуют психические нарушения — чаще всего тревожность и депрессия.
1 комментарий Оставить комментарий
У меня все указанные симтомы. Обращался к неврологу - бесполезное занятие. В России медицина занята зарабатыванием денег, а не лечением. Хороших специалистов можно пересчитать по пальцам и даже они не лечат, потому что сверху говорят что надо экономить.
Верните тогда все взносы на медицину, что десятилетиями отнимали у работников и не берите никогда больше.
Пропагандоны из КисельТВ вещают, что в США медицина плохая, платная, горы трупов лежат на улицах. А в России - медицина замечательная, лучшая и "бесплатная" (для них может быть бесплатная, а за простых граждан платит взносы работодатель из зарплаты). Но что мы имеем в итоге? В США население в 2,5 раза больше российского и там привито 45% населения (и уже половина умерло от проклятой некачественной вакцины). В России привито 3% населения, вакцина такая качественная, что народ её боится, т.к. гебешники уже вторую сотню лет грабят и обманывают народ, нет им веры никакой.
Учвстковый терапевт говорит что в нашем доме за прошедший год умерли все возрастные пенсионеры, только 2 бабульки остались, одной за 90, другой - за 80. А приятели, живущие в США ржут от гебешных пропагандонов, просят дать точный адрес улиц с трупами американцев.
С медициной у них тоже всё хорошо, у всех страховки, а пенсионеры имеют лучшую страховку, чем та которую они могли себе позвоить когда работали. В России пенсионерам говорят: вам уже 80 лет, таких уже не лечим.
Голосуйте за Кэгэбе!! Слава чекистам и их холуям!!!