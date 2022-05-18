Как активировать выработку коллагена в организме: 4 простых совета диетолога

Коллаген — очень важный для нашего организма белок: он нужен и для здоровья суставов, профилактики целлюлита, восстановления после тренировок, для нормальной работы кишечника и для молодости и красоты кожи.
Поэтому многие женщины пытаются пить различные БАДы с содержанием этого микроэлемента. Насколько это имеет смысл — вопрос спорный.
Впрочем, есть другой подход: своему организму можно помочь, если внедрить в жизнь привычки, способствующие естественной выработке коллагена. Об этом рассказывает диетолог Лиза Афинская.
Диетолог, членом американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.t.me/liza_afinskaia
Что поможет выработке коллагена
Продукты с аминокислотами
По словам специалиста, в состав коллагена входят глицин, пролин и гидроксипролин. Поэтому имеет смысл добавить в свое меню продукты с этими аминокислотами. Это, например:
Витамин С
Аскорбиновая кислота очень важна для нормальной выработки коллагена. Поэтому стоит также обратить внимание на следующие продукты:
Болгарский перец;
Ягоды;
Листовая зелень;
Цитрусы;
Дыня;
Брокколи.
Помидоры.
Кстати, важно помнить, что некоторые продукты мешают нормальному усвоению витамина С. Дело в том, что в ряде овощей есть особенный фермент — аскорбатоксидаза. Это «антивитамин», который мешает аскорбиновой кислоте нормально усваиваться. Фермента очень много в кабачках и огурцах.
Поэтому летний салат с огурцами, помидорами зеленью, увы, не самый полезный вариант — аскорбиновая кислота из последних двух продуктов просто не усвоится как следует.
Продукты с цинком
Кроме того, подчеркивает Афинская в своем
Фасоль;
Тыквенные семечки;
Нут;
Морепродукты;
Курица;
Кешью.
На этот микроэлемент стоит обратить особенное внимание хотя бы потому, что его дефицит очень распространен: цинка, по статистике, не хватает 60% населения России. Между тем, нехватка микроэлемента приводит к выпадению волос, бесплодию и хронической усталости.
Продукты с антиоксидантами
Наконец, помочь синтезу коллагена поможет еда с антиоксидантами.
Антиоксидант — это молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций, которые запускаются свободными радикалами. По сути, антиоксиданты — это своеобразные защитные щиты для нашего здоровья.
Добавляйте в рацион эти продукты — и коллаген в вашем организме будет вырабатываться активней:
Приправы — гвоздика, мята, корица, розмарин;
Ягоды — брусника, ежевика, клюква, облепиха;
Зеленый чай;
Какао.
Что убережет коллаген от разрушения
Кроме стимуляции синтеза коллагена, можно сделать все для его сохранения. Диетолог Афинская советует:
Пользоваться солнцезащитными кремами перед каждым выходом на улицу и защищать лицо от солнца с помощью головного убора. Но и это не все.
Еще стоит сократить количество сахара в рационе — его переизбыток способен замедлять процесс производства коллагена.
Также постарайтесь регулярно высыпаться — выделяйте на отдых не менее 7 часов в день.
Не курите и держитесь подальше от накуренных помещений, так как пассивное курение тоже негативно влияет на коллаген.
Наконец, научитесь беречь свою психику: хронический стресс может снизить выработку коллагена из-за выработки кортизола.