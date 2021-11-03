Постковид, длинный или долгий ковид и его симптомы стали темой №2 после коронавируса. В мире становится все больше тех, кто уже переболел COVID-19. На 1 ноября 2021 года таких на планете почти 250 миллионов человек. И для них остаются актуальными вопросы — как скажется перенесенное заболевание на здоровье, стоит ли бесконечно «прислушиваться» к организму и при первом покалывании бежать к врачу, чтобы не пропустить развитие «страшных болезней».
Исследователи из больницы Святого Варфоломея в Лондоне изучили данные пациентов, переболевших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме и выяснили, надо ли опасаться последствий для здоровья — в частности, развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Его результаты опубликованы в
Ранее исследователи заявляли, что у 78% перенесших COVID-19 развивается хроническое воспаление миокарда и другие аномалии сердца. Но британские ученые опровергли это утверждение.
По их данным, через 6 месяцев после легкого или бессимптомного COVID-19 нарушения в структуре и функции сердца, МРТ-маркеры миокардита или биомаркеры сердечного повреждения у пациентов были не более распространены, чем у тех, кто никогда не заражался коронавирусом.
Эксперты уже назвали полученные результаты обнадеживающими для здоровых людей.
В исследовании участвовали несколько десятков британцев в возрасте около 37 лет, без серьезных проблем со здоровьем, которые перенесли ковид в легкой форме или бессимптомно. Спустя шесть месяцев после заболевания они прошли «сердечные» скрининги, как и другая группа участников — не болевшие ковидом.
- Это достаточно обнадеживающий результат, полученный применительно к здоровому населению, — отмечают авторы работы. — Но стоит отдельно изучить данные по развитию сердечно-сосудистых аномалий в более масштабных исследованиях и с участием пациентов с уже существующими проблемами со здоровьем.
Ученые предупредили, что при этом их исследование не доказывает, что у переболевших COVID-19 в легкой форме никогда не развивается хронический миокардит.
Ранее «Доктор Питер» сообщал со ссылкой на эксперта, что постковид может наблюдаться и у тех, кто болел бессимптомно или в легкой форме. Чаще всего страдает функция легких — людей даже через несколько месяцев после ковида мучает одышка. Нередко после перенесенной болезни возникают и функционально-неврологические и психические нарушения.
Считается, что скорее всего вирус поразит те органы и системы организма, что уже были не в порядке до болезни и ранее «скомпрометированы».
Одним из маркеров постковидного синдрома может стать заметное повышение уровня антител, если человек сдает тест на антитела после болезни и повторно спустя некоторое время. При этом уточняется, что проверка должна проходить на одном и том же оборудовании и тест-системе.
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