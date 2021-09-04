Даже от секса: откуда берется головная боль

«Головная боль может сопровождать огромное количество заболеваний, которые даже не связаны с неврологией. Существует Международная классификация головной боли и в ней — более 220 диагнозов, которые могут заявлять о себе таким симптомом. Врачи выделяют первичную и вторичную головную боль», — поясняет эксперт.

Первичная головная боль эта та, причину которой нельзя установить даже при самом тщательном обследовании. Например, врачи делают исследования, МРТ, все показатели в норме, а голова все равно болит. К первичной боли относятся: