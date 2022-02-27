Зарубежные специалисты назвали 5 плюсов для здоровья, которые можно получить, если отказаться от пива.
Похудеть
Не секрет, что регулярное употребление пива приводит к увеличению веса. Диетолог Кери Глассман напомнил, что алкоголь, включая пиво, содержит много пустых калорий, которые способствуют набору лишних килограммов. Кроме того, отказ от этого алкогольного напитка способен сделать живот более плоским за счет снижения аппетита и общего переедания.
Избежать вздутия живота
По словам экспертов
Улучшить работу печени
Употребление алкоголя нагружает печень, поэтому отказ от спиртного позволит органу вместо переработки алкоголя сосредоточиться на других важных задачах — к примеру, расщеплении токсинов и метаболизме жиров.
Лучше спать
Любой алкоголь, не только пиво, нарушает естественные циклы сна. Это может происходить по разным причинам — от всплеска инсулина до усиления рефлюкса и изжоги. И чем ближе к ночи вы будете совершать возлияния, тем сильнее они повлияют на качество сна. Как предупреждает доктор медицинских наук Фрэнк Липман, даже две порции спиртного в день достаточно, чтобы вызвать нарушения сна в течение минимум ближайших суток.
Кроме того, пиво обычно пьют в гораздо больших объемах, чем, к примеру, вино, поэтому у любителей этого слабоалкогольного напитка есть все шансы просыпаться ночью по несколько раз, чтобы сходить в туалет.
Прояснить сознание
Поскольку отказ от пива улучшит ваш ночной сон, очевидно, что по утрам вы будете чувствовать себя бодрее, а голова будет соображать быстрее. Но есть еще кое-что, что может улучшить работу головного мозга при отказе от пива — возможность избежать митоксинов и тяжелых металлов, которые могут попасть в напиток в процессе пивоварения. И хотя их концентрация, как правило, низкая, исследования показывают, что некоторые люди обладают повышенной чувствительностью к этим веществам, особенно если у них уже есть проблемы с печенью или они злоупотребляют алкоголем. По словам нейрофизиолога Сюзанны Газда, токсины плесени могут вызывать различные формы нейродегенерации, включающие в том числе когнитивные нарушения — от головных болей до ухудшения памяти.
Самый вредный для мужчин
Ранее главный психиатр-нарколог столицы, директор Московского научно-практического центра наркологии Евгений Брюн назвал пиво самым опасным спиртным напитком для мужчин. По словам специалиста, в нем содержится фермент, схожий с женскими гормонами — эстрогенами (фитоэстрогены — прим. ред.). Для женщин же, по словам врача, вреден любой алкоголь, что объясняется «биохимической» особенностью женского организма — сниженным уровнем ферментов, перерабатывающих этанол.
В свою очередь, гастроэнтеролог Городской больницы №26 Виктория Ковалевич призывала отказаться от пива вместе с сухими и игристыми винами тех, кто страдает гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ) и изжогой. Эти напитки могут провоцировать обострение болезни, которая в итоге может привести к раку пищевода.
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