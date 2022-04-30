Опасный состав

«В первую очередь стоит обратить внимание на гидрогенизированное, частично гидрогенизированное или модифицированное масло, которое содержится в чипсах. Так обозначают искусственные трансжиры. Их производят из жидких масел с добавлением водорода. Трансжиры придают продукту необходимую текстуру, долго хранятся и стоят дешево», — рассказывает нутрициолог.

Конечно, производителю крайне выгодно закупать такие масла. Однако именно из-за них чипсы вредны для здоровья: трансжиры опасны для сердца и сосудов, так как повышают уровень плохого холестерина в крови. Бляшки в сосудах могут спровоцировать различные патологии, например, инсульт или инфаркт.

«Что касается различных Е-добавок в составе чипсов, то далеко не все они страшны. Например, эмульгатор Е471 и вовсе имеет натуральное происхождение и относится к группе безопасных добавок. Краситель также чаще всего используют натуральный (например, паприку или куркумин). Вред глутамата натрия также преувеличен. На сегодняшний день он считается самой безопасной пищевой добавкой. Исключение — индивидуальные пищевые непереносимости. Употреблять эту добавку или нет — личный выбор каждого», — поясняет эксперт.

На самом деле не так страшен состав чипсов и сухариков, как их высокая калорийность. Например, в средней пачке чипсов весом 60 граммов около 300 килокалорий и 20 граммов жира, а ведь это составляет примерно 1/3 дневной нормы жиров. При этом ни сытости, ни пользы для организма вы не получите. А вот переесть очень легко.