Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент: во время беседы с друзьями, на рабочем месте, в кино или в ванной. В некоторых случаях мы догадываемся о ее причинах: недосып, стресс, проблемы на работе или в семье. Хорошо, если боль быстро купируется анальгетиками и потом долго вас не беспокоит. И совсем другая история, когда боли разного характера мучают вас чуть ли не каждый день.

Какие бывают виды головной боли

Если спросить хотя бы 5 человек: «Как именно у тебя в последний раз болела голова?», то несколько ответов точно будут отличаться. Кто-то скажет, что боль была кольцевая, которая словно сдавливала голову «обручем», кто-то пожалуется на пульсирующую боль в затылке… Разбираемся, какой может быть головная боль.

Головная боль напряжения

Это боль может быть средней или сильной тяжести. Болеть может как вся голова целиком, так и некоторые ее части, вплоть до глазных яблок. Неприятные ощущения провоцируют стресс, постоянная утомляемость, недосып, обезвоживание и даже голод, пишет британское издание Express.

«Когда с утра все хорошо, а вечером, после того, как человек посидел за компьютером 12 часов в „позе креветки“, у него начинает „давить“ затылок, виски. Это похоже на головную боль напряженного типа. Чтобы ее убрать, подходят таблетки, физиопроцедуры, самомассажи, коврики с иголками, воротнички, гимнастика, упражнения, можно колоть ботокс, расслаблять мышцы, но одной универсальной волшебной таблетки просто не существует», — рассказывал «Доктору Питеру» невролог Валерий Черненко.

Однако если вы часто страдаете от такой боли (например, вынуждены пить таблетки по 3 раза в неделю), то обязательно запишитесь на консультацию к неврологу.