18+ / fontanka.ru

Поймать вовремя. Названы 6 ранних симптомов болезни Паркинсона

15:03, 02.05.2021 / Верcия для печати / 1 комментарий

Болезнь Паркинсона – тяжелое нейродегенеративное заболевание, которое невозможно вылечить, но можно «затормозить». Оно долго протекает практически бессимптомно, но, по словам врачей, есть несколько признаков, которые помогут распознать болезнь на ранней стадии.

Поймать вовремя. Названы 6 ранних симптомов болезни Паркинсона
Фото: pixabay.com

Болезнь Паркинсона – медленно прогрессирующее хроническое нейродегенеративное заболевание. Оно многие годы может развиваться практически бессимптомно, но в конечном итоге приводит к инвалидности – у такого человека дрожат руки и ноги, нарушается походка, он не может держать равновесие и управлять своим телом. Известно, что при этой болезни в мозге нарушается выработка нейромедиатора дофамина, но вот что вызывает гибель дофаминовых нейронов – единой версии у ученых пока нет. Как нет до сих пор и лекарства, способного излечить от этота недуга – можно лишь затормозить его развитие и улучшить качество жизни человека. Именно поэтому, по словам врачей, важно выявить болезнь на ранних стадиях и как можно быстрее начать лечение, пока болезнь не зашла слишком далеко.

Какие симптомы должны насторожить? Руководитель службы услуг, предоставляемых пациентам с паркинсонизмом на дому Дэн Арчер рассказал в интервью Express, что проявления болезни Паркинсона могут отличаться у разных пациентов, особенно по мере прогрессирования болезни. Но есть предвестники болезни Паркинсона, которые не стоит оставлять без внимания.

6 ранних симптомов болезни Паркинсона:  

  • Тремор
  • Снижение обоняния
  • Проблемы со сном
  • Запоры
  • Головокружения
  • Проблемы с движениями

«По мере развития болезни одним из ключевых симптомов становится потеря памяти, а на самой поздней стадии многим пациентам требуются инвалидные коляски - они часто не могут сами стоять, не падая», - пояснил Дэн Арчер.

Читайте также: Как заметить предвестники болезни Альцгеймера, чтобы избежать Дня сурка

Ранее петербургские врачи рассказывали «Доктору Питеру», что среди предвестников болезни Паркинсона также могут быть эректильная дисфункция у мужчин, нарушение мочеиспускания, небольшие поначалу двигательные расстройства – например, плохо слушается рука. Примерно у каждого десятого развитию двигательных расстройств предшествуют психические нарушения — чаще всего тревожность и депрессия.

Рубрики: Неврология

1 комментарий Оставить комментарий

У меня все указанные симтомы. Обращался к неврологу - бесполезное занятие. В России медицина занята зарабатыванием денег, а не лечением. Хороших специалистов можно пересчитать по пальцам и даже они не лечат, потому что сверху говорят что надо экономить.

Верните тогда все взносы на медицину, что десятилетиями отнимали у работников и не берите никогда больше.

Пропагандоны из КисельТВ вещают, что в США медицина плохая, платная, горы трупов лежат на улицах. А в России - медицина замечательная, лучшая и "бесплатная" (для них может быть бесплатная, а за простых граждан платит взносы работодатель из зарплаты). Но что мы имеем в итоге? В США население в 2,5 раза больше российского и там привито 45% населения (и уже половина умерло от проклятой некачественной вакцины). В России привито 3% населения, вакцина такая качественная, что народ её боится, т.к. гебешники уже вторую сотню лет грабят и обманывают народ, нет им веры никакой.

Учвстковый терапевт говорит что в нашем доме за прошедший год умерли все возрастные пенсионеры, только 2 бабульки остались, одной за 90, другой - за 80. А приятели, живущие в США ржут от гебешных пропагандонов, просят дать точный адрес улиц с трупами американцев.

С медициной у них тоже всё хорошо, у всех страховки, а пенсионеры имеют лучшую страховку, чем та которую они могли себе позвоить когда работали. В России пенсионерам говорят: вам уже 80 лет, таких уже не лечим.

Голосуйте за Кэгэбе!! Слава чекистам и их холуям!!!

Ответить

Написать комментарий:

Вы также можете оставить комментарий, авторизировавшись.

Новости

Читать дальше

Самое обсуждаемое

Самое читаемое

Отзывы о клиниках

Читать все отзывы

Нашли ошибку?

captcha Обновить картинку
×