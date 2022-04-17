Уже из названия становится понятно, что в общих чертах представляет собой синдром раздраженного кишечника. Это состояние, которое возникает из-за малейших внешних влияний — переедания, употребления непривычной пищи, нарушения диеты, простуды или стресса. Часть людей имеет очень чувствительный кишечник с крайне нежными стенками, который раздражается буквально по любому поводу. При этом никаких реально серьезных проблем нет — ни язвенных дефектов, ни пороков развития, спаек или опухолей, которые могли бы быть реальной основой раздражения.
За годы изучения синдрома врачи определили — есть группа продуктов — так называемые FODMAP, употребление которых сильнее всего раздражает кишечник. Поэтому для лечения людей с СРК сегодня рекомендуют особую диету — low-FODMAP. Она помогает уменьшить раздражение и наладить пищеварение, особенно — кишечное. «Доктор Питер» выяснил подробности у врача-гастроэнтеролога Веры Самсоновой.
терапевт, гастроэнтеролог
Бурлит, болит и послабляет
Для синдрома раздраженной кишки типично частое, иногда и практически непрерывное нарушение процесса пищеварения. На многие виды вполне привычной пищи организм реагирует достаточно неприятными, резкими проявлениями. Это боль в области живота, спазмы, тупая ноющая, колющая, неопределенная болезненность. Ее дополняют:
вздутие живота;
урчание, бурления, переливание;
нарушения стула, чаще всего проявляющиеся диареей (гораздо реже бывают запоры).
Дополняют эти проявления снижение аппетита, ощущение тяжести в желудке, расстройства настроения, сна и общее подавленное состояние, проблемы с работоспособностью.
Проблема — в компонентах привычной пищи
Все обозначенные ранее симптомы, а иногда и дополнительные проявления, связаны с определенными компонентами пищи, которые могут плохо всасываться, обладают осмотическим эффектом либо быстро расщепляются кишечными бактериями. В результате возникает приток жидкости в просвет кишечника, образуется большое количество пузырьков газа. Они растягивают петли кишки, нарушают его сокращение, провоцируют спазмы и боль, ведут к диарее.
Группы самых раздражающих продуктов
Среди всех компонентов пищи, которые чаще всего провоцируют проблемы пищеварения, можно выделить:
лактозу (молочный сахар);
фруктозу (сахар из фруктов и овощей);
фруктаны и галактаны (олигосахариды из свежих плодов);
полиолы — многоатомные спирты, такие как ксилит, маннит, сорбит.
В иностранной англоязычной литературе сокращенно эту группу продуктов называют FODMAP по первым буквам от Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides And Polyols. В переводе это означает — ферментируемые олигосахариды, дисахариды, моносахариды и полиолы.
Если у людей с синдромом раздраженной кишки ограничить в питании эти категории пищи (полностью убирать эти продукты не нужно), можно значительно улучшить состояние.
Оценивать реакции на конкретные продукты и подбирать их не всегда просто, но результат того стоит. Разберем основные группы продуктов, выделив те, что богаты FODMAP и требуют ограничения, и которые можно смело есть в виду невысокого объема раздражающих компонентов.
Что относят к FODMAP
Кишечник раздражают продукты метаболизма. Они могут быть в различных вариантах — газообразные или в форме жидкости (обычно это образующиеся кислотные соединения). Они обычно образуются в кишечнике при переваривании группы продуктов FODMAP — углеводов с относительно короткими молекулами. Чтобы было понятнее, приведем примеры конкретных групп:
олигосахариды, которые содержатся в пшеничном и ржаном семени, бобовых, некоторых овощах (чеснок, лук);
дисахариды из молока, йогуртов, сливочных сортов сыра. В молоке самый основной дисахарид — это лактоза (молочный сахар);
моносахариды — это молекула природного сахара, которые дают сладкий вкус фруктам — инжир, финики, манго и т.д. Сюда же относят мед, где ключевым соединением является фруктоза;
полиолы — это углеводные соединения, которые относят к сахарозаменителям. Они содержатся в фруктах, овощах, а также сладостях, которые принято относить к диетическим.
В результате переваривания этих компонентов просвете кишки образуется много лишней жидкости или газа, из-за чего стенки растягиваются, раздражаются, возникает диарея или вздутие.
Три шага в диете
Чтобы лечение СРК и других похожих заболеваний было эффективнее, при переходе на диету low-FODMAP нужно пройти три последовательных этапа.
Первый — это строгое ограничение этой категории продуктов, чтобы кишечник разгрузился, настроился на новый режим работы. В среднем, продукты с высоким FODMAP ограничивают на срок не более 6-8 недель. Дольше ограничивать эти продукты не стоит, поскольку может пострадать нормальная микрофлора.
Второй этап — это провокация, когда в рацион постепенно, по одному начинают возвращать в рацион, контролируя реакции на них со стороны кишечника. Это нужно, чтобы определить индивидуальную восприимчивость к определенным продуктам и объем, который можно съедать за сутки или за раз. Новый продукт вводит раз в 2-3 дня, и смотрят з его усвоением. Весь этап длится до 1,5 месяца.
Третий этап — возвращение в рацион тех продуктов, которые на втором этапе хорошо переносились и не давали реакции. Те блюда и продукты, которые провоцируют неприятные симптомы, остаются под запретом. Обычно их оказывается не так много, как казалось изначально.