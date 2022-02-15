Пять стандартных бокалов (150 мл) хорошего сухого вина пятничным вечером или за праздничным столом — это, как считают многие, вполне допустимая норма алкоголя.
Есть знатоки, которые назовут и с десяток причин, почему надо пить вино — от снятия стресса до получения полезных антиоксидантов, которые содержатся в винограде. Правда, наркологи с этим мнением категорически не согласны, считая ядом абсолютно любую порцию алкоголя, даже в 5 мл.
«Доктор Питер» задался вопросом — а что же на самом деле может сделать с нашим организмом бутылка вина, выпитая за вечер в одиночку?
Жидкие калории
В 150 мл сухого вина в среднем — 120 калорий, в бутылке — 600.
Что еще хуже — мало кто устоит перед легкой закуской между глотками спиртного. Алкоголь влияет на способности к принятию решений, и во время вечеринки будет труднее противостоять соблазну перед какой-то аппетитной едой.
Даже крошечные крекеры, сыр, шоколад, нарезка, которые вы перехватываете между бокалами, добавят «калорийности» вашей вечеринке.
Уровень сахара в крови
Алкоголь может снизить уровень сахара в крови, вызывая слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. Дело в том, что печень занята метаболизмом алкоголя, который вы выпили, и производит меньше глюкозы. А это может привести к падению уровня сахара в крови.
Вы — пьяны!
Бутылка сухого вина крепостью 12% абсолютно точно сделает вас нетрезвым. Для каждого человека степень опьянения будет своя — она зависит от веса, пола, возраста, съеденной закуски. Но факт, что садиться за руль транспортного средства вам в таком виде категорически запрещено.
Также,
Скачут давление и пульс
Достаточно выпить несколько бокалов вина, чтобы ваше артериальное давление резко подскочило. По
«Синдром праздничного сердца» может случиться у любого — даже не знающего проблем с сосудами. Состояние это вызывает серьезный дискомфорт.
Другая опасность — давление к утру после вечеринки с алкоголем может резко упасть. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале
Сжигание жира остановится
Употребление даже небольших доз алкоголя провоцирует долговременные изменения обмена веществ — жиросжигающие процессы в организме могут блокироваться на 6-9 часов. В течение этого времени тело неспособно сжигать запасы жира, однако с радостью готово их увеличивать.
Организм всегда будет сжигать алкоголь в первую очередь. То есть, съеденное до и во время вечеринки отложится лишними килограммами. В исследовании, опубликованном в
Алкоголь ведет к перееданию
Исследователи из Медицинской школы университета Индианы обнаружили, что
Неожиданная реакция
Сульфиты и гистамины в вине, особенно, в красном, вызывают гиперемию, зуд и другие аллергические реакции.
И плохой сон
Пара бокалов вина может вызвать сонливость, но бутылка — легко собьет режим сна. Хотя алкоголь оказывает успокаивающее действие, оно не длится долго.
Финские исследователи, опубликовавшие отчет в
По мере того, как ваш организм перерабатывает алкоголь, вы можете почувствовать возбуждающие, «пробуждающие» сигналы — именно тогда, когда вам надо спать. Если у вас уже есть проблемы со сном, трижды подумайте перед тем, как пить спиртное.
Алкогольная диарея
Спиртное воздействует на желудочно-кишечный тракт. Несколько бокалов алкоголя за вечер подавляет всасывание питательных веществ и жидкости.
Моторика кишечника нарушается, а перистальтика толстой кишки увеличивается. Это может способствовать диарее, говорится в исследовании, опубликованном на
Алкоголь нарушает речь. Иногда навсегда
ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) это нейротрансмиттер — химическое вещество, которое передает сигналы в мозге от одного нейрона к другому.
Употребление алкоголя влияет на активность ГАМК,
Но если вино покупается все чаще, и выпивается его все больше, то у таких людей есть риск развития дизартрии (нарушения речи) — причем, со временем это повреждение мозга может стать необратимым, говорится в исследовании
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