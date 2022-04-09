В исследовании участвовали представители многих медицинских специализаций: и неврологи, и реаниматологи, психиатры, психологи. Работали над загадкой и социологи.

- Среди них представители многих уважаемых академических институтов мира: Гарвардский университет, Университет Бейлора, Калифорнийский университет в Риверсайде, Университет Вирджиния, Университет Содружества Вирджинии, Медицинский колледж Висконсина и университеты Саутгемптона и Лондона, — перечислил всех участников исследования Сэм Парниа в Neuroscience .

Не мучения, а положительный эффект

Людей, переживших столкновение со смертью или на грани смерти, в мире несколько сотен миллионов. И они описывают переживания, связанные со смертью, как уникальный набор мысленных воспоминаний с универсальными темами.

Эти воспоминания не связаны с галлюцинациями, иллюзиями или переживаниями, которые вызвали психоделические препараты. У них даже можно выделить определенную общую последовательность:

отделение от тела: в этот момент обостряется чувство осознания, человек признает смерть;

передвижение в некий пункт назначения;

осмысление жизни, анализ своих действий, поступков, намерений и мыслей по отношению к другим;

пребывание в месте, которое многие называли «домом»;

возвращение к жизни.

На электроэнцефалографии (ЭЭГ) появляются всплески гамма- и электрической активности. Обычно так проявляют себя повышенные состояния сознания. О них говорят миллионы людей, переживших смерть. Они описывают их как проявление ясновидения или точного осознания, что они умерли.

Люди не жалуются на мучительные переживания, связанные со смертью. Скорее, наоборот, испытывают положительный эффект от изменений.