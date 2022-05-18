Как активировать выработку коллагена в организме: 4 простых совета диетолога

Коллаген — очень важный для нашего организма белок: он нужен и для здоровья суставов, профилактики целлюлита, восстановления после тренировок, для нормальной работы кишечника и для молодости и красоты кожи.

Поэтому многие женщины пытаются пить различные БАДы с содержанием этого микроэлемента. Насколько это имеет смысл — вопрос спорный.

Впрочем, есть другой подход: своему организму можно помочь, если внедрить в жизнь привычки, способствующие естественной выработке коллагена. Об этом рассказывает диетолог Лиза Афинская.