Пять стандартных бокалов (150 мл) хорошего сухого вина пятничным вечером или за праздничным столом — это, как считают многие, вполне допустимая норма алкоголя.

Есть знатоки, которые назовут и с десяток причин, почему надо пить вино — от снятия стресса до получения полезных антиоксидантов, которые содержатся в винограде. Правда, наркологи с этим мнением категорически не согласны, считая ядом абсолютно любую порцию алкоголя, даже в 5 мл.

«Доктор Питер» задался вопросом — а что же на самом деле может сделать с нашим организмом бутылка вина, выпитая за вечер в одиночку?