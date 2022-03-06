«Второй желудок» для сладкого: почему мы всегда можем съесть десерт, даже если объелись

Про «второй желудок» для сладкого

После обеда или ужина прошло уже полчаса, казалось бы, все сигналы получены, организм должен успокоиться. Но нет, все равно хочется съесть тот самый заветный тортик. Почему так? Причины могут быть следующими:

Привычки из детства. «Хочешь конфетку — доешь суп». Если человек часто слышал эту и подобные фразы, то они укоренилась в его сознании. Детство давно закончилось, а привычка есть десерт после основного приема пищи осталась.

«День сурка» и рутина. Как правило, торты, пирожные и конфеты связаны у нас с ощущением праздника. Если в жизни много рутины и однообразия, очень хочется чем-то себя порадовать. И тогда в ход идут сладости и десерты. Кроме того, эти блюда выглядят привлекательно. В мозг передается сигнал — «красивую еду нужно обязательно попробовать».

Недостаток тактильных ощущений. Десерты приносят сиюминутное удовольствие. Зачастую ими увлекаются люди, в жизни которых мало тактильных ощущений. Например, человеку недостаточно объятий от партнера, он редко ходит на массаж и мало двигается. В таком случае, потребность тела получить удовольствие обостряется. Сладкие блюда после основного приема пищи ее закрывают.

Можно ли приучить себя не хотеть съесть десерт после обеда

«Хорошая новость: можно. Для этого важно осознавать, почему именно вас тянет на десерт после плотного приема пищи. Какие ощущения и чувства дают сладости? Что вы получаете в моменте?», — рассуждает Елена Кален.

Специалисты советуют подойти к этому серьезно, ответив на эти вопросы письменно. Затем нужно проанализировать свои ответы, чтобы понять, какие потребности и эмоциональные «дыры» закрывает сладкая еда. На третьем шаге стоит научиться удовлетворять эти потребности иначе, без десерта.

«Например, если хочется праздника, можно купить что-то яркое, позвать друзей. Не хватает тактильных ощущений — записаться на массаж, сделать маску для лица. Если привычка идет из детства, здесь поможет работа с убеждениями. Желательно понять, что теперь вы выросли. Можно есть конфеты в любое время, когда голодны, а не только после плотного обеда. Также, чтобы избавиться от привычки есть десерт, важно прислушиваться к сигналам своего тела. Есть пищу только тогда, когда вы действительно голодны», — говорит эксперт.