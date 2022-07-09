Здорового человека не должно быть много: эти 10 болезней появляются из-за лишнего веса
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Увы, хороший полный человек далеко не равно здоровому. За лишними килограммами часто скрываются серьезные проблемы со здоровьем. Владимир Сенько, бариатрический хирург, онколог рассказал «Доктору Питеру», какие болезни провоцирует лишний вес, и как предупредить их развитие.  

Владимир Сенько

онколог, бариатрический хирург «СМ-Клиника» в Санкт-Петербурге, врач высшей категории

vk.com/smclinic_spb

Сердце и сосуды страдают первыми

При ожирении первыми под удар попадают сердце и сосуды. По статистике, среди людей с ожирением смертность от сердечно-сосудистых болезней почти в два раза выше, чем среди людей без лишнего веса. Избыток жира в организме требует дополнительного объема крови, из-за чего возрастает нагрузка на сердце. Сердечная мышца постепенно утолщается и увеличивается в размерах, что приводит к сердечной недостаточности и кислородному голоданию мышечных тканей — ишемической болезни.

Злоупотребление жирной пищей также провоцирует переизбыток «плохого» холестерина в крови и атеросклероз сосудов. А это прямой путь к гипертонии и инфаркту.

Диабет 2 типа

Диабет и ожирение — гремучая смесь, где одна проблема усугубляет другую.  Избыточный вес нарушает углеводный обмен и вызывает инсулинорезистентность — недостаточную восприимчивость клеток к инсулину проводнику глюкозы. Организм перестает усваивать глюкозу, что приводит к развитию диабета второго типа.

Главное коварство этого состояния — отсутствие каких-либо ярко выраженных симптомов. Часто человек даже не замечает начало диабета и продолжает набирать лишний вес.

Болезни опорно-двигательного аппарата

Ожирение — это всегда дополнительная нагрузка на суставы и позвоночник. А если к лишнему весу добавляется отсутствие физической активности, ситуация рискует стать совсем критической. Сокращение мышечной массы оборачивается для опорно-двигательного аппарата постоянными перегрузками. Суставы и позвоночник постепенно деформируются и разрушаются. Возрастает риск артритов, артрозов и остеохондроза.

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Гепатит и жировая болезнь печени

Накапливаясь в клетках печени, жир постепенно поражает ткани органа и вызывает жировой гепатит (стеатогепатит). Это первая стадия жировой болезни печени, самыми страшными последствиями которой будут цирроз и печеночная недостаточность.

Варикоз

Избыточный вес — одна из главных причин развития болезней сосудов нижних конечностей. Прежде всего, варикоза. Из-за повышенной нагрузки на ноги и нехватки физической активности кровь начинает застаиваться в венах и давит на сосуды изнутри, расширяя их стенки.   

Панкреатит

Неправильное питание и злоупотребление острой, жирной пищей нарушают работу поджелудочной железы и приводят к воспалению тканей этого органа — панкреатиту.

Болезни дыхательной системы

Отложения жира могут давить на легкие, из-а чего те сокращаются в объеме. Первый признак этого состояния — одышка, часто преследующая полных людей. Легкие вынуждены выполнять двойную работу, что нарушает работу дыхательной системы и способствует развитию респираторных заболеваний: хронического бронхита и бронхиальной астмы.

Другое распространенное последствие ожирения — синдром обструктивного апноэ сна, сопровождающийся храпом и кратковременными остановками дыхания во сне. Это очень коварное состояние: оно чревато кислородной недостаточностью организма — гипоксией и нарушениями работы сердца.

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Бесплодие

Лишний вес у женщин приводит к сбою в работе яичников и различным гормональным нарушениям. Как следствие сначала возникают проблемы с менструальным циклом, а затем и с зачатием. Считается, что с бесплодием сталкиваются до половины женщин, страдающих ожирением.

Желчнокаменная болезнь

Отложения жира в области живота как бы «обездвиживают» желчный пузырь. Оказавшись в жировой «ловушке», орган перестает сокращаться и не может нормально опорожниться. Начинается застой желчи в желчном пузыре. Это приводит к образованию сначала песка, а затем и желчных камней. По данным медицинской статистики, желчнокаменная болезнь у людей с ожирением развивается почти в три раза чаще, чем у людей с нормальным весом.

Онкология

Ученые давно доказали связь между онкологией и избыточным весом. Чаще всего люди с ожирением сталкиваются с раком прямой и толстой кишки, желчного пузыря, пищевода, щитовидной и поджелудочной железы, почек, простаты, матки и груди. Как минимум, три из них практически не поддаются лечению: это онкология поджелудочной железы, пищевода и желчного пузыря.

Механизм развития рака при лишнем весе бывает разным. Провоцировать злокачественные опухоли способно и повышенное содержание инсулина, и избыток вырабатываемого жировой тканью гормона эстрогена, и хронические воспалительные реакции, которые часто возникают на фоне ожирения. Кроме того установлено, что жировые клетки могут сами вырабатывать биологически активные элементы, стимулирующие рост опухолей.

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Глобальная проблема

Ожирение — болезнь «молодая». Человечество столкнулось с ней сравнительно недавно: во второй половине XX века. Тем не менее, сегодня ожирение входит в перечень главных мировых проблем. А по объему глобальных экономических затрат уступает только курению и вооруженным конфликтам. По данным исследования консалтинговой компании McKinsley Global Institute, ожирение обходится миру в 2 триллиона долларов в год. Сюда входят как затраты на лечение людей с избыточным весом, так и экономические потери от снижения производительности труда. Для сравнения, воздействие алкоголизма на глобальную экономику оказалось куда как скромнее — 1,4 триллиона долларов ежегодно.

Путь к выздоровлению

Мы видим, что лишний вес может приводить к самым разным болезням. Какие-то из них, например, гипертония, дают знать о себе практически сразу. Другие, вроде диабета второго типа и жирового гепатита до какого-то момента губят наше здоровье практически незаметно. Но есть и хорошая новость. Снижение массы тела поможет если не полностью победить большинство перечисленных заболеваний, то, как минимум, снизить риски их дальнейшего развития.

С лишними килограммами уходит дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат, нормализуются обменные процессы и гормональный фон. А в конечном счете — увеличивается продолжительность жизни. Впрочем, резкое похудение также не несет ничего хорошего для здоровья. Поэтому даже на начальных стадиях ожирения к процессу похудения лучше подключить рекомендации врача-диетолога. Специалист подберет оптимальную схему диеты и план физической активности. А возможно и назначит медикаментозную терапию, если проблема уже стала ярко выраженной.

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При запущенном ожирении наиболее эффективным инструментом лечения сегодня считается бариатрическая хирургия: шунтирование, бандажирование или продольная резекция желудка. В частности доказано, что такие операции значительно снижают риски возникновения онкологических заболеваний. А в 2016 году Американская диабетологическая ассоциация и Международная диебетологическая федерация включили бариатрическую хирургию в перечень методов лечения диабета 2 типа.

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Алена Парецкая