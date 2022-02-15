алкоголь вино польза вред
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Пять стандартных бокалов (150 мл) хорошего сухого вина пятничным вечером или за праздничным столом — это, как считают многие, вполне допустимая норма алкоголя.

Есть знатоки, которые назовут и с десяток причин, почему надо пить вино — от снятия стресса до получения полезных антиоксидантов, которые содержатся в винограде. Правда, наркологи с этим мнением категорически не согласны, считая ядом абсолютно любую порцию алкоголя, даже в 5 мл.

«Доктор Питер» задался вопросом — а что же на самом деле может сделать с нашим организмом бутылка вина, выпитая за вечер в одиночку?

Жидкие калории

В 150 мл сухого вина в среднем — 120 калорий, в бутылке — 600.
Что еще хуже — мало кто устоит перед легкой закуской между глотками спиртного. Алкоголь влияет на способности к принятию решений, и во время вечеринки будет труднее противостоять соблазну перед какой-то аппетитной едой.

Даже крошечные крекеры, сыр, шоколад, нарезка, которые вы перехватываете между бокалами, добавят «калорийности» вашей вечеринке.

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Уровень сахара в крови

Алкоголь может снизить уровень сахара в крови, вызывая слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. Дело в том, что печень занята метаболизмом алкоголя, который вы выпили, и производит меньше глюкозы. А это может привести к падению уровня сахара в крови. 

Вы — пьяны!

Бутылка сухого вина крепостью 12% абсолютно точно сделает вас нетрезвым. Для каждого человека степень опьянения будет своя — она зависит от веса, пола, возраста, съеденной закуски. Но факт, что садиться за руль транспортного средства вам в таком виде категорически запрещено.

Также, по данным Американского наркологического центра, пять бокалов вина нарушают координацию и равновесие, даже когда вы стоите на месте, и замедляет реакцию, что увеличивает риски попасть в ДТП, даже если вы не ведете машину.

Скачут давление и пульс

Достаточно выпить несколько бокалов вина, чтобы ваше артериальное давление резко подскочило.  По данным журнала Американской кардиологической ассоциации, пульс у употребившего алкоголь учащается примерно на 15 ударов в минуту. 

«Синдром праздничного сердца» может случиться у любого — даже не знающего проблем с сосудами. Состояние это вызывает серьезный дискомфорт.

Другая опасность — давление к утру после вечеринки с алкоголем может резко упасть. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Hypertension, скачки давления могут увеличить вероятность инсульта. Он нередко случается у молодых людей именно в выходные и праздничные дни.

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Сжигание жира остановится

Употребление даже небольших доз алкоголя провоцирует долговременные изменения обмена веществ — жиросжигающие процессы в организме могут блокироваться на 6-9 часов. В течение этого времени тело неспособно сжигать запасы жира, однако с радостью готово их увеличивать.

Организм всегда будет сжигать алкоголь в первую очередь. То есть, съеденное до и во время вечеринки отложится лишними килограммами. В исследовании, опубликованном в  American Journal of Clinical Nutrition, группе мужчин предложили два бокала вина и спустя несколько часов оценили показатели крови. Выяснилось, что окисление жирных кислот у участников эксперимента снизилось на 73%.

Алкоголь ведет к перееданию

Исследователи из Медицинской школы университета Индианы обнаружили, что пьянство способствует перееданию. Это достигается за счет повышения активности гипоталамуса и других областей мозга, которые регулируют пищевое поведение. Более того, было доказано, что употребление алкоголя повышает вашу чувствительность к запаху пищи и еще больше разжигает аппетит. 

Неожиданная реакция

Сульфиты и гистамины в вине, особенно, в красном, вызывают гиперемию, зуд и другие аллергические реакции. По данным Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии, алкоголь может стать причиной развития сильной патологической реакции иммунной системы. Бутылка вина вполне способна довести до крапивницы, красноты глаз и даже затруднения дыхания.

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И плохой сон

Пара бокалов вина может вызвать сонливость, но бутылка — легко собьет режим сна. Хотя алкоголь оказывает успокаивающее действие, оно не длится долго. 

Финские исследователи, опубликовавшие отчет в JMIR Mental Health, изучили данные более 4000 человек и обнаружили, что у тех, кто пил много спиртного, качество сна ухудшалось на 39%.

По мере того, как ваш организм перерабатывает алкоголь, вы можете почувствовать возбуждающие, «пробуждающие» сигналы — именно тогда, когда вам надо спать. Если у вас уже есть проблемы со сном, трижды подумайте перед тем, как пить спиртное.

Алкогольная диарея

Спиртное воздействует на желудочно-кишечный тракт. Несколько бокалов алкоголя за вечер подавляет всасывание питательных веществ и жидкости.

Моторика кишечника нарушается, а перистальтика толстой кишки увеличивается. Это может способствовать диарее, говорится в исследовании, опубликованном на Pubmed.

Фото №1 - Что произойдет с организмом, если выпить бутылку вина в одиночку
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Алкоголь нарушает речь. Иногда навсегда

ГАМК (гамма-аминомасляная кислота) это нейротрансмиттер — химическое вещество, которое передает сигналы в мозге от одного нейрона к другому.

Употребление алкоголя влияет на активность ГАМК, говорится в индийском исследовании, из-за чего нейроны активируются медленнее. Это сказывается на способности мозга обрабатывать информацию — и проявляется у выпившего в затруднении речи. К счастью, протрезвев, человек избавляется от этой особенности.

Но если вино покупается все чаще, и выпивается его все больше, то у таких людей есть риск развития дизартрии (нарушения речи) — причем, со временем это повреждение мозга может стать необратимым, говорится в исследовании American Addiction Centers.

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Анна Майская