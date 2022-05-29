Проделки мозга: 3 причины, почему мы срываемся с диеты

Тема похудения актуальна для многих: мы худеем к лету, к Новому году, к очередному отпуску… Даже если у человека нет лишнего веса, его может не устраивать собственное отражение в зеркале. Особенно это касается женщин: мы постоянно видим якобы лишнюю складку на боку, слишком выпирающий живот, да и ноги какие-то не такие.

Тогда многие думают: надо обязательно сесть на диету. Вот скину несколько килограммов, сразу начну нравится себе, по-другому ощущать свое тело! Возможно, вы и вправду начнете больше нравится себе и очень обрадуетесь, когда купите платье размера S, только вот ушедшие килограммы могут легко вернуться, говорит гинеколог Екатерина Волкова.