Первыми в мире врачи из России удалили опухоль мозга, отключив его от общего кровоснабжения
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«НМИЦ радиологии» Минздрава России

Первый раз на человеке. До этого ученые на этапе доклинических исследований практиковались на павиан-гамадрилах. Участие в испытания приняли восемнадцать особей.

- Доклинические исследования начались в феврале 2021 года на базе НИИ медицинского приматологии в Сочи, завершились они в августе 2021-го, — сообщили в пресс-службе «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

Уже 23 августа врачи провели первую в мире операцию на человеке. Ей оказалась женщина 45 лет с диагнозом «глиобластома правой теменной и лобной долей». Все стандартные методы лечения положительного эффекта не принесли, опухоль продолжала расти.

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Суть уникального метода, который разработали российские ученые, заключается в том, что ткани головного мозга отключаются от общего кровоснабжения. Его подключат к аппарату искусственного кровообращения. На этом этапе к пораженному органу доставляют концентрированные дозы химиопрепарата, которые разрушают опухоль, но при этом безопасны для самого мозга. Далее врачи измеряют уровень токсичности, и как только он начинает снижаться, орган вновь подключают к общей системе кровообращения.

- Методика на нечеловекообразных обезьянах показала хорошую переносимость метода и отсутствие признаков токсической реакции, это подтвердилось данными исследований, — уточнили в пресс-службе «НМИЦ радиологии» Минздрава России. — За счет особого строения и структуры тканей головного мозга опухоли данной локализации, в том числе и глиобластома, крайне сложно поддаются лечению.

Фото:
«НМИЦ радиологии» Минздрава России

Перед операцией провели консилиум, врачи приняли решение проводить процедуру изолированной химиоперфузии головы и шеи. На все процедуру потратили 5,5 часов. В операции участвовали 20 человек: выдающиеся нейрохирурги, анестезиологи, реаниматологи, кардиохирурги, перфузиологи сразу пяти научных медицинских институтов. Руководил процессом академик РАН Андрей Каприн.

- Сейчас пациентка находится под контролем специалистов «НМИЦ радиологии», тяжесть ее состояния соответствует срокам и объему операции, все когнитивные функции сохранены в полном объеме, — уточнили в Научном медицинском исследовательском центре. — Ей проводится инфузионная, антибактериальная, антикоагулянтная и симптоматическая терапии.

Клинические исследования методики продолжатся, но уже сейчас понятно, что это шанс на жизнь для многих пациентов с подобными диагнозами.

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Какие институты приняли участие:

  • «НМИЦ радиологии» Минздрава России (Москва-Обнинск)

  • Костромской онкологический диспансер (Кострома)

  • НИИ Краевая клиническая больница №1 им. профессора Очаповского (Краснодар)

  • НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко (Москва)

  • Санкт-Петербургский научно-исследовательский института скорой помощи им. И.И. Джанелидзе (Санкт-Петербург)

Алена Безменова