Томские кардиохирурги провели уникальную операцию: они первыми в России заменили протез трикуспидального клапана сердца через разрез на шее.

33-летний мужчина страдал выраженной недостаточностью трикуспидального клапана — это врожденный порок сердца, аномалия Эбштейна. Первую операцию он перенес еще в 1996 году. Тогда врачи провели реконструкцию трикуспидального клапана, затем сделали реоперацию, установили биологический клапан. Обе операции проводили на открытом сердце — это невероятно сложно и очень травматично для пациента.

Со временем биологический клапан разрушился, и мужчине потребовалось третье хирургическое вмешательство. Очередная операция на открытом сердце была бы уже не просто рискованной, а крайне рискованной.