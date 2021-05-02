Поймать вовремя. Названы 6 ранних симптомов болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое невозможно вылечить, но можно «затормозить». Оно долго протекает практически бессимптомно, но, по словам врачей, есть несколько признаков, которые помогут распознать болезнь на ранней стадии.

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание. Оно многие годы может развиваться практически бессимптомно, но в конечном итоге приводит к инвалидности – у такого человека дрожат руки и ноги, нарушается походка, он не может держать равновесие и управлять своим телом. Известно, что при этой болезни в мозге нарушается выработка нейромедиатора дофамина, но вот что вызывает гибель дофаминовых нейронов – единой версии у ученых пока нет. Как нет до сих пор и лекарства, способного излечить от этота недуга – можно лишь затормозить его развитие и улучшить качество жизни человека. Именно поэтому, по словам врачей, важно выявить болезнь на ранних стадиях и как можно быстрее начать лечение, пока болезнь не зашла слишком далеко.

Какие симптомы должны насторожить? Руководитель службы услуг, предоставляемых пациентам с паркинсонизмом на дому Дэн Арчер рассказал в интервью Express, что проявления болезни Паркинсона могут отличаться у разных пациентов, особенно по мере прогрессирования болезни. Но есть предвестники болезни Паркинсона, которые не стоит оставлять без внимания.

6 ранних симптомов болезни Паркинсона:

Тремор

Снижение обоняния

Проблемы со сном

Запоры

Головокружения

Проблемы с движениями

«По мере развития болезни одним из ключевых симптомов становится потеря памяти, а на самой поздней стадии многим пациентам требуются инвалидные коляски - они часто не могут сами стоять, не падая», - пояснил Дэн Арчер.

Ранее петербургские врачи рассказывали «Доктору Питеру», что среди предвестников болезни Паркинсона также могут быть эректильная дисфункция у мужчин, нарушение мочеиспускания, небольшие поначалу двигательные расстройства – например, плохо слушается рука. Примерно у каждого десятого развитию двигательных расстройств предшествуют психические нарушения — чаще всего тревожность и депрессия.