Для тех, у кого уже была гипертония, ишемическая болезнь сердца, в случае заболевания ковидом, нельзя бросать выписанные препараты, но требуется корректировка дозы — на фоне вируса артериальная гипертензия может обостриться.

- Если все же говорить о сроках, когда стоит пройти обследование, то для гипертоников я бы порекомендовала сделать это через месяц, для всех остальных — через год после новой коронавирусной инфекции , — говорит кардиолог. — И после выздоровления я бы все же записала ЭКГ, сдала анализы и сделала УЗИ сердца, так как часть заболеваний проходят бессимптомно, а потом мы видим уже тяжелые последствия.

Врач отметила, что заболевания сердечно-сосудистой системы — это основная причина смертности в мире. Это одни из самых тяжелых и жизнеугрожающих болезней. Без правильного лечения продолжительность жизни снижается.

- К нам обращаются люди примерно от 30 до 85 лет, ковид вовлекает в процесс все системы организма, размножается в эндотелии, а он есть везде, — рассказала Антипина. — Поэтому проверять надо не только сердце, но и комплексно подходить к своему организму, требуется и невролог, и эндокринолог, и гастроэнтеролог.