Здорового человека не должно быть много: эти 10 болезней появляются из-за лишнего веса

Увы, хороший полный человек далеко не равно здоровому. За лишними килограммами часто скрываются серьезные проблемы со здоровьем. Владимир Сенько, бариатрический хирург, онколог рассказал «Доктору Питеру», какие болезни провоцирует лишний вес, и как предупредить их развитие.
онколог, бариатрический хирург «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, врач высшей категорииvk.com/smclinic_spb
Сердце и сосуды страдают первыми
При ожирении первыми под удар попадают сердце и сосуды. По статистике, среди людей с ожирением смертность от сердечно-сосудистых болезней почти в два раза выше, чем среди людей без лишнего веса. Избыток жира в организме требует дополнительного объема крови, из-за чего возрастает нагрузка на сердце. Сердечная мышца постепенно утолщается и увеличивается в размерах, что приводит к сердечной недостаточности и кислородному голоданию мышечных тканей — ишемической болезни.
Злоупотребление жирной пищей также провоцирует переизбыток «плохого» холестерина в крови и атеросклероз сосудов. А это прямой путь к гипертонии и инфаркту.
Диабет 2 типа
Диабет и ожирение — гремучая смесь, где одна проблема усугубляет другую. Избыточный вес нарушает углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность — недостаточную восприимчивость клеток к инсулину проводнику глюкозы. Организм перестает усваивать глюкозу, что приводит к развитию диабета второго типа.
Главное коварство этого состояния — отсутствие каких-либо ярко выраженных симптомов. Часто человек даже не замечает начало диабета и продолжает набирать лишний вес.
Болезни опорно-двигательного аппарата
Ожирение — это всегда дополнительная нагрузка на суставы и позвоночник. А если к лишнему весу добавляется отсутствие физической активности, ситуация рискует стать совсем критической. Сокращение мышечной массы оборачивается для опорно-двигательного аппарата постоянными перегрузками. Суставы и позвоночник постепенно деформируются и разрушаются. Возрастает риск артритов, артрозов и остеохондроза.
Гепатит и жировая болезнь печени
Накапливаясь в клетках печени, жир постепенно поражает ткани органа и вызывает жировой гепатит (стеатогепатит). Это первая стадия жировой болезни печени, самыми страшными последствиями которой будут цирроз и печеночная недостаточность.
Варикоз
Избыточный вес — одна из главных причин развития болезней сосудов нижних конечностей. Прежде всего, варикоза. Из-за повышенной нагрузки на ноги и нехватки физической активности кровь начинает застаиваться в венах и давит на сосуды изнутри, расширяя их стенки.
Панкреатит
Неправильное питание и злоупотребление острой, жирной пищей нарушают работу поджелудочной железы и приводят к воспалению тканей этого органа — панкреатиту.
Болезни дыхательной системы
Отложения жира могут давить на легкие, из-а чего те сокращаются в объеме. Первый признак этого состояния — одышка, часто преследующая полных людей. Легкие вынуждены выполнять двойную работу, что нарушает работу дыхательной системы и способствует развитию респираторных заболеваний: хронического бронхита и бронхиальной астмы.
Другое распространенное последствие ожирения — синдром обструктивного апноэ сна, сопровождающийся храпом и кратковременными остановками дыхания во сне. Это очень коварное состояние: оно чревато кислородной недостаточностью организма — гипоксией и нарушениями работы сердца.
Бесплодие
Лишний вес у женщин приводит к сбою в работе яичников и различным гормональным нарушениям. Как следствие сначала возникают проблемы с менструальным циклом, а затем и с зачатием. Считается, что с бесплодием сталкиваются до половины женщин, страдающих ожирением.
Желчнокаменная болезнь
Отложения жира в области живота как бы «обездвиживают» желчный пузырь. Оказавшись в жировой «ловушке», орган перестает сокращаться и не может нормально опорожниться. Начинается застой желчи в желчном пузыре. Это приводит к образованию сначала песка, а затем и желчных камней. По данным медицинской статистики, желчнокаменная болезнь у людей с ожирением развивается почти в три раза чаще, чем у людей с нормальным весом.
Онкология
Ученые давно доказали связь между онкологией и избыточным весом. Чаще всего люди с ожирением сталкиваются с раком прямой и толстой кишки, желчного пузыря, пищевода, щитовидной и поджелудочной железы, почек, простаты, матки и груди. Как минимум, три из них практически не поддаются лечению: это онкология поджелудочной железы, пищевода и желчного пузыря.
Механизм развития рака при лишнем весе бывает разным. Провоцировать злокачественные опухоли способно и повышенное содержание инсулина, и избыток вырабатываемого жировой тканью гормона эстрогена, и хронические воспалительные реакции, которые часто возникают на фоне ожирения. Кроме того установлено, что жировые клетки могут сами вырабатывать биологически активные элементы, стимулирующие рост опухолей.
Глобальная проблема
Ожирение — болезнь «молодая». Человечество столкнулось с ней сравнительно недавно: во второй половине XX века. Тем не менее, сегодня ожирение входит в перечень главных мировых проблем. А по объему глобальных экономических затрат уступает только курению и вооруженным конфликтам. По данным исследования консалтинговой компании McKinsley Global Institute, ожирение обходится миру в 2 триллиона долларов в год. Сюда входят как затраты на лечение людей с избыточным весом, так и экономические потери от снижения производительности труда. Для сравнения, воздействие алкоголизма на глобальную экономику оказалось куда как скромнее — 1,4 триллиона долларов ежегодно.
Путь к выздоровлению
Мы видим, что лишний вес может приводить к самым разным болезням. Какие-то из них, например, гипертония, дают знать о себе практически сразу. Другие, вроде диабета второго типа и жирового гепатита до какого-то момента губят наше здоровье практически незаметно. Но есть и хорошая новость. Снижение массы тела поможет если не полностью победить большинство перечисленных заболеваний, то, как минимум, снизить риски их дальнейшего развития.
С лишними килограммами уходит дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат, нормализуются обменные процессы и гормональный фон. А в конечном счете — увеличивается продолжительность жизни. Впрочем, резкое похудение также не несет ничего хорошего для здоровья. Поэтому даже на начальных стадиях ожирения к процессу похудения лучше подключить рекомендации врача-диетолога. Специалист подберет оптимальную схему диеты и план физической активности. А возможно и назначит медикаментозную терапию, если проблема уже стала ярко выраженной.
При запущенном ожирении наиболее эффективным инструментом лечения сегодня считается бариатрическая хирургия: шунтирование, бандажирование или продольная резекция желудка. В частности доказано, что такие операции значительно снижают риски возникновения онкологических заболеваний. А в 2016 году Американская диабетологическая ассоциация и Международная диебетологическая федерация включили бариатрическую хирургию в перечень методов лечения диабета 2 типа.