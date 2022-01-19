Немецкие ученые создали нейросеть, которая поможет предсказать течение коронавируса у пациентов, попавших в реанимацию. Отчет об изобретении опубликован в издании
Разработчики проанализировали образцы крови 50 зараженных коронавирусом, которые попали в больницы еще в начале пандемии и у которых болезнь протекала в очень тяжелой форме. Лечили их согласно национальным рекомендациям. Некоторые из этих пациентов в итоге скончались от COVID-19.
Из анализа убрали образцы больных, которые попросили ограничить им лечение.
Все образцы были собраны на разных стадиях инфекции. Такой подход позволил отследить, как менялась концентрация трех сотен белков в ходе болезни. Для этого специалисты использовали специальное машинное обучение.
Во время исследования ученые смогли выделить совокупность 14 ключевых белков — протеом. Именно их концентрации сильней всего влияют на прогноз для больного коронавирусом. В дальнейшем нейросеть использовала эти показатели, чтобы дать предсказание о том, насколько вероятны гибель или выздоровление пациента.
По словам создателей нейросети, их изобретение позволит оптимизировать распределение ресурсов и сил медицинских работников.
Что влияет на тяжесть течение COVID-19
Как рассказала врач-инфекционист Светлана Малиновская, тяжесть болезни зависит не только от возраста, иммунитета и прочих известных факторов, но и от того, как именно человек заразился. Если подробно разбирать способы передачи новой коронавирусной инфекции, то их можно разделить на два типа: воздушно-капельный и контактный. Наиболее опасен воздушно-капельный путь передачи: при таком варианте вирус быстро попадает в глубокие отделы дыхательных путей и начинает стремительно размножаться, поражая легкие. Кстати, именно поэтому так важно носить маску — чтобы обезопасить и себя, и окружающих.
Кроме того, легче коронавирус переносят те, кто сделал прививку.
Какие болезни влияют на риск смерти от COVID-19
гипертония,
диабет,
хронические сердечные заболевания,
хронические заболевания почек,
трансплантация,
иммуносупрессия,
хронические заболевания легких.
Кстати
Австралийские ученые продолжают работать над вакциной, которая, по словам разработчиков, в теории сможет защитить от заражения коронавирусом на 100%. О том, что думают о таком препарате российские врачи, читай ЗДЕСЬ.
Комментарии4