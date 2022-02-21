До 65 лет и старше

- Можно сказать, что аневризма аорты встречается часто?

- Вообще, по статистике аневризмы встречаются у 5-20 человек на 100 тысяч населения в год, но у людей старше 65 лет они бывают у пяти процентов, то есть у каждого 20-го.

- С какими нарушениями связана аневризма?

- Чаще всего — это дисплазия соединительной ткани, синдром Марфана, синдром Элерса-Данлоса, то есть может быть спорадическим случаем (единичным, от случая к случаю — прим. ред.) и возникать произвольно, а может укладываться в синдромальные типы (связанные с существующим синдромом), когда для людей характерны те или иные генетические отклонения, а также возможность передавать патологические изменения по наследству или семейные формы.

Встречаются атеросклеротические поражения, но чаще это относится к людям старше 65 лет. Есть целый комплекс отягчающих факторов, которые подталкивают к образованию аневризмы аорты:

неконтролируемая артериальная гипертензия (повышенное давление),

малоподвижный образ жизни,

ожирение,

курение,

травмы.

Аневризмы могут возникнуть также из-за инфекционного миокардита, сифилиса.

- Есть какие-то особые симптомы, по которым можно понять, что это аневризма аорты?

- Существует две большие группы аневризмов: брюшного и грудного отдела аорты. Соответственно, если грудной отдел — это болевой синдром, чувство тяжести за грудиной, пульсация брахиоцефальных сосудов (артерий, отвечающих за кровоснабжение головного мозга, тканей головы и плечевого пояса). Если аневризма давит на бронхи и позвоночник — онемение в плечевом поясе, в руках. Если аневризма касается брюшной аорты, то она сдавливает внутренние органы и ткани брюшной полости и забрюшинного пространства. Нарушается их функционирование: чаще всего страдают почки, печень, кишечник . Но каких-то особых прогностических признаков, что это аневризма — нет.

- То есть, по симптомам врач не всегда сможет предположить, что это аневризма, и может «искать не там»?

- Ставится дифдиагноз (дифференцированный диагноз — способ диагностики, который постепенно подводит к единственно вероятной болезни), человек проходит обследование, эхокардиографию, если есть необходимость, есть видимое расширение грудного отдела — КТ-ангиографию аорты, чреспищеводную эхокардиографию, и после этого мы на 100 процентов поймем, есть аневризма аорты или нет.

- Случайные находки бывают?