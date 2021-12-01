Чем дальше, тем хуже

Кардиолог объяснила, что по оценке деформации миокарда врачам удается выделить группу переболевших, у которых восстановительный период будет протекать неблагоприятно. Им необходимо больше внимания, так как у них в будущем может развиться сердечная недостаточность или аритмия.

- Пока мы не выявили закономерности в зависимости от тяжести перенесенного COVID-19, но у нас готовы результаты обследования только первых 116 человек из 380 включенных, — уточнила Елена Ярославская.

И уже понятно, что проблемы с сердцем могут возникнуть не только у пожилых пациентов — средний возраст уже обследованных составил всего 49 лет, мужчин и женщин — поровну.

- По данным компьютерной томографии у 6 процентов было КТ-4 (более 75 процентов поражения легких), по трем другим градациям тяжести — КТ-1, 2, 3 — распределение примерно одинаковое, около 30 процентов в каждой группе, — озвучила кардиолог данные статистики.