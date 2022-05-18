Как активировать выработку коллагена в организме: 4 простых совета диетолога
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Коллаген — очень важный для нашего организма белок: он нужен и для здоровья суставов, профилактики целлюлита, восстановления после тренировок, для нормальной работы кишечника и для молодости и красоты кожи.

Поэтому многие женщины пытаются пить различные БАДы с содержанием этого микроэлемента. Насколько это имеет смысл — вопрос спорный.

Впрочем, есть другой подход: своему организму можно помочь, если внедрить в жизнь привычки, способствующие естественной выработке коллагена. Об этом рассказывает диетолог Лиза Афинская.

Лиза Афинская
Медицина

Диетолог, членом американской профессиональной ассоциации диетологии и питания.

t.me/liza_afinskaia

Что поможет выработке коллагена

Продукты с аминокислотами

По словам специалиста, в состав коллагена входят глицин, пролин и гидроксипролин. Поэтому имеет смысл добавить в свое меню продукты с этими аминокислотами. Это, например:

  • Бобовые;

  • Соевые продукты;

  • Птица;

  • Рыба;

  • Яйца;

  • Молочные продукты;

  • Мясо.  

Витамин С

Аскорбиновая кислота очень важна для нормальной выработки коллагена. Поэтому стоит также обратить внимание на следующие продукты:

  • Болгарский перец;

  • Ягоды;

  • Листовая зелень;

  • Цитрусы;

  • Дыня;

  • Брокколи.

  • Помидоры.

Кстати, важно помнить, что некоторые продукты мешают нормальному усвоению витамина С. Дело в том, что в ряде овощей есть особенный фермент — аскорбатоксидаза. Это «антивитамин», который мешает аскорбиновой кислоте нормально усваиваться. Фермента очень много в кабачках и огурцах.

Поэтому летний салат с огурцами, помидорами зеленью, увы, не самый полезный вариант — аскорбиновая кислота из последних двух продуктов просто не усвоится как следует.

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Продукты с цинком

Кроме того, подчеркивает Афинская в своем телеграм-канале, для синтеза коллагена необходим цинк. Его много в следующих продуктах:

  • Фасоль;

  • Тыквенные семечки;

  • Нут;

  • Морепродукты;

  • Курица;

  • Кешью.

На этот микроэлемент стоит обратить особенное внимание хотя бы потому, что его дефицит очень распространен: цинка, по статистике, не хватает 60% населения России. Между тем, нехватка микроэлемента приводит к выпадению волос, бесплодию и хронической усталости.

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Продукты с антиоксидантами

Наконец, помочь синтезу коллагена поможет еда с антиоксидантами.

Антиоксидант — это молекула, которая способна препятствовать протеканию опасных для организма цепных реакций, которые запускаются свободными радикалами. По сути, антиоксиданты — это своеобразные защитные щиты для нашего здоровья.

Добавляйте в рацион эти продукты — и коллаген в вашем организме будет вырабатываться активней:

  • Приправы — гвоздика, мята, корица, розмарин;

  • Ягоды — брусника, ежевика, клюква, облепиха;

  • Зеленый чай;

  • Какао.

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Что убережет коллаген от разрушения

Кроме стимуляции синтеза коллагена, можно сделать все для его сохранения. Диетолог Афинская советует:

  • Пользоваться солнцезащитными кремами перед каждым выходом на улицу и защищать лицо от солнца с помощью головного убора. Но и это не все.

  • Еще стоит сократить количество сахара в рационе — его переизбыток способен замедлять процесс производства коллагена.

  • Также постарайтесь регулярно высыпаться — выделяйте на отдых не менее 7 часов в день.

  • Не курите и держитесь подальше от накуренных помещений, так как пассивное курение тоже негативно влияет на коллаген.

  • Наконец, научитесь беречь свою психику: хронический стресс может снизить выработку коллагена из-за выработки кортизола.

Дарья Балясникова