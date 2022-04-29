После того как в СМИ стали появляться новости о росте заболеваемости гепатитом среди детей, многие задумались о том, насколько здорова их печень. Между тем, взрослые люди сами вредят этому органу и рискуют столкнуться с серьезными проблемами.

Одна из главных причин появления гепатита у взрослых — алкоголь. При этом, как отмечают специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, многие даже не догадываются о том, что больны: недуг нередко не дает о себе знать и не проявляться через специфические симптомы. Впрочем, есть несколько признаков, которые указывают на то, что с печенью у вас не все в порядке.