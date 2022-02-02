Проблема неумеренного употребления алкоголя и развития алкоголизма для нашей страны очень актуальна. Многие люди считают, что регулярное употребление пива, вина или других легких алкогольных напитков — безопасный вариант. Но, к сожалению, алкоголь опасен в любом виде, будь то крепкие или слабоалкогольные напитки, и скорость развития зависимости — сильно различается не по градусу, а по возрасту, полу и особенностям организма.

В различных изданиях и СМИ периодически мелькают сообщения о том, что существует безопасная доза алкоголя, при употреблении которой никогда не разовьется алкоголизм. Но правда ли, что можно принимать на грудь стопочку коньячка в безопасной дозе, и не страдать от негативных последствий алкоголя? За разъяснением «ДокторПитер» обратился к врачу-наркологу, психотерапевту, члену Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Илье Кислеру.