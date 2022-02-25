Человек умирает, а мозг продолжает жить. Недолго, но довольно активно, воспроизводя для хозяина картинки из прошлого. И это не предположения, а вполне доказанный факт. Исследование провели в Китае на умирающем 87-летнем мужчине: ученые выяснили, как его мозг вел себя за 30 секунд до и 30 секунд после смерти.
- Мы сделали непрерывную запись электроэнцефалограммы головного мозга умирающего человека, которую мы получили от 87-летнего пациента, перенесшего остановку сердца после травматической субдуральной гематомы (тип гематомы, который возникает после черепно-мозговой травмы — прим. ред.), — объяснил, как удалось установить жизнь мозга после смерти, один из авторов научной работы доктор Аджмал Земмар.
Пожилого мужчину доставили в отделение неотложной помощи после того, как он упал. Состояние его довольно быстро ухудшалось, даже после проведенной операции по удалению гематом. Два дня больной провел в реанимации, но улучшения не наступило. На энцефалограмме врачи обнаружили развивающуюся эпилепсию, во время записи произошел сердечный приступ, и мужчина скончался. Поэтому то, что мозг жив на пороге смерти, оказалось случайно находкой. Результаты показали изменения в мозговых волнах. Активизировались те участки, которые отвечают за воспоминания.
- Можно предположить, что такая активность может поддерживать воспоминания о жизни у умирающего человека, — пишут ученые в научной статье в журнале
То есть то, что часто называют «вся жизнь пронеслась перед глазами». Понятно, что данные получены всего от одного человека: довольно пожилого, с «букетом» заболевания и серьезной, почти смертельной травмой. Однако примерно такие же результаты показали эксперименты на грызунах.
- Общее сходство колебательных изменений между строго контролируемым экспериментальным исследованием на грызунах и настоящей работой предполагает, что мозг проходит через ряд стереотипных шаблонов активности во время смерти, — предупреждают ученые.
Понятно, что провести подобный эксперимент на здоровом человеке практически невозможно.
- Мы не ожидаем смерти у здоровых людей, поэтому и не можем получить непрерывные записи в предсмертной фазе ни при каких обстоятельствах, — говорят исследователи. — Но даже благодаря тому, что все же удалось выяснить, мы можем более точно установить, когда заканчивается жизнь. И уточнить вопросы, например, связанные со сроками донорства органов.
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