Всегда первое место в причинах смертности. Болезни сердечно-сосудистой системы десятилетиями не сдают своих позиций. При этом ситуация в России довольно плачевная, если сравнивать ее с ближайшими соседями по европейской части. Среди причин называют несколько факторов, основные из них нежелание проходить диспансеризацию, образ жизни, недостаточная лекарственная терапия. Но факт остается фактом, люди умирают.
Роман Шахнович
Медицина
Ведущий научный сотрудник НМИЦ кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук
Адекватное лечение
- В России у нас показатели 600 смертей на 100 тысяч населения, у всех стран Евросоюза ниже 200 случаев на 100 тысяч, — приводит цифры статистики ведущий научный сотрудник НМИЦ кардиологии Минздрава России, доктор медицинских наук Роман Шахнович.
И это не столько медицинская проблема сколько социальная, своеобразный индикатор качества жизни.
Половина всех смертей приходится на ишемическую болезнь сердца и ее самое тяжелое состояние — острый коронарный синдром (инфаркт миокарда). Примерно сто тысяч в год из полмиллиона случаев. При этом на протяжении первого года инфаркт может повториться у каждого пятого пациента.
- Самый существенный фактор, который повышает риск развития — дислепидемия — повышенный уровень холестерина в крови, — утверждает Роман Шахнович.
Многие врачи признают, нормы холестерина сейчас завышены. Показатель «плохого» холестерина в 1,8 ммоль/л должен в реальности не превышать 1 ммоль/л. Чаще всего для снижения показателей используют статины. Но они способны снизить показатели максимум на 60 процентов. Если добавить еще два препарата для терапии, можно достичь 85 процентов. Однако стоимость такого вида лечения обойдется больному или государству, если оно возьмет на себя бремя оплаты, обойдется в 1 тысячу рублей в день. И в подобных «вложениях» нуждается 20 процентов больных. Для сравнения:
Статины высокой эффективности снижают уровень холестерина на 50 процентов. Стоимость в год: 9267 рублей.
Статины высокой эффективности в сочетании с эзетимибом снижает уровень холестерина на 65 процентов. Стоимость в год: 36 307 рублей.
Статины высокой эффективности + ингибитор PCSK9 снижает уровень холестерина на 75 процентов. Стоимость в год: 353 982 рубля.
Статины высокой эффективности + эзетимиб + ингибитор PCSK9 снижает уровень холестерина на 85 процентов. Стоимость в год: 381 022 рублей.
Но если учитывать, что в среднем на лечение и реабилитацию одного пациента с повторным инфарктом миокарда тратится 683 758 рублей, а при повторном инсульте — 850 440 рублей, то государство сможет даже сэкономить. Немалую сумму- по подсчетам медиков, около 111,9 миллиарда рублей.
- Если невозможно обеспечить эффективной терапией всех пациентов, надо обеспечить хотя бы тех, кто находится в зоне очень высокого риска, — уверен Шахнович. — Они должны стоят первыми в очереди на обеспечение этими препаратами.
Марина Журавлева
Медицина
Доктор медицинских наук, профессор кафедры Клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней МГМУ им. И.М. Сеченова.
Факторы риска
Это только кажется, что ведем мы себя по отношению к своему организму правильно. А на самом деле, каждый день наносим ему непоправимый вред. Едим что попало, мало двигаемся, грешим вредными привычками. Самые высокие риски по влиянию на сосудисто-сердечную смертность в России озвучила доктор медицинских наук, профессор кафедры Клинической фармакологии и пропедевтики внутренних болезней МГМУ им. И.М. Сеченова Марина Журавлева.
Гиперхолестеринемия — 58 процентов.
Избыточное потребление соли — 50 процентов.
Недостаточное потребление овощей и фруктов — 42 процента.
Гиподинамия — 39 процентов.
Артериальная гипертония — 34 процента.
Ожирение — 30 процентов.
Курение — 25 процентов.
Сахарный диабет — 5 процентов.
Оксана Драпкина
Медицина
Член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава.
Наследственные риски
Как видно из предыдущего графика, гипохолестеринемия — один из основных факторов риска. И это проблема не только кардиологическая, но и терапевтическая, и диагностическая.
- Холестерин не болит, но свои стрелы он запускает далеко и метко, — говорит член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина. — Катастрофы связаны с высоким уровнем холестерина. И чаще мы лечим уже его осложнения, а не первопричину.
Особенно сложны к диагностике наследственные формы гиперхолестеринемии. При том, что это не такая уж редкая патология. Примерно 1 к 173 случаям. Но выявляется она очень плохо.
В России диагностируют около 1 процента заболеваний.
По примерным подсчетам, в нашей стране от этой патологии страдают порядка 840 тысяч человек.
- От сердечно-сосудистых заболеваний ежедневно в нашей стране умирает 3 тысячи человек, — приводит цифры Оксана Драпкина.
Во многих странах медики задействуют для определения наследственной гиперхолестеринемии искусственный разум. Он анализирует медицинские карты пациентов и оценивает риски. Там выявляемость выше — 5-10 процентов.
Геннадий Коновалов
Медицина
Доктор медицинских наук, председатель Ученого совета группы компаний МЕДСИ
- В России у 22 процентов девушек и 24 процентов юношей в возрасте 15-19 лет имеют повышенный уровень холестерина, в 30-40 лет у них, скорее всего, будет ишемическая болезнь сердца, возможны инфаркты и инсульты, вероятно, хирургическая корректировка состояния, — рассказал доктор медицинских наук, председатель Ученого совета группы компаний МЕДСИ Геннадий Коновалов. — Из всех жителей России, обратившихся по любому поводу к терапевту, гиперхолестеринемия обнаруживается у 81,3 процента женщин и 78,9 процента мужчин. Экономический ущерб от заболеваний составляет 1,29 триллиона рублей или 1,5 процента ВВП.
Комментарии2