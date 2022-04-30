Чипсы, сухарики, соленые крекеры — вкусные и легкодоступные закуски, которые большинство из нас привыкли есть с самого детства. Ими можно заменить полноценный прием пищи, они долго не портятся, хранятся при комнатной температуре. И съесть их за раз можно много. Вряд ли вы откроете пачку чипсов, возьмете оттуда горстку, а остальное оставите до лучших времен. Наверняка все будет съедено за один вечер. После чипсов некоторым хочется сладкого, кроме того, такие снеки вызывают привыкание: похрустеть солененьким хочется все чаще и чаще.
Дипломированный фитнес-тренер, сертифицированный нутрициолог. Стаж работы — 8 лет
Опасный состав
«В первую очередь стоит обратить внимание на гидрогенизированное, частично гидрогенизированное или модифицированное масло, которое содержится в чипсах. Так обозначают искусственные трансжиры. Их производят из жидких масел с добавлением водорода. Трансжиры придают продукту необходимую текстуру, долго хранятся и стоят дешево», — рассказывает нутрициолог.
Конечно, производителю крайне выгодно закупать такие масла. Однако именно из-за них чипсы вредны для здоровья: трансжиры опасны для сердца и сосудов, так как повышают уровень плохого холестерина в крови. Бляшки в сосудах могут спровоцировать различные патологии, например, инсульт или инфаркт.
«Что касается различных Е-добавок в составе чипсов, то далеко не все они страшны. Например, эмульгатор Е471 и вовсе имеет натуральное происхождение и относится к группе безопасных добавок. Краситель также чаще всего используют натуральный (например, паприку или куркумин). Вред глутамата натрия также преувеличен. На сегодняшний день он считается самой безопасной пищевой добавкой. Исключение — индивидуальные пищевые непереносимости. Употреблять эту добавку или нет — личный выбор каждого», — поясняет эксперт.
На самом деле не так страшен состав чипсов и сухариков, как их высокая калорийность. Например, в средней пачке чипсов весом 60 граммов около 300 килокалорий и 20 граммов жира, а ведь это составляет примерно 1/3 дневной нормы жиров. При этом ни сытости, ни пользы для организма вы не получите. А вот переесть очень легко.
Если ежедневно превышать свою норму на 300 ккал, то уже через 25 дней вы наберете 1 кг. За год же вы можете поправиться на целых 14(!) килограммов.
Из-за быстрой прибавки в весе могут начаться проблемы с эндокринной системой, а также увеличивается риск развития сахарного диабета 2 типа.
Как их готовят
Обычные чипсы жарят при температуре 150 градусов в кипящем масле. Не так давно в Россию из стран Европы и Азии пришла новая технология — запекание. При таком способе приготовления чипсы содержат в 2 раза меньше жира, но при этом разница в калорийности незначительна. А значит, их по-прежнему легко переесть. Выходит, более «здоровой» альтернативной их не назовешь, потому что это такие же пустые калории без какой-либо пользы для организма. Хотя маркетологи прекрасно используют слоган «запекаются, а не жарятся», тем самым внушая потребителю, что продукт теперь не вреден.
Важная деталь: некоторые считают, что кукурузные чипсы могут быть здоровой альтернативой картофельным. На самом деле это не так. И дело вовсе не в картофеле или кукурузе. В кукурузных чипсах тоже много модифицированных трансжиров и пустых калорий, которые точно также вредят организму.
Любим чипсы так же сильно, как шоколад
Есть люди, которые совершенно равнодушны к сладостям, но с удовольствием едят соленые снеки. Другие же могут и шоколадку купить, и чипсы заодно прихватить. Продукты очень разные, но зависимость — одинаковая. Почему так? И почему несладкие чипсы и сухарики такие вкусные?
«Все наши любимые вкусности в том или ином виде сочетают в себе жир, сахар и соль. Шоколад — это жир + сахар, а вот чипсы уже жир + соль. Благодаря этим составляющим мозг вырабатывает гормон дофамин и мы испытываем удовольствие. Так изначально было заложено в нас природой, ведь сахар и жир — главные источники энергии, а соль — это важный минерал. В былые времена, когда в двух шагах не было супермаркетов и такого обилия легкодоступной еды, это обеспечивало человеку выживание», — поясняет нутрициолог.
Сейчас же производители отлично умеют манипулировать нашими вкусовыми предпочтениями, обманывая мозг и подсовывая ему жирные, сладкие, но бесполезные продукты. Особые вкусовые сочетания заставляют нас считать продукт вкусным, а значит, хотеть вновь испытать это удовольствие. Покупка шоколада, зефира, чипсов, крекеров происходит все чаще и чаще. Еще одна составляющая удовольствия от еды — это ощущения и текстура. Именно поэтому чипсы делают хрустящими, а их текстура — идеально гладкая или рифленая. Согласитесь, чипсы бы не были такими популярными, не будь у них их легендарного хруста.
Почему нельзя есть чипсы каждый день
Разумеется, если питаться преимущественно жирной и рафинированной едой, то ничего хорошего не выйдет. Вы обязательно столкнетесь с нарушениями работы ЖКТ и сбоями других систем организма, проблемами с сердцем, а также с дефицитами витаминов.
Следовательно, такое меню приведет к:
ухудшению самочувствия;
у вас не будет хватать энергии, вы будете ощущать усталость и апатию;
нарушатся обменные процессы;
начнутся проблемы с метаболизмом;
у вас будут выпадать волосы;
начнутся проблемы с кожей, зубами и ногтями.
Однако важно знать, что нет какого-то одного продукта, который бы наносил здоровью гарантированный вред или же, наоборот, приносил всегда только пользу.
Бессмысленно демонизировать какой-то один продукт, когда рацион в целом несбалансирован. Также нельзя однозначно ответить на вопросы: «Что вреднее? Чипсы или сухарики?» Все зависит от порции и ваших индивидуальных особенностей организма. Если очень хочется, то иногда можно позволить себе съесть что-то вредное. Вы должны не лихорадочно считать калории, а ответить на ряд вопросов, говорит Екатерина Ганорская.
Регулярно ли вы едите?
Достаточно ли фруктов и овощей, белка у вас в рационе?
Сколько ненасыщенных жиров?
Нет ли у вас дефицитов по витаминам и минералам?
Достаточно ли вы двигаетесь в течение дня?
Вы едите, потому что голодны или потому что расстроены?
«Те же тяжелые майонезные салаты и котлеты, плавающие в жире, могут быть не менее опасными для здоровья, чем снеки. Поэтому нужно обращать внимание на рацион в целом, а не на его отдельные составляющие», — говорит эксперт.
А есть ли полезная альтернатива?
Если вам очень хочется чипсов, но совсем не хочется в очередной раз переедать пустых калорий, то можно попробовать сделать полезный перекус, похожий на хрустящий снек. Да, любимые картофельные чипсы не заменишь, но ведь можно взять за правило: раз я ем снеки из магазина, а в другой раз делаю их сам или ем что-то похожее.
Так, например, вы можете сделать домашние чипсы в духовке без масла. Для этого нужно нарезать соломкой хрустящие овощи с небольшим количеством соли, затем разложить из на противне и запечь.
В магазинах также можно найти:
Чипсы из водорослей нори
Яблочные чипсы
Тонкие хлебцы
Мясные чипсы в качестве полезного белкового перекуса.
Однако не стоит думать, что более полезные продукты обладают нулевой калорийностью и их можно есть без меры. Золотая середина необходима во всем, заключила нутрициолог.