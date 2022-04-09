Благодаря достижениям в науке и медицине с остановкой сердца жизнь человека не заканчивается, еще можно повернуть время вспять. И услышать откровения «возвратившихся» о том, что происходит на пороге смерти. Люди рассказывают о том, что сознание и осознание обострялись, вокруг происходило что-то необъяснимое.
- Эти воспоминания с научной точки зрения называются «околосмертными переживаниями», — говорит доктор медицины, директор отдела исследования интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Гроссмана при Нью-Йоркском университете Сэм Парниа. — Наше исследование первое в истории научно изучает воспоминания людей о событиях, связанных со смертью.
В исследовании участвовали представители многих медицинских специализаций: и неврологи, и реаниматологи, психиатры, психологи. Работали над загадкой и социологи.
- Среди них представители многих уважаемых академических институтов мира: Гарвардский университет, Университет Бейлора, Калифорнийский университет в Риверсайде, Университет Вирджиния, Университет Содружества Вирджинии, Медицинский колледж Висконсина и университеты Саутгемптона и Лондона, — перечислил всех участников исследования Сэм Парниа в
Не мучения, а положительный эффект
Людей, переживших столкновение со смертью или на грани смерти, в мире несколько сотен миллионов. И они описывают переживания, связанные со смертью, как уникальный набор мысленных воспоминаний с универсальными темами.
Эти воспоминания не связаны с галлюцинациями, иллюзиями или переживаниями, которые вызвали психоделические препараты. У них даже можно выделить определенную общую последовательность:
отделение от тела: в этот момент обостряется чувство осознания, человек признает смерть;
передвижение в некий пункт назначения;
осмысление жизни, анализ своих действий, поступков, намерений и мыслей по отношению к другим;
пребывание в месте, которое многие называли «домом»;
возвращение к жизни.
На электроэнцефалографии (ЭЭГ) появляются всплески гамма- и электрической активности. Обычно так проявляют себя повышенные состояния сознания. О них говорят миллионы людей, переживших смерть. Они описывают их как проявление ясновидения или точного осознания, что они умерли.
Люди не жалуются на мучительные переживания, связанные со смертью. Скорее, наоборот, испытывают положительный эффект от изменений.
- Появление сердечно-легочной реанимации показало нам, что смерть — это не абсолютное состояние, а процесс, который у некоторых людей можно обратить вспять даже после того, как он начался, — говорит Сэм Парния. — Благодаря этому мы можем изучать смерть. Более того, теперь мы знаем, что клетки мозга не умирают с остановкой сердца, а продолжают существовать еще в течение нескольких часов.
Ученые уверены, что ни физиологические, ни когнитивные процессы со смертью не заканчиваются. Хотя науке не удалось доказать реальность и значение переживаний «вернувшихся», но отказаться от них невозможно.