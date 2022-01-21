Головная боль может застать вас в самый неподходящий момент: во время беседы с друзьями, на рабочем месте, в кино или в ванной. В некоторых случаях мы догадываемся о ее причинах: недосып, стресс, проблемы на работе или в семье. Хорошо, если боль быстро купируется анальгетиками и потом долго вас не беспокоит. И совсем другая история, когда боли разного характера мучают вас чуть ли не каждый день.
Какие бывают виды головной боли
Если спросить хотя бы 5 человек: «Как именно у тебя в последний раз болела голова?», то несколько ответов точно будут отличаться. Кто-то скажет, что боль была кольцевая, которая словно сдавливала голову «обручем», кто-то пожалуется на пульсирующую боль в затылке… Разбираемся, какой может быть головная боль.
Головная боль напряжения
Это боль может быть средней или сильной тяжести. Болеть может как вся голова целиком, так и некоторые ее части, вплоть до глазных яблок. Неприятные ощущения провоцируют стресс, постоянная утомляемость, недосып, обезвоживание и даже голод, пишет британское издание
«Когда с утра все хорошо, а вечером, после того, как человек посидел за компьютером 12 часов в „позе креветки“, у него начинает „давить“ затылок, виски. Это похоже на головную боль напряженного типа. Чтобы ее убрать, подходят таблетки, физиопроцедуры, самомассажи, коврики с иголками, воротнички, гимнастика, упражнения, можно колоть ботокс, расслаблять мышцы, но одной универсальной волшебной таблетки просто не существует», — рассказывал «Доктору Питеру» невролог Валерий Черненко.
Однако если вы часто страдаете от такой боли (например, вынуждены пить таблетки по 3 раза в неделю), то обязательно запишитесь на консультацию к неврологу.
Мигрень
Это изнурительная головная боль, которая может мучать несколько часов или даже дней. Обычно она носит односторонний характер и локализуется в лобно-височной области, но может быть и другое расположение очага боли. По статистике, от нее страдает около 16% всего взрослого населения Земли.
Боль может обостриться от слишком яркого света, вместе с ней появляется тошнота, зрение становится нечетким, а в висках начинает пульсировать. Именно эту головную боль ВОЗ внесла в список болезней, которые больше всего влияют на качество жизни пациента. Существует около 15(!) видов этой головной боли, рассказывала «Доктору Питеру» невролог Ольга Родионова.
Мигрень нужно лечить. Перед тем, как назначать лекарства, необходимо сперва определить ее тип, причины, а потом уже пытаться подбирать терапию.
Важно! Если вам уже поставили диагноз мигрень, то точно не нужно:
делать УЗИ сосудов шеи и головы;
делать ЭЭГ;
пить сосудистые препараты;
пить ноотропные препараты;
пить витамины группы В (если нет дефицита);
терпеть головную боль;
соблюдать жесткую диету;
заниматься самолечением.
Похмельная головная боль
После долгого застолья мы часто просыпаемся с головной болью, тошнотой и слабостью. Некоторым бывает тяжело даже просто оторвать голову от подушки и начать разговаривать. Внутри черепа все словно «трещит и сверлит».
Такая боль спровоцирована расширение кровеносных сосудов в головном мозге, а виновник этого, понятное дело, алкоголь. Страдания британские неврологи рекомендуют купировать привычными вам обезболивающими, но не стоит принимать аспирин — он может вызвать расстройство желудка.
Синусовые головные боли
Причина таких болей — это воспаление синусов — придаточных носовых пазух. Воспалительная жидкость скапливается внутри, давит, после чего и появляются боли.
Человек ощущает давление, появляется чувство «наполненности» возле щек, бровей или лба. Боль тупая, но она усиливается, когда вы наклоняете голову или ложитесь. Из носа может выделяться желтая или зеленая слизь, у вас начинает болеть горло, поднимается температура.
Это вполне может быть синусит. Однако точный диагноз может поставить только врач, потому что воспаление может быть и аллергической реакцией, в таком случае, лечение уже будет совсем другим.
Кластерная головная боль
Этот тип головной боли можно назвать самым страшным: она охватывает одну половину головы, особенно в области виска, глазницы и лба, бьет настолько мощно и сильно, что заплакать могут даже мужчины.
Те, кто впервые сталкиваются с такой болью, могут поддаться панике. Она сосредоточена в одной точке и расходится от нее пучком мучительных, нестерпимых болевых импульсов. Человек буквально живет в ожидании следующего приступа, которые, если верить статистике, чаще всего случаются по ночам.
Кластерная боль особенно «любит» мужчин: они страдают от этого недуга в 10 раз чаще женщин. Пациенты жалуются, что им «выдавливают глаз» или же боль «как будто острым ножом, раскаленным добела, пронизывает глаз». Если такая боль преследует вас, то без помощи невролога не обойтись. Что еще нужно знать о кластерной боли и какие обследования может назначить врач, рассказала невролог Ольга Черникова.
Гормональные головные боли
От них страдают женщины. Такая боль напрямую связана с менструальным циклом — она возникает как до месячных, так и во время. Как правило, сопровождается усталостью, угревой сыпью, болью в суставах, уменьшением мочеиспускания, запорами и отсутствием координации, а также повышением аппетита или тягой к шоколаду, соли или алкоголю.
Если вы заметили, что головная боль напрямую зависит от цикла, скажите об этом своему гинекологу. Врач разберется, связано ли это с колебанием уровня гормонов (возможно, вы принимаете противозачаточные, которые нужно отменить или поменять). В том случае, если гинеколог не найдет связи, начните вести дневник головной боли, а потом с записями отправляйтесь к неврологу.
Громоподобная головная боль
Такую боль сравнивают с ударом молнии: она разгоняется буквально за 60 секунд. Мучительная боль, похожая на удар по лицу, может сопровождаться тошнотой, рвотой, потерей сознания.
Эти головные боли могут быть признаком аневризмы головного мозга, инсульта или кровоизлияния в мозг: они требуют неотложной медицинской помощи.
Смешанная головная боль
Речь пойдет о головной боли при гигантоклеточном артериите (или болезни Хортона) — это системное воспалительное заболевание кровеносных сосудов, васкулит. Наиболее часто наблюдается воспаление сосудистой стенки ветвей наружной сонной артерии. Спровоцировать болезнь могут инфекционные агенты, в основном вирусы (вирусный гепатит, грипп, герпес).
Симптомы: лихорадка, интенсивная головная боль, потеря веса, нарушения сна, сильная утомлямость. Головная боль при болезни Хортона может быть одно- или двусторонней, имеет пульсирующий тупой характер и зачастую «бьет в висок», усиливается ночью и нарастает в течение 2-3 недель.
Такая боль, как и громоподобная, требует срочного лечения. Иначе все может закончиться полной потерей зрения или образованием тромба.
«Будильниковая» головная боль
Эти головные боли связаны с нарушениями сна, поэтому появляются утром, после звонка будильника. Это часто повторяющиеся приступы головной боли, из-за которых вы можете просыпаться через 2-6 часов после засыпания, рассказывал «Доктору Питеру» невролог Валерий Куваев.
Длятся они от 15 минут до трех часов, чаще голова болит в передней части, с обеих сторон, боль может быть как легкой, так и средней интенсивности. Во время дневного сна таких болей почти не бывает. Они зачастую не связаны с серьезными проблемами со здоровьем, но для их исключения стоит сделать МРТ. Чаще всего «будильниковая» головная боль впервые возникает у людей старше 50 лет. Причины ее точно не установлены.
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