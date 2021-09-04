Головная боль может появиться в самую неожиданную минуту. Например, вам может казаться, что вы бодры и полны сил, за окном — прекрасная погода и пора гулять, все дела давно завершены. И тут голова начинает ныть, а то и вовсе начинается приступ мигрени. Почему так происходит? На главные вопросы о головной боли ответила невролог Ольга Родионова.
Ольга Родионова
Медицина
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, Главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павловаwww.instagram.com/dr_rodionova_ov/
Даже от секса: откуда берется головная боль
«Головная боль может сопровождать огромное количество заболеваний, которые даже не связаны с неврологией. Существует Международная классификация головной боли и в ней — более 220 диагнозов, которые могут заявлять о себе таким симптомом. Врачи выделяют первичную и вторичную головную боль», — поясняет эксперт.
Первичная головная боль эта та, причину которой нельзя установить даже при самом тщательном обследовании. Например, врачи делают исследования, МРТ, все показатели в норме, а голова все равно болит. К первичной боли относятся:
головная боль напряжения;
мигрень;
кластерная головная боль (резкий и очень острый приступ боли, у пациента закладывает ухо, потом начинается боль позади глаза. Обычно поражает только одну сторону лица, но может «перейти» во время другого приступа);
головная боль, связанная с физическим усилием;
головная боль, связанная с половой активностью.
Вторичная головная боль всегда имеет причину, она может быть симптомом какого-то заболевания. Например:
кровоизлияния;
нестабильного артериального давления;
васкулита (воспаление стенки сосуда);
объемного образования;
воспаления пазухи носа;
инфекции;
травмы;
интоксикации (как веществами из вне, так и в результате хронических заболеваний — сахарного диабета, проблем с почками).
Для исключения этих причин нужна консультация невролога, который правильно соберет анамнез, оценит неврологический статус и назначит правильные анализы и исследования.
«Чаще всего у людей голова болит голова от напряжения. И вторая по популярности причина — мигрень».
Может ли смена погоды спровоцировать головную боль
На сегодняшний день в медицине нет доказательств, которые бы точно подтверждали, что у человека может болеть голова от погодных изменений. Никаких официальных данных, говорит эксперт. Но, с другой стороны, для приступов мигрени определенные факторы погоды могут стать триггерами, провоцировать боль.
Например, это может быть яркое солнце. У некоторых пациентов с мигренью может появиться приступ из-за обилия солнечного света. Есть еще и холодовая головная боль, которая возникает на холоде и даже при употреблении холодных продуктов, например, мороженого или напитков. Профилактика для таких пациентов простая: в солнечную погоду носить темные очки, а в прохладную погоду — шапку.
Как стресс влияет на приступы боли
«С учетом того, что головная боль при напряжении и мигрень — это самые частые причины головной боли то, конечно, стресс очень сильно влияет на ее появление. Если мы говорим конкретно о головной боли от напряжения, то здесь стресс можно назвать основополагающим фактором. Плюс нужно учитывать какое-либо физическое напряжение. А при мигрени стресс может приводить к учащению количества приступов или к их усилению», — говорит Ольга Родионова.
Какие еще внешние факторы могут спровоцировать головную боль
В этом случае нужно сперва понять, о какой именно головной боли идет речь. Если мы говорим о первичной, то один из внешних факторов — голод. При чем как и для усиления боли, так и для нового приступа мигрени. Что еще? Недостаточное количество сна, отсутствие физической активности. Например, при той же мигрени боли будут чаще или сильнее. Важно отметить, что у некоторых людей приступ мигрени провоцируется алкоголем, чаще всего после употребления красного вина. У кого-то — темным шоколадом, орехами, определенными сортами сыра.
Когда уже точно нужен врач
«Любой человек хоть раз в жизни страдал от головной боли после напряженного и трудного дня. Если головная боль возникает не часто, не требует большого количества препаратов для устранения неприятных ощущений или проходит сама, если вы поспите, поедите, выйдете из стрессовой ситуации, то срочно обращаться к врачу не стоит», — говорит невролог.
Но! Если у вас вдруг появилась какая-то очень интенсивная боль, изменился ее характер или голова стала болеть часто и регулярно, то здесь уже нужен врач. Причин может быть множество, специалист поставит верный диагноз. До этого можно купировать боль привычными обезболивающими, которые есть дома. Важно помнить: если вы страдаете мигренями, то для этой боли есть свои специфические препараты, которые должен назначать только врач.
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