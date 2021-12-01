Панические атаки, длительная потеря запахов и вкусов, слабость и забывчивость — последствия ковида, которые меркнут по сравнению с вредом, который вирус наносит сердечно-сосудистой системе. Нашли беду там, где не ждали, врачи Тюменского кардиологического научного центра. Здесь начали масштабное исследование влияния COVID-19 на организм переболевших еще в июле 2020 года. Первые результаты годовых наблюдений стали доступны на днях. Оказалось, что вирус может провоцировать деформацию миокарда.
Елена Ярославская
Медицина
Доктор медицинских наук, и.о. заведующего научным отделом инструментальных методов исследования, ведущий научный сотрудник Тюменского кардиологического научного центра — филиала Томского НИМЦ.
- Понятие деформации в применении к миокарду (сердечной мышце — прим. ред.) отличается от обывательского, — объяснила «Доктору Питеру» доктор медицинских наук Елена Ярославская. — Для здорового сердца деформироваться во время каждого сердечного цикла — это нормально. И наоборот, когда параметры деформации миокарда снижены, это может быть ранним проявлением нарушения сократительной способности сердца. При этом пациент еще может не иметь жалоб, и показатели традиционной оценки сократимости миокарда — такие, как фракция выброса левого желудочка (ЛЖ) — будут в норме.
Чем дальше, тем хуже
Кардиолог объяснила, что по оценке деформации миокарда врачам удается выделить группу переболевших, у которых восстановительный период будет протекать неблагоприятно. Им необходимо больше внимания, так как у них в будущем может развиться сердечная недостаточность или аритмия.
- Пока мы не выявили закономерности в зависимости от тяжести перенесенного COVID-19, но у нас готовы результаты обследования только первых 116 человек из 380 включенных, — уточнила Елена Ярославская.
И уже понятно, что проблемы с сердцем могут возникнуть не только у пожилых пациентов — средний возраст уже обследованных составил всего 49 лет, мужчин и женщин — поровну.
- По данным компьютерной томографии у 6 процентов было КТ-4 (более 75 процентов поражения легких), по трем другим градациям тяжести — КТ-1, 2, 3 — распределение примерно одинаковое, около 30 процентов в каждой группе, — озвучила кардиолог данные статистики.
У кого-то нарушение в работе сердечно-сосудистой системы выявили впервые, у кого-то утяжелилось течение ранее имевшихся заболеваний. При этом со временем «пострадавших» от ковида становится только больше.
Если через 3 месяца после выписки из стационара, на первом визите, мы диагностировали нарушения у 58,6 процента пациентов, то через год этот процент вырос до 64,7.
Бессимптомные под наблюдением
- Меняется ли картина постковида в зависимости от перенесенного штамма?
- Картина, безусловно, меняется, мы обязательно будем это анализировать, пока просто еще нет времени это сделать — ведь исследование продолжается.
- Какими заболеваниями грозит нарушение деформации миокарда, и в какой срок они могут развиться?
- Нарушение деформации может стать причиной хронической сердечной недостаточности, а вот сроки и сценарии развития заболевания могут быть различными, в зависимости от исходного состояния здоровья. Поэтому на вопрос мы сможем ответить по окончании анализа наших результатов.
- Бессимптомная форма может спровоцировать такие последствия?
- Среди наших 380 пациентов таких не было, поскольку критерием включения в исследование была лабораторно доказанная пневмония COVID-19, но сейчас мы набираем контрольную группу из не имевших клинических проявлений заболевания привитых лиц.
«Заедают и запивают тревогу»
Однако новая коронавирусная инфекция оставляет последствия не только в легких и на сердце. В исследовании принимают участие врачи сразу нескольких профилей: кардиологи, пульмонологи, окулист, неврологи, психотерапевт, нефролог — всего 14 специалистов.
- Очень показательны изменения со стороны психического здоровья, — констатирует Елена Ярославская. — Около 60 процентов наших пациентов обнаруживали нарушения тревожного спектра: среди симптомов наиболее часто отмечались выраженная астения, беспричинная тревога, нарушения сна.
Цифры
40% случаев сопровождаются симптомами депрессивного спектра;
13% пациентов потребовалось назначение психотропных препаратов;
12% признались в бесконтрольном приеме пище, стремились «заедать» тревожные переживания;
19% были склонны употреблять алкоголь чаще, чем до заболевания;
24% куривших раньше после лечения в стационаре приняли решение бросить курить;
24% исследованных обошлись без симптомов психических расстройств.
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