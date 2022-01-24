Люди в возрасте утомляются быстрее, чем молодежь, и это никого не удивляет. Однако на самом деле повышенная утомляемость у пожилых может быть тревожным сигналом.
Ученые из Питтсбургского университета установили: по тому, как быстро человек устает от определенных видов деятельности, может помочь определить вероятность его смерти в ближайшие три года. Статья об этом исследовании опубликована в издании
Для того чтобы определить уровень усталости, ученые разработали собственную шкалу.
- Наше исследование является первым, которое связывает большую физическую усталость с более ранней смертью. И наоборот, более низкие показатели свидетельствуют о большей энергии и большей продолжительности жизни, — говорят авторы работы.
В рамках эксперимента специалисты применили разработанную шкалу усталости к 2906 участникам международного исследования Long Life Family Study в возрасте 60 лет.
Пожилых людей попросили оценить по шкале от 0 до 5 уровень усталости после получасовой прогулки, работы по дому и в саду или огороде.
После того как ученые учли другие факторы, влияющие на смертность (хронические болезни, депрессия, возраст, пол), выяснилось: участники, которые по Питтсбургской шкале усталости набрали 25 и более баллов, в 2,3 раза чаще своих ровесников умирали через 2,7 года после заполнения анкеты.
При этом, как ни парадоксально, от сильной усталости помочь может физическая активность: чем больше человек двигается, тем лучше он себя чувствует. Так что тем, кто хочет прожить как можно дольше, стоит выделить время на ежедневные прогулки.
Другие признаки преждевременной смерти:
Трудности с движением (тяжело становится даже вставать со стула)
Снижение скорости ходьбы
Постепенное снижение активности
Сложности с выполнением обычных домашних дел
Кстати
Канадские исследователи систематизировали известные признаки смерти и создали калькулятор, который может примерно предсказать, сколько вам еще осталось жить. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
А австралийские ученые нашли способ определить, насколько велик ваш риск умереть в ближайшее время, по глазам. Для этого нужно сравнить реальный биологический возраст с возрастом сетчатки. Подробнее на эту тему ЗДЕСЬ.
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