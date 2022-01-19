Разработчики проанализировали образцы крови 50 зараженных коронавирусом, которые попали в больницы еще в начале пандемии и у которых болезнь протекала в очень тяжелой форме. Лечили их согласно национальным рекомендациям. Некоторые из этих пациентов в итоге скончались от COVID-19.

Из анализа убрали образцы больных, которые попросили ограничить им лечение.

Все образцы были собраны на разных стадиях инфекции. Такой подход позволил отследить, как менялась концентрация трех сотен белков в ходе болезни. Для этого специалисты использовали специальное машинное обучение.