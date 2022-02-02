Проблема неумеренного употребления алкоголя и развития алкоголизма для нашей страны очень актуальна. Многие люди считают, что регулярное употребление пива, вина или других легких алкогольных напитков — безопасный вариант. Но, к сожалению, алкоголь опасен в любом виде, будь то крепкие или слабоалкогольные напитки, и скорость развития зависимости — сильно различается не по градусу, а по возрасту, полу и особенностям организма.
В различных изданиях и СМИ периодически мелькают сообщения о том, что существует безопасная доза алкоголя, при употреблении которой никогда не разовьется алкоголизм. Но правда ли, что можно принимать на грудь стопочку коньячка в безопасной дозе, и не страдать от негативных последствий алкоголя? За разъяснением «ДокторПитер» обратился к врачу-наркологу, психотерапевту, члену Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Илье Кислеру.
Илья Кислер
Наркология, психотерапия
Врач-нарколог, психотерапевт, член Ассоциации когнитивно-поведенческой терапииwww.instagram.com/zavisimocti_net/
Есть ли безопасные дозы алкоголя?
Нарколог однозначно уверен — нет, безопасной дозы алкоголя нет вообще. Международный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты исследования, согласно которым любой уровень потребления алкоголя, независимо от количества последнего, становится причиной потери здоровых лет жизни.
А самая безопасная доза — это ноль граммов алкоголя, каким бы ни был напиток.
«Полученные итоговые данные говорят о том, что употребление алкоголя является серьезным предотвратимым фактором риска развития таких неинфекционных заболеваний, как цирроз печени, некоторые виды рака и сердечно-сосудистой патологии, а также травматизма в результате актов насилия и дорожных аварий и столкновений», — отметила доктор Карина Ферейра-Борджес, руководитель программы «Алкоголь и запрещенные наркотики» при Европейском офисе ВОЗ по профилактике неинфекционных заболеваний и борьбе с ними.
Другими словами — алкоголь опасен всегда, в любом виде и любой форме. Нет неопасных напитков, которые бы не оказывали отрицательного влияния на здоровье тела и мозга. Поэтому не стоит тешить себя надеждой, что выпив пару кружек или стопок, вы не вредите себе!
Наука подтверждает!
Есть данные, что мужчинам можно до 2 напитков в день, женщинам — до 1 напитка. Под одним напитком подразумевалась 1 стопка водки в 30 г или баночка пива 330 мл, бокал вина около 150-180 мл.
Но насколько это действительно безопасно — изучили ученые, причем, это были специалисты из нескольких европейских стран. Данные о «безопасных дозах алкоголя» категорически опровергнуты последним исследованием на «The Lancet». Ученые однозначно сделали выводы — это небезопасно, даже в таких дозах. Нашим людям в это сложно поверить, но это так.
Пора сменить понятие нормы
Полученные исследователями данные противоречат устоявшемуся среди специалистов и простых людей мнению и более ранним исследованиям, научным заключения о том, что есть так называемые «безопасные дозы» алкогольных напитков. К ним ранее относили так называемые «дринки» (от английского drink — напиток). Так вот, ранее считалось допустимым для женщины употреблять не более 1 дринка в день, мужчинам — не более 2 дринков. Проблема в том, что каждый для себя определял эти дозы по-своему (особенно — наши соотечественники), а концентрация алкоголя в разных напитках — тоже разная.
Таким образом — принятое в обществе мнение о том, что небольшие дозы алкоголя безвредны, а то и полезны для организма, на сегодняшний день должно быть пересмотрено. Эти данные не подтвердились исследованиями.
Нет более или менее опасного алкоголя
В обществе также очень распространены заблуждения о том, что существуют менее и более опасные виды алкоголя. Например, вино и пиво безопаснее виски или водки, других крепких алкогольных напитков. По мнению нарколога, это тоже миф. Любой алкогольный напиток опасен, и у любого спиртного напитка есть свои опасные «фишечки»: это соединения, компоненты, которые могут навредить. Но главная «фишка» любого алкогольного напитка — сам по себе этиловый спирт. Он опасен для человеческого организма в любой концентрации, кроме нулевой.
Алкоголизм — даже от стопки!
Итак, сделаем простой вывод: если каждый день пить «разрешенную» дозу пива или вина, коньяка, можно стать алкоголиком. И это на самом деле так, ведь нет так называемой «разрешенной» или «допустимой», «безопасной» дозы. Любые виды алкоголя опасны и могут вызвать болезненную зависимость.
«Безопасные» дозы навредят печени, мозгу?
Из всего, о чем мы говорили ранее, вытекает и другой вывод — если дозы алкоголя небезопасны, то они вредят внутренним органам, включая печень, сердце, мозг и все остальные. Наиболее опасен этиловый спирт для нервной системы, особенно — головного мозга. Он отрицательно влияет на нейроны, провоцируя их гибель.
Никакие принимаемые витамины, минеральные добавки или лекарства не могут сформировать безопасные дозы алкоголя. Невозможно скомпенсировать влияние алкоголя на мозг, а именно центральная нервная система ответственна за формирование зависимости.
Рекомендации врача — как правильно пить
Врач-нарколог рекомендует отказаться от алкоголя на любые праздники, включая дни рождения, Новый год и прочие мероприятия. Если же безалкогольный праздник невозможен, допустимо максимум 1-2 бокала вина, все же от вина (особенно красного) вреда чуть меньше.
Комментарии12