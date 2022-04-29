Врачи придерживаются другого мнения. Человек должен весить соответственно своим возрастным и половым особенностям. Недостаток веса, как и лишние килограммы, не пойдут на пользу и не добавят здоровья. Это связано с тем, что на фоне проблем с весом страдают обменные цепочки, расстраивается метаболизм жиров, белковых соединений или углеводов.

Поэтому полнота, даже если она вам очень к лицу, а уж тем более ожирение любой степени — это повод для визита к врачу, чтобы пройти обследование. Дело в том, что накопление подкожного жира нередко сопровождается другими болезнями. То есть лишний жирок — это только «маска», прикрывающая истинную проблему. Для части болезней особенности отложения жир могут быть подсказкой, какие скрытые болезни искать. «Доктор Питер» совместно с терапевтом, кардиологом Елизаветой Мельниковой выяснили, какие болезни могут скрываться за лишним жирком на талии или бедрах.