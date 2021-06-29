Томские кардиохирурги провели уникальную операцию: они первыми в России заменили протез трикуспидального клапана сердца через разрез на шее.
33-летний мужчина страдал выраженной недостаточностью трикуспидального клапана — это врожденный порок сердца, аномалия Эбштейна. Первую операцию он перенес еще в 1996 году. Тогда врачи провели реконструкцию трикуспидального клапана, затем сделали реоперацию, установили биологический клапан. Обе операции проводили на открытом сердце — это невероятно сложно и очень травматично для пациента.
Со временем биологический клапан разрушился, и мужчине потребовалось третье хирургическое вмешательство. Очередная операция на открытом сердце была бы уже не просто рискованной, а крайне рискованной.
«Ситуация была достаточно серьезная, пациент поступил не только со стенозом аортального клапана, когда клапан аорты сужается и не пропускает требуемое количество крови. Была еще трикуспидальная недостаточность, клапан «протекал», не удерживал кровь, она проникала обратно в полость сердца, —
Медики решили заменить клапан с минимальным риском для жизни человека. Бригада из кардиохирургов, кардиологов, врачей ультразвуковой диагностики, специалистов по рентген-хирургии смогли добраться до сердца, не травмируя грудину. Для этого пациенту сделали на шее небольшой разрез — разумеется, под общим наркозом, — затем через внутреннюю яремную вену медики завели и установили протез.
Операция заняла не больше часа. Врачи отмечают, что сейчас перенесший вмешательство мужчина быстро восстанавливается и хорошо себя чувствует, а по функционированию работа клапана не отличается от работы естественного.
В России это первый случай установки транскатетерного клапана в трикуспидальную позицию по технологии «клапан-в-клапан» через внутреннюю яремную вену.
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