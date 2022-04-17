Уже из названия становится понятно, что в общих чертах представляет собой синдром раздраженного кишечника. Это состояние, которое возникает из-за малейших внешних влияний — переедания, употребления непривычной пищи, нарушения диеты, простуды или стресса. Часть людей имеет очень чувствительный кишечник с крайне нежными стенками, который раздражается буквально по любому поводу. При этом никаких реально серьезных проблем нет — ни язвенных дефектов, ни пороков развития, спаек или опухолей, которые могли бы быть реальной основой раздражения.

За годы изучения синдрома врачи определили — есть группа продуктов — так называемые FODMAP, употребление которых сильнее всего раздражает кишечник. Поэтому для лечения людей с СРК сегодня рекомендуют особую диету — low-FODMAP. Она помогает уменьшить раздражение и наладить пищеварение, особенно — кишечное. «Доктор Питер» выяснил подробности у врача-гастроэнтеролога Веры Самсоновой.