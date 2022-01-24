Для того чтобы определить уровень усталости, ученые разработали собственную шкалу.

- Наше исследование является первым, которое связывает большую физическую усталость с более ранней смертью. И наоборот, более низкие показатели свидетельствуют о большей энергии и большей продолжительности жизни, — говорят авторы работы.

В рамках эксперимента специалисты применили разработанную шкалу усталости к 2906 участникам международного исследования Long Life Family Study в возрасте 60 лет.

Пожилых людей попросили оценить по шкале от 0 до 5 уровень усталости после получасовой прогулки, работы по дому и в саду или огороде.

После того как ученые учли другие факторы, влияющие на смертность (хронические болезни, депрессия, возраст, пол), выяснилось: участники, которые по Питтсбургской шкале усталости набрали 25 и более баллов, в 2,3 раза чаще своих ровесников умирали через 2,7 года после заполнения анкеты.

При этом, как ни парадоксально, от сильной усталости помочь может физическая активность: чем больше человек двигается, тем лучше он себя чувствует. Так что тем, кто хочет прожить как можно дольше, стоит выделить время на ежедневные прогулки.