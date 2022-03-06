«Второй желудок» для сладкого: почему мы всегда можем съесть десерт, даже если объелись

Для многих десерт — это неотъемлемая часть любого приема пищи. Особенно любят конфетки и тортики женщины: такое сладкое лакомство может быть как дополнением к обеду, так и самостоятельным приемом пищи. И даже после плотного ужина у многих руки сами тянутся к сладкому. Хотя, казалось бы, зачем? Мы сыты, организм должен быть этим доволен.
клинический психолог, диетолог, нутрициолог — эксперт в психологии снижения веса
Путь еды
Прежде чем ответить на вопрос, почему тянет на сладкое после еды, давайте разберемся, что происходит с пищей, когда мы ее проглатываем, говорит эксперт.
Изначально во рту еда смачивается слюной и под ее воздействием начинается расщепление пищевых веществ. Далее в желудке запускается процесс пищеварения. Для организма это достаточно трудоемкая работа, которая может занимать от 4 до 9 часов в зависимости от того, что мы съели.
И здесь важно понимать, что чувство насыщения приходит не сразу. Им управляют гормональные сигналы. Гормоны, которые отвечают за чувство сытости, дают стоп-сигнал мозгу минимум через 15-20 минут после того, как вы начали есть. У некоторых же эта реакция может запаздывать — оповещение «хватит, я сыт» мозг осознает только через полчаса. Пока идет этот долгий сигнал, человеку может казаться, что он все еще голоден. Как правило, за это время основной прием пищи закончен. Хочется съесть десерт.
Про «второй желудок» для сладкого
После обеда или ужина прошло уже полчаса, казалось бы, все сигналы получены, организм должен успокоиться. Но нет, все равно хочется съесть тот самый заветный тортик. Почему так? Причины могут быть следующими:
Привычки из детства. «Хочешь конфетку — доешь суп». Если человек часто слышал эту и подобные фразы, то они укоренилась в его сознании. Детство давно закончилось, а привычка есть десерт после основного приема пищи осталась.
«День сурка» и рутина. Как правило, торты, пирожные и конфеты связаны у нас с ощущением праздника. Если в жизни много рутины и однообразия, очень хочется чем-то себя порадовать. И тогда в ход идут сладости и десерты. Кроме того, эти блюда выглядят привлекательно. В мозг передается сигнал — «красивую еду нужно обязательно попробовать».
Недостаток тактильных ощущений. Десерты приносят сиюминутное удовольствие. Зачастую ими увлекаются люди, в жизни которых мало тактильных ощущений. Например, человеку недостаточно объятий от партнера, он редко ходит на массаж и мало двигается. В таком случае, потребность тела получить удовольствие обостряется. Сладкие блюда после основного приема пищи ее закрывают.
Можно ли приучить себя не хотеть съесть десерт после обеда
«Хорошая новость: можно. Для этого важно осознавать, почему именно вас тянет на десерт после плотного приема пищи. Какие ощущения и чувства дают сладости? Что вы получаете в моменте?», — рассуждает Елена Кален.
Специалисты советуют подойти к этому серьезно, ответив на эти вопросы письменно. Затем нужно проанализировать свои ответы, чтобы понять, какие потребности и эмоциональные «дыры» закрывает сладкая еда. На третьем шаге стоит научиться удовлетворять эти потребности иначе, без десерта.
«Например, если хочется праздника, можно купить что-то яркое, позвать друзей. Не хватает тактильных ощущений — записаться на массаж, сделать маску для лица. Если привычка идет из детства, здесь поможет работа с убеждениями. Желательно понять, что теперь вы выросли. Можно есть конфеты в любое время, когда голодны, а не только после плотного обеда. Также, чтобы избавиться от привычки есть десерт, важно прислушиваться к сигналам своего тела. Есть пищу только тогда, когда вы действительно голодны», — говорит эксперт.
Физический голод наступает постепенно. Если вам вдруг резко очень захотелось есть, скорее всего, это эмоциональный голод.
Сделаем выводы:
процесс пищеварения достаточно трудоемкий, поэтому мы чувствуем насыщение не сразу;
за привычкой есть сладкое после обеда стоят психологические причины. Разобравшись с ними, вы легко сможете отказаться от десерта;
можно приучить себя не хотеть есть сладкое. Для этого важно прислушиваться к своему телу.
Психолог, основной вид деятельности — коррекция пищевого поведения
Сладкое — это еда для удовольствия. Это норма, когда хочется завершить трапезу сладкой «изюминкой». Вопрос только в количестве.
«При расстройстве пищевого поведения у человека нарушены все рецепторы, отвечающие за насыщение, так как еда — это эмоциональный регулятор, а не то, что удовлетворяет голод. Есть ощущение „черной дыры“ в желудке и в какие-то моменты ты начинаешь есть бесконтрольно. Например, это приступообразное переедание. Чаще всего такие виды перееданий случаются по вечерам, по выходным и именно сладким в большом количестве».
Получать удовольствие от еды — это нормально. Если человек будет насиловать себя, запрещать себе что-то есть, то поверьте, ничем хорошим это не кончится. Например, нам очень хочется сладкого, но мы решили похудеть, поэтому не разрешаем себе есть конфеты и печеньки. С каждым днем мысль «хочу» будет усиливаться. В итоге наступает срыв.
«Есть такое определение, как ограничительное переедание. Когда очень хочешь какой-то определенный тип еды, но сдерживаешь себя по каким-то причинам, например, из-за строгой диеты. В этом случае нарастает тревога в отношении этого продукта, он становится очень желанным. Такое поведение прослеживается у людей, которые долго сидят на строгих диетах, отказываясь от той еды, которую очень любят. Так что я за то, чтобы есть сладкое, если есть желание. Вопрос только в количестве. Чай после обеда с парой конфет — норма, если нет противопоказаний от эндокринолога», — заключила психолог.