Лучше спать

Любой алкоголь, не только пиво, нарушает естественные циклы сна. Это может происходить по разным причинам — от всплеска инсулина до усиления рефлюкса и изжоги. И чем ближе к ночи вы будете совершать возлияния, тем сильнее они повлияют на качество сна. Как предупреждает доктор медицинских наук Фрэнк Липман, даже две порции спиртного в день достаточно, чтобы вызвать нарушения сна в течение минимум ближайших суток.

Кроме того, пиво обычно пьют в гораздо больших объемах, чем, к примеру, вино, поэтому у любителей этого слабоалкогольного напитка есть все шансы просыпаться ночью по несколько раз, чтобы сходить в туалет.

Прояснить сознание

Поскольку отказ от пива улучшит ваш ночной сон, очевидно, что по утрам вы будете чувствовать себя бодрее, а голова будет соображать быстрее. Но есть еще кое-что, что может улучшить работу головного мозга при отказе от пива — возможность избежать митоксинов и тяжелых металлов, которые могут попасть в напиток в процессе пивоварения. И хотя их концентрация, как правило, низкая, исследования показывают, что некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к этим веществам, особенно если у них уже есть проблемы с печенью или они злоупотребляют алкоголем. По словам нейрофизиолога Сюзанны Газда, токсины плесени могут вызывать различные формы нейродегенерации, включающие в том числе когнитивные нарушения — от головных болей до ухудшения памяти.