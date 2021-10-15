- За 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль (разница между числом умерших и родившихся) населения в России, скорее всего, оказалась самой большой в мирной истории страны — около 997 тысяч человек, — рассказывает независимый демограф Алексей Ракша.

В статистике естественной убыли населения нет полных данных по Чечне (до 2003 году) и по Крыму (до 2014 года), отмечает эксперт. Без Крыма и без Чечни сейчас минус 998 тысяч — последний похожий рекорд был поставлен в 2000 года, когда с июля 1999 по июнь 2000 убыль населения составила 983 тысячи человек.

- Рождаемость за минувший год немного повысилась, буквально на 1 процент, — отмечает Алексей Ракша. — Но надо понимать, что речь идет о рождаемости на одну женщину, а вот число родившихся снижается, потому что число женщин детородного возраста снижается на 3 процента в год. То есть почти все ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни примерно на 4 года.

По словам демографа, почти весь прирост смертности — из-за заражений COVID-19, а не «от паники» или «отказах в плановом медобслуживании».