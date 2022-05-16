Бывает так: человек вроде бы стройный, однако на животе жирок все равно есть. Висцеральный жир не только портит вашу фигуру, но и вредит здоровью. Как от него избавиться? Есть несколько простых и эффективных правил. Правда, есть риск, что они могут не сработать как надо.

Откажитесь от сахара

Как отмечает диетолог Майл Мосли, отказ от сахара — это простой и быстрый способ снизить вес. Он рекомендует ограничить потребление пищи и продуктов, в которых более пяти процентов сахара. Это, кстати, не только конфеты и булочки, но и, например, некоторые фрукты — манго, ананас.

От искусственных подсластителей тоже лучше отказаться: диетическая газировка вполне способна навредить фигуре — да и здоровью тоже.