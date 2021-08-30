Первый раз на человеке. До этого ученые на этапе доклинических исследований практиковались на павиан-гамадрилах. Участие в испытания приняли восемнадцать особей.
- Доклинические исследования начались в феврале 2021 года на базе НИИ медицинского приматологии в Сочи, завершились они в августе 2021-го, — сообщили в пресс-службе «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
Уже 23 августа врачи провели первую в мире операцию на человеке. Ей оказалась женщина 45 лет с диагнозом «глиобластома правой теменной и лобной долей». Все стандартные методы лечения положительного эффекта не принесли, опухоль продолжала расти.
Суть уникального метода, который разработали российские ученые, заключается в том, что ткани головного мозга отключаются от общего кровоснабжения. Его подключат к аппарату искусственного кровообращения. На этом этапе к пораженному органу доставляют концентрированные дозы химиопрепарата, которые разрушают опухоль, но при этом безопасны для самого мозга. Далее врачи измеряют уровень токсичности, и как только он начинает снижаться, орган вновь подключают к общей системе кровообращения.
- Методика на нечеловекообразных обезьянах показала хорошую переносимость метода и отсутствие признаков токсической реакции, это подтвердилось данными исследований, — уточнили в пресс-службе «НМИЦ радиологии» Минздрава России. — За счет особого строения и структуры тканей головного мозга опухоли данной локализации, в том числе и глиобластома, крайне сложно поддаются лечению.
- Фото:
- «НМИЦ радиологии» Минздрава России
Перед операцией провели консилиум, врачи приняли решение проводить процедуру изолированной химиоперфузии головы и шеи. На все процедуру потратили 5,5 часов. В операции участвовали 20 человек: выдающиеся нейрохирурги, анестезиологи, реаниматологи, кардиохирурги, перфузиологи сразу пяти научных медицинских институтов. Руководил процессом академик РАН Андрей Каприн.
- Сейчас пациентка находится под контролем специалистов «НМИЦ радиологии», тяжесть ее состояния соответствует срокам и объему операции, все когнитивные функции сохранены в полном объеме, — уточнили в Научном медицинском исследовательском центре. — Ей проводится инфузионная, антибактериальная, антикоагулянтная и симптоматическая терапии.
Клинические исследования методики продолжатся, но уже сейчас понятно, что это шанс на жизнь для многих пациентов с подобными диагнозами.
Какие институты приняли участие:
«НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва-Обнинск)
Костромской онкологический диспансер (Кострома)
НИИ Краевая клиническая больница №1 им. профессора Очаповского (Краснодар)
НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко (Москва)
Санкт-Петербургский научно-исследовательский института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)
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