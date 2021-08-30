Первый раз на человеке. До этого ученые на этапе доклинических исследований практиковались на павиан-гамадрилах. Участие в испытания приняли восемнадцать особей.

- Доклинические исследования начались в феврале 2021 года на базе НИИ медицинского приматологии в Сочи, завершились они в августе 2021-го, — сообщили в пресс-службе «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Уже 23 августа врачи провели первую в мире операцию на человеке. Ей оказалась женщина 45 лет с диагнозом «глиобластома правой теменной и лобной долей». Все стандартные методы лечения положительного эффекта не принесли, опухоль продолжала расти.