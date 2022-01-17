Уже понятно, что воспаление легких, которого так все пугались в первую волну, не самое страшное, что принес нашему организму ковид. Сложно назвать хотя бы один орган, который не входит в перечень «пострадавших» от новой коронавирусной инфекции: нервная система, мочеполовая, пищеварительная, сердечно-сосудистая. При этом последствия могут проявиться далеко не сразу, есть у них отложенный запуск. «Доктор Питер» выяснил, когда «ловить» осложнения и какие симптомы должны насторожить.
Наталья Антипина
Медицина
Кардиолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук
- Если человек попал в стационар, там он проходит полное обследование: анализ крови, D-димер, неоднократные кардиограммы, проверяют сосуды ног, — говорит кардиолог Тюменского кардиологического научного центра, кандидат медицинских наук Наталья Антипина. — Врачам проще сориентироваться в последствиях. Если вы переболели дома, существует диспансеризация и программы реабилитации, которые также предусматривают обследование.
До 4 недель с момента получения положительного теста ПЦР длится период острого ковида, с 4 до 12 недель — восстановительный. Но ждать, когда пройдет 4 или 12 недель, врачи не советуют. Особенно, если есть какие-то симптомы, или уже имелись сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы. Это повод сразу после получения отрицательного теста записаться к врачу на осмотр.
- По истечению острого период, если сохраняется одышка, повышение артериального давления, частый пульс, нарушение сердечного ритма, плохая переносимость нагрузок — это тоже повод обратиться к врачу как можно раньше, — говорит Наталья Антипина. — Желательно сделать ЭКГ, сдать общий анализ крови, острофазовые показатели, D-димер, посмотреть сосуды ног, УЗИ сердца, а при нарушении ритма — суточный монитор, но все индивидуально.
На такое обследование потребуется около месяца. Расширенная диспансеризация также включает большую часть из них.
- Четкой статистики, когда может возникнуть нарушение в работе сердечно-сосудистой системы после перенесенного ковида, не существует, — объяснила Антипина. — По тем, кто уже имел какие-либо заболевания сердца и сосудов — мы видим обострения, по впервые выявленным — все сложнее, нельзя однозначно сказать, развились нарушения после ковида или были до, просто их не диагностировали.
Для тех, у кого уже была гипертония, ишемическая болезнь сердца, в случае заболевания ковидом, нельзя бросать выписанные препараты, но требуется корректировка дозы — на фоне вируса артериальная гипертензия может обостриться.
- Если все же говорить о сроках, когда стоит пройти обследование, то для гипертоников я бы порекомендовала сделать это через месяц, для всех остальных — через год после новой коронавирусной инфекции, — говорит кардиолог. — И после выздоровления я бы все же записала ЭКГ, сдала анализы и сделала УЗИ сердца, так как часть заболеваний проходят бессимптомно, а потом мы видим уже тяжелые последствия.
Врач отметила, что заболевания сердечно-сосудистой системы — это основная причина смертности в мире. Это одни из самых тяжелых и жизнеугрожающих болезней. Без правильного лечения продолжительность жизни снижается.
- К нам обращаются люди примерно от 30 до 85 лет, ковид вовлекает в процесс все системы организма, размножается в эндотелии, а он есть везде, — рассказала Антипина. — Поэтому проверять надо не только сердце, но и комплексно подходить к своему организму, требуется и невролог, и эндокринолог, и гастроэнтеролог.
Тревожные симптомы
Вы больше не можете выполнять ту нагрузку, которую могли раньше. Пострадала переносимость.
Нарушение ритма.
Повышение артериального давления или понижение, все очень индивидуально
Головные боли и головокружение.
Слабость.
Нехватка воздуха.
Тревожность и нарушение сна.
На организм влияет и само по себе вирус, и лечение, которое мы используем во время заболевания. Лечение — очень тяжелое.
Есть опасения, что «омикрон» добавит проблем кардиологам. Дело в том, что африканский штамм вируса очень заразен.
- Мы ожидаем большой процент заболевших, и среди них будет много кардиологических пациентов, и то, что легко перенес, не означает, что не будет осложнений, — предупреждает Наталья Антипова. — Нет четкой связи, а ковид без последствий не проходит, если в организме есть слабое место, то вирус по нему обязательно ударит. Поэтому я призываю всех к соблюдению мер предосторожности. Если нет противопоказаний — вакцинируйтесь.
Комментарии2