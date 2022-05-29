Проделки мозга: 3 причины, почему мы срываемся с диеты

Тема похудения актуальна для многих: мы худеем к лету, к Новому году, к очередному отпуску… Даже если у человека нет лишнего веса, его может не устраивать собственное отражение в зеркале. Особенно это касается женщин: мы постоянно видим якобы лишнюю складку на боку, слишком выпирающий живот, да и ноги какие-то не такие.
Тогда многие думают: надо обязательно сесть на диету. Вот скину несколько килограммов, сразу начну нравится себе, по-другому ощущать свое тело! Возможно, вы и вправду начнете больше нравится себе и очень обрадуетесь, когда купите платье размера S, только вот ушедшие килограммы могут легко вернуться, говорит гинеколог Екатерина Волкова.
«Похудение — процесс не только физиологический, но и психологический. Когда хочется есть, кажется что тарелочка супа могла быть и побольше, а хлеба отрежу не один кусочек, а три, вдруг не наемся. Знакомо?» —
На самом деле нас заставляет объедаться наш собственный мозг. Почему же он так поступает? Давайте разбираться.
во-впервых, в одной из частей нашего головного мозга — гипоталамусе — есть «датчики», которые буквально ощущают «вкус крови». Они определяют уровень жира, белка и глюкозы, а также давление и температуру. Это первобытный механизм, его обхитрить сложно;
во-вторых, нормальная калорийность снижает чувство голода. Когда мы снижаем калорийность, то этим повышаем аппетит. А гипоталамус видит этот трюк и заставляет нас есть.
Потренируйте его несколько месяцев с помощью диеты: например, без жира или углеводов, и это усилит хронический голод, потом будет срыв. Гипоталамус не спит!
в-третьих, самое страшное происходит при хронической диете. Пропустите завтрак, сократите обед и ужин, постоянно считайте калории и вы «потыкаете палкой голодного тигра». Вы похудеете и даже будете героем, насладитесь победой, но тут мозг расслабит вашу бдительность — ведь цель достигнута, гуляем! И выглядит все не как срыв, а «теперь могу и позволить». Вот тут-то как раз все начинается сначала, гипоталамус снова победил.
Чтобы не было срывов, выбирайте питание с рациональным количеством углеводов и белка, добавьте жира, не менее 400 грамм овощей, позвольте себе есть столько, сколько захочется в каждый прием пищи, говорит Екатерина Волкова. Так вы сможете усыпить бдительность ненасытного гипоталамуса, он не будет провоцировать вас снова и снова ходить к холодильнику.
«Когда вы хотите похудеть, трудно представить себе, что нужно есть больше! Но именно так выглядит парадокс работы гипоталамуса: если мы специально попытаемся есть меньше, в итоге все будет точно наоборот», — заключила врач.
Кстати
Разные продукты насыщают нас по-разному. И дело тут не только в калорийности: например, в небольшой пачке чипсов калорий предостаточно, но мало кто сможет наесться таким обедом. Так можно ли съесть что-то, чтобы похудеть? И при этом не испытывать голод? Такие продукты существуют, говорят врачи. Со списком можно ознакомиться ЗДЕСЬ.