После того как в СМИ стали появляться новости о росте заболеваемости гепатитом среди детей, многие задумались о том, насколько здорова их печень. Между тем, взрослые люди сами вредят этому органу и рискуют столкнуться с серьезными проблемами.
Одна из главных причин появления гепатита у взрослых — алкоголь. При этом, как отмечают специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании, многие даже не догадываются о том, что больны: недуг нередко не дает о себе знать и не проявляться через специфические симптомы. Впрочем, есть несколько признаков, которые указывают на то, что с печенью у вас не все в порядке.
Вот так алкогольная жировая болезнь может проявлять себя на ранних стадиях:
Ощущение боли или дискомфорта в верхней правой части живота (где находится печень);
Непреодолимое чувство усталости;
Тошнота;
Диарея;
Общее плохое самочувствие;
Проблемы со сном (бессонница).
Ко врачу немедленно стоит обратиться при наличии следующих тревожных признаков:
Пожелтевшие склеры глаз;
Боли в животе (животе) над областью печени;
Зуд;
Потеря веса без причины;
Слабость и истощение ваших мышц;
Отек ног, лодыжек и ступней;
Склонность к кровотечениям и синякам, например, частые кровотечения из носа и кровоточивость десен;
Периоды спутанности сознания, забывчивости, смены настроения или недальновидности.
Сколько же спиртного нужно выпить, чтобы довести свою печень до такого состояния? Эксперты The British Liver Trust говорят, что рискуете убить свою печень, если пьете более 14 алкогольных единиц в неделю. Для сравнения: бокал вина (125 мл) — это 1,5 единицы, банка пива (440 мл) — 2 единицы, бутылка вина — 9 единиц, пишет издание
врач-диетолог, терапевт
Когда печень убивают фрукты
Как отмечает врач-диетолог Наталья Сычева, не только алкоголь вредит нашей печени. Оказывается, самый большой орган в нашем организме может серьезно пострадать из-за… фруктовых перекусов. Все дело во фруктозе.
Возможности всасывания фруктозы в организме человека ограничены. Так, если 15 граммов фруктозы (одно большое яблоко) без проблем усвоится в организме здорового человека, то 50 граммов — только у каждого пятого. А при избытке фруктозы у человека может развиться инсулинорезистентность, ожирение и жировой гепатоз.
Кроме того, чем больше фруктозы, тем больше жирных кислот и триглицеридов. В результате у человека накапливается больше плохого холестерин, из-за чего развивается жировая болезнь печени.
Кстати
Для того чтобы печень была здоровой, мало отказаться от вредных привычек, спиртного и фастфуда — нужно еще и разнообразить свой рацион полезными продуктами. Есть еда, которая поможет привести орган в порядок. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.