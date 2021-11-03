Постковид, длинный или долгий ковид и его симптомы стали темой №2 после коронавируса. В мире становится все больше тех, кто уже переболел COVID-19. На 1 ноября 2021 года таких на планете почти 250 миллионов человек. И для них остаются актуальными вопросы — как скажется перенесенное заболевание на здоровье, стоит ли бесконечно «прислушиваться» к организму и при первом покалывании бежать к врачу, чтобы не пропустить развитие «страшных болезней».

Исследователи из больницы Святого Варфоломея в Лондоне изучили данные пациентов, переболевших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме и выяснили, надо ли опасаться последствий для здоровья — в частности, развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Его результаты опубликованы в JACC: Cardiovascular Imaging .

Ранее исследователи заявляли, что у 78% перенесших COVID-19 развивается хроническое воспаление миокарда и другие аномалии сердца. Но британские ученые опровергли это утверждение.

По их данным, через 6 месяцев после легкого или бессимптомного COVID-19 нарушения в структуре и функции сердца, МРТ-маркеры миокардита или биомаркеры сердечного повреждения у пациентов были не более распространены, чем у тех, кто никогда не заражался коронавирусом.

Эксперты уже назвали полученные результаты обнадеживающими для здоровых людей.