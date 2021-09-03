Наследственные риски

Как видно из предыдущего графика, гипохолестеринемия — один из основных факторов риска. И это проблема не только кардиологическая, но и терапевтическая, и диагностическая.

- Холестерин не болит, но свои стрелы он запускает далеко и метко, — говорит член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, директор «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Оксана Драпкина. — Катастрофы связаны с высоким уровнем холестерина. И чаще мы лечим уже его осложнения, а не первопричину.

Особенно сложны к диагностике наследственные формы гиперхолестеринемии. При том, что это не такая уж редкая патология. Примерно 1 к 173 случаям. Но выявляется она очень плохо.

В России диагностируют около 1 процента заболеваний.

По примерным подсчетам, в нашей стране от этой патологии страдают порядка 840 тысяч человек.