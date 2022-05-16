Бывает так: человек вроде бы стройный, однако на животе жирок все равно есть. Висцеральный жир не только портит вашу фигуру, но и вредит здоровью. Как от него избавиться? Есть несколько простых и эффективных правил. Правда, есть риск, что они могут не сработать как надо.
Откажитесь от сахара
Как отмечает диетолог Майл Мосли, отказ от сахара — это простой и быстрый способ снизить вес. Он рекомендует ограничить потребление пищи и продуктов, в которых более пяти процентов сахара. Это, кстати, не только конфеты и булочки, но и, например, некоторые фрукты — манго, ананас.
От искусственных подсластителей тоже лучше отказаться: диетическая газировка вполне способна навредить фигуре — да и здоровью тоже.
Впрочем, не все врачи согласны с тем, что от сахара нужно отказаться полностью. Без сахара в качестве источника энергии организм сможет потреблять только белок и жир, что может вызвать кетоацидоз. Так что отказ от него может привести к следующим последствиям:
критически низкий уровень сахара в крови;
постоянное чувство голода;
набор веса;
выпадение волос;
бессонница.
Так что старайтесь подходить к своему питанию с умом.
Снизьте количество углеводов
Кроме того, диетолог
Простые или быстрые углеводы действительно не дают продолжительного насыщения — в итоге калорий употребил вроде бы много, а есть снова хочется. Однако совсем отказываться от углеводов нельзя: такое решение может спровоцировать проблемы с сердцем, боль в животе, бессонницу и дефицит витаминов.
Лучше обратить внимание на источники медленных углеводов: белый рис, гречу, цельнозерновой хлеб.
Практикуйте интервальное голодание
Кроме того, Мосли советует попробовать интервальное голодание как метод борьбы с жиром на животе. По его словам, этот способ провоцирует в нашем организме изменения, которые облегчают процесс сжигания жира. Так, у человека во время интервального голодания снижается уровень инсулина, растет уровень гормона роста, улучшается передача сигналов адреналина и ускоряется метаболизм.
Однако не все согласны с тезисом о пользе интервального голодания. Эндокринолог Зухра Павлова считает, что этот метод похудения — по сути экстремальная диета, которая нарушает законы физиологии, заложенные в человеческом организме, и не способствует хорошему самочувствию, правильному гормональному балансу и метаболизму. Так что пробовать ее или нет — решайте сами, на свой страх и риск.
Занимайтесь спортом
Не стоит надеяться, что привести в порядок фигуру возможно, отрегулировав питания и не добавив в свою жизнь спорт. По словам Мосли, физические нагрузки не только помогут сжечь калории, но и снизят риск повторного появления жира, улучшив чувствительность к инсулину. Диетолог рекомендует высокоинтенсивные интервальные тренировки.
Спорт — это прекрасно и очень полезно для здоровья, но тут тоже лучше не перебарщивать. Вот признаки, что ваш фитнес вредит вам, а не приносит пользу:
чрезмерная болезненность мышц;
сильная жажда;
непривычно высокий или низкий пульс в состоянии покоя;
нарушение внимания и концентрации;
бессонница;
ухудшение самооценки;
снижение полового влечения;
остановка прогресса в тренировках.
Только живот похудеть не сможет
Как рассказывает диетолог Альбина Комисарова, очень многие люди при похудении в первую очередь хотят избавиться от лишних сантиметров в области талии. Это имеет смысл: избыток висцерального жира, поясняет врач в своем
Поэтому врачи предупреждают: у женщин окружность талии должна быть менее 80 см, у мужчин менее 94 см.
Однако важно помнить: убрать только живот не выйдет. Просто не существует таких продуктов питания, диет или упражнений, которые дали бы результат только в одной области. Здоровое питание, спорт при условии разумного подхода сработают — но похудеет человек полностью. Поэтому если мечтаете о плоском животе — будьте готовы к тому, что объемы уменьшаться везде.