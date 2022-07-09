Здорового человека не должно быть много: эти 10 болезней появляются из-за лишнего веса

Сердце и сосуды страдают первыми

При ожирении первыми под удар попадают сердце и сосуды. По статистике, среди людей с ожирением смертность от сердечно-сосудистых болезней почти в два раза выше, чем среди людей без лишнего веса. Избыток жира в организме требует дополнительного объема крови, из-за чего возрастает нагрузка на сердце. Сердечная мышца постепенно утолщается и увеличивается в размерах, что приводит к сердечной недостаточности и кислородному голоданию мышечных тканей — ишемической болезни.

Злоупотребление жирной пищей также провоцирует переизбыток «плохого» холестерина в крови и атеросклероз сосудов. А это прямой путь к гипертонии и инфаркту.

Диабет 2 типа

Диабет и ожирение — гремучая смесь, где одна проблема усугубляет другую. Избыточный вес нарушает углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность — недостаточную восприимчивость клеток к инсулину проводнику глюкозы. Организм перестает усваивать глюкозу, что приводит к развитию диабета второго типа.

Главное коварство этого состояния — отсутствие каких-либо ярко выраженных симптомов. Часто человек даже не замечает начало диабета и продолжает набирать лишний вес.

Болезни опорно-двигательного аппарата

Ожирение — это всегда дополнительная нагрузка на суставы и позвоночник. А если к лишнему весу добавляется отсутствие физической активности, ситуация рискует стать совсем критической. Сокращение мышечной массы оборачивается для опорно-двигательного аппарата постоянными перегрузками. Суставы и позвоночник постепенно деформируются и разрушаются. Возрастает риск артритов, артрозов и остеохондроза.