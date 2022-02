Зарубежные специалисты назвали 5 плюсов для здоровья, которые можно получить, если отказаться от пива.

Похудеть

Не секрет, что регулярное употребление пива приводит к увеличению веса. Диетолог Кери Глассман напомнил, что алкоголь, включая пиво, содержит много пустых калорий, которые способствуют набору лишних килограммов. Кроме того, отказ от этого алкогольного напитка способен сделать живот более плоским за счет снижения аппетита и общего переедания.

Избежать вздутия живота

По словам экспертов издания Eat This, Not That, пиво (как и любой алкоголь) способствует воспалению, нарушает баланс микробов в кишечнике, которые поддерживают пищеварение, и раздражает желудочно-кишечный тракт — все это может провоцировать вздутие живота.

Улучшить работу печени

Употребление алкоголя нагружает печень, поэтому отказ от спиртного позволит органу вместо переработки алкоголя сосредоточиться на других важных задачах — к примеру, расщеплении токсинов и метаболизме жиров.