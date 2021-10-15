В России за минувшие сутки выявили 32 196 случаев заражения коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Антирекорд установлен и по числу летальных исходов — за последние сутки скончались от ковида скончались 999 человек.
По словам независимого демографам Алексея Ракши, на самом деле в среднем за неделю в сутки умирает 2,5 человека. И все идет к 3 тысячам ежесуточных смертей от ковида в стране.
Алексей Ракша
Демография, статистика
независимый демограф, бывший советник Росстата
- За 12 месяцев с октября 2020 по сентябрь 2021 естественная убыль (разница между числом умерших и родившихся) населения в России, скорее всего, оказалась самой большой в мирной истории страны — около 997 тысяч человек, — рассказывает независимый демограф Алексей Ракша.
В статистике естественной убыли населения нет полных данных по Чечне (до 2003 году) и по Крыму (до 2014 года), отмечает эксперт. Без Крыма и без Чечни сейчас минус 998 тысяч — последний похожий рекорд был поставлен в 2000 года, когда с июля 1999 по июнь 2000 убыль населения составила 983 тысячи человек.
- Рождаемость за минувший год немного повысилась, буквально на 1 процент, — отмечает Алексей Ракша. — Но надо понимать, что речь идет о рождаемости на одну женщину, а вот число родившихся снижается, потому что число женщин детородного возраста снижается на 3 процента в год. То есть почти все ухудшение связано с ростом смертности, что также выражается в драматическом падении ожидаемой продолжительности жизни примерно на 4 года.
По словам демографа, почти весь прирост смертности — из-за заражений COVID-19, а не «от паники» или «отказах в плановом медобслуживании».
Впервые за многие годы зарегистрирован прирост смертей от алкоголя и наркотиков. Если брать все «алкогольные смерти» (болезни системы кровообращения, убийства, самоубийства, ДТП, несчастные случаи), максимум около 10-20 тысяч.
Смертность снизилась от несчастных случаев, травм, отравлений, от ВИЧ и туберкулеза. От рака значимо не изменилась.
- Убыль населения нарастала последние годы, потому что идет нисходящая демографическая волна, — так называемое «эхо 90-х». Но если бы не ковид, то убыль населения сегодня была на 600 тысяч меньше. Не миллион человек, а 400 тысяч, — говорит Алексей Ракша.
Александр Кудрявцев
Биоинженерия
биоинженер, разработчик вакцины Бетувакс-КоВ-2, сооснователь биотехнологической компании «Бетувакс»
- Если принять за условие, что данные оперштаба хотя бы относительно верны, то по ним следует, что летальность от ковида выросла в два раза, — говорит биоинженер Александр Кудрявцев. — Потому что сейчас заболевших столько же, как и зимой прошлого года, а умерших в два раза больше. Но напомню, что по сравнению с данными Росстата, показатели умерших у оперштаба в 2-3 раза ниже, а по сравнению с данными по избыточной смертности, которые лучше всего отражают смертность от пандемии, данные оперштаба по смертности занижены в 5 раз. В результате можно сказать, что сейчас избыточная смертность из-за пандемии составляет 5 тысяч человек в сутки. Это рекордные цифры.
По словам Александра Кудрявцева, прогноз на эту зиму еще хуже — ориентировочная суточная избыточная смертность на период октябрь-декабрь в 5 тысяч человек будет давать дальнейшее ускорение убыли населения.
- Если сейчас естественная убыль населения — это минус миллион человек в год, то далее будет и минус полтора миллиона, — говорит эксперт. — И это не быстро закончится. То есть страна по сути вымирает темпами, невиданными со времен Второй Мировой и голодомора.
Цифры
Где зарегистрировано больше всего новых случаев заболевания COVID-19 за последние сутки:
Москва — 6 631,
Санкт-Петербург — 2 632,
Подмосковье — 2 110,
Самарская область — 791,
Нижегородская область — 695.
Тем временем
По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, в России складывается непростая ситуация из-за пандемии коронавируса, однако никаких оснований для введения национального локдауна нет. «Я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — подчеркнула Матвиенко в
Необходимость введения локдауна также
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