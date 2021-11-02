- Около 70 процентов снижения смертности от класса БСК произошло за счет перекидывания в другие классы причин смерти , — полагает Алексей Ракша. — Фактически, мы не только перестали понимать, от чего на самом деле умирают россияне, хотя мы и раньше не идеально это понимали. Но, что важнее, какой была динамика смертности по причинам смерти с 2012 года.

Получается, что те классы заболеваний, которые в указах не получили «целевых значений», стали указывать в причинах смерти. По некоторым классам показатели выросли в несколько раз.

- Это, прежде всего, эндокринка (диабет) и болезни нервной системы (аж в 6 раз!), но также старость и неизвестные и экзотические причины смерти, — приводит цифры демограф. — В итоге, если до 2012 года была посмертная массовая гипердиагностика болезней систем кровообращения, то сейчас явная недодиагностика, а с диабетом и нервной системой — наоборот.

Фактически, авторы «целевых значений» без анализа предыдущей статистики установили цифры, которые по многим классам заболевания просто невозможно было выполнить. Поэтому появились искажения в причинах смерти.

- Правдивую динамику показывает, вероятно, класс новообразований, более-менее ВИЧ, — считает Алексей Ракша.