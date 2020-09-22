Академик Шляхто: За полгода от ишемической болезни сердца умерло почти в 17 раз больше россиян, чем заболевших ковидом

За полгода в России от ишемической болезни сердца умерли более 220,7 тысяч человек. Это почти в 17 раз больше, чем умерших за это время пациентов с ковидом. Такие данные привел генеральный директор НМИЦ им. Алмазова Евгений Шляхто. По словам академика Шляхто, пандемия повлияла на рост смертности от ССЗ не только напрямую, но и опосредованно. К примеру, введением изоляции для пожилых.

За 6 месяцев в России от COVID-19 умерли 7 317 человек, с COVID-19 - 5 825 человек. За это же время от острого коронарного синдрома (ОКС) скончались 39 985 россиян, от ишемической болезни сердца (ИБС) – 220 719. Такие данные привел сегодня глава петербургского НМИЦ им. Алмазова, главный внештатный кардиолог Минздрава Евгений Шляхто. По словам специалистов, всем очевидно, что пандемия привела к росту заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, однако сравнительных данных с прошлым годом нет пока даже у них.

- Мы, к сожалению, не имеем данных по смертности от болезней системы кровообращения на 9-й месяц. Мы имеем данные за первые 3 месяца, которые показывали нам положительную динамику в целом по России. Тот задел, который мы получили за первые 3 месяца, позволил нам как-то скомпенсировать ситуацию в целом за 9 месяцев. Поэтому, если есть увеличение общей смертности, то в среднем оно не больше 10%, - сказал академик Шляхто, отметив, что соотношение умерших от ковида и от других болезней в среднем по России составляет 1:5.

По словам Светланы Виллевальде, начальника службы анализа и перспективного планирования управления по реализации федеральных проектов НМИЦ им. Алмазова, до сих пор нет убедительных данных о том, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями выше риск заразиться коронавирусом. Однако, если они все-таки инфицировались, то риск тяжелого течения болезни и летального исхода у них выше в 2,5 раза.

- По данным Европейского регионального бюро ВОЗ на 13 сентября, мы видим сведения о характеристиках пациентов, которые умерли от COVID-19. Средний возраст умерших в Европе составляет 80 лет. Подавляющее большинство этих пациентов (88%) 65 лет и старше, больше половины (57%) – мужчины, 95% всех умерших имели хотя бы одно сопутствующее заболевание и у 76% - это сердечно-сосудистое заболевание, - сообщила Светлана Виллевальде.

Евгений Шляхто, в свою очередь, отметил, что пандемия ковида повлияла на смертность от сердечно-сосудистых заболеваний не только напрямую, но и опосредованно – в связи с ограничениями на экстренную госпитализацию, уменьшением количества плановых вмешательств, психотравмами, изоляцией.

- Мы действительно столкнулись с ситуацией, когда вопросы перепрофилирования (больниц) существенно влияли на рост обращаемости, частоту инфарктов и инсультов. Но мы видим, что существенное влияние оказывала и изоляция, в которой находились особенно группы населения с факторами риска. Мы видим по ряду регионов, что изоляция пожилых людей приводила к увеличению числа пациентов, в частности с цереброваскулярными заболеваниями. Поэтому вопросы ограничительных мер должны быть очень-очень осторожными. С одной стороны, это препятствует распространению коронавирусной инфекции, с другой – это четвертая волна влияния пандемии, где психологический фактор является чрезвычайно важным, - отметил кардиолог.

Светлана Виллевальде подчеркнула, что страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями важно продолжать прием назначенных кардиологами лекарств, причем в прежнем режиме и дозировке. Предположения о негативном влиянии некоторых препаратов при ССЗ на риск заражения и более тяжелого течения ковида, которые обсуждались еще в самом начале пандемии, опровергнуты результатами исследований.

- Две недели назад закончился Европейский кардиологический конгресс, где были предоставлены убедительные доказательства на основании рандомизированного клинического исследования о том, что нет пользы от прекращения терапии этими препаратами (против гипертонии - ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента или сартанами) и пациентам необходимо продолжить получать эту терапию. То есть все прежние рекомендации остаются в силе, - сказала врач.

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