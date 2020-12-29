Главный токсиколог Петербурга рассказал, сочетание каких лекарств с алкоголем может довести до комы

Пить надо меньше, а при приеме лекарств - вообще воздержаться от спиртного. С какими препаратами алкоголь строго противопоказан, как быстро он выводится из организма и чем помочь тем, кто уже не может стоять ногах? Накануне праздников «Доктор Питер» спросил об этом Алексея Лодягина, главного токсиколога Петербурга, руководителя токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

- Алексей Николаевич, из-за пандемии многие сейчас принимают лекарства не только для лечения, но и для профилактики. Включая витамины и иммуномодуляторы. В новогоднюю ночь появится соблазн отметить праздник бокальчиком-другим. С какими лекарствами категорически нельзя сочетать алкоголь?

- Любые лекарства следует принимать по назначению врача. Он уже должен четко объяснить пациенту, как их принимать, с чем можно и нельзя сочетать конкретный препарат. Перед употреблением безрецептурных лекарств, которых, кстати, с каждым годом становится меньше, - например, обезболивающих, нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), пациенту надо самому обязательно посмотреть инструкцию, выяснить все показания, противопоказания и побочные действия.

В целом большинство лекарств не следует сочетать со спиртным. Они, как и этанол метаболизируются в организме различными ферментными системами, большинство из которых находится в печени – нашем основном органе, отвечающем за детоксикацию. Поэтому в некоторых ситуациях между этанолом и лекарствами может начаться конкурентная борьба за метаболизм, иногда с образованием даже более токсичных веществ.

- Вы говорите большинство, но все же давайте конкретизируем. Табу на горячительные напитки при приеме антибиотиков, к примеру, многим известно. Какие еще группы «запрещенных» с алкоголем лекарств?

- С антибактериальными препаратами алкоголь строго противопоказан, потому что может вызвать тяжелое отравление. Они обладают таким же действием как тетурам (антиалкогольное средство) – то есть блокируют ферменты альдегиддегидрогеназы, которые участвуют в выведении алкоголя из организма.

Алкоголь также нельзя пить при приеме антидепрессантов, седативных и антигистаминных препаратов. На первом этапе этанол вызывает чувство эйфории, но потом все равно оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. Как, собственно, и эти препараты. При совместном применении они будут усиливать действие друг друга и могут вызывать разные последствия - вплоть до глубокой комы.

Некоторые препараты из группы антикоагулянтов (разжижающих кровь), НПВС тоже могут усиливать свое действие при этаноле, вместе с ним еще больше раздражать слизистую органов пищеварения. Алкоголь сам по себе еще стимулирует выработку пищеварительных соков (из-за этого его иногда употребляют для повышения аппетита), а при приеме лекарств, особенно если у человека уже есть проблемы с ЖКТ, такой «коктейль» чреват развитием эрозий, язв, кровотечений, движением камней в желчном пузыре.

Противопоказан алкоголь также при приеме кардиотропных препаратов – действующих на сердце и сосуды. Он может дестабилизировать сердце, нарушать сердечный ритм и так далее.

- А с витаминами или иммуномодуляторами можно?

- Для чего пьют витамины или иммуномодуляторы? Чтобы повысить иммунитет. Алкоголь, особенно в больших количествах угнетает иммунную систему. Получается, с одной стороны, мы будем модулировать-стимулировать, а с другой – разрушать. Непонятно, зачем это делать? К тому же есть такое понятие как полипрагмазия (одновременное назначение пациенту множества лекарств). Взять те же поливитамины – с какими из входящих в комплекс витаминами у этанола произойдет взаимодействие и как, неизвестно.

- Курс терапии некоторыми лекарствами длится месяцами и даже годами. У аллергиков антигистаминные тоже всегда должны быть под рукой. Страдающим аллергией вообще забыть о спиртном?

- Лучше воздерживаться. Если вы знаете, садясь за стол, что можете подвергнуться воздействию какого-то пищевого аллергена, то всегда имейте в виду, что могут возникнуть непредвиденные реакции при взаимодействии с этанолом. В основном – психотического характера с угнетением сознания. Если назначаются какие-то препараты, значит, есть проблемы со здоровьем. Этанол, чтобы кто ни говорил, - это яд для организма. Он вызывает много чего нехорошего, включая внутриклеточный отек, нарушение электролитного баланса, изменение гликемического профиля. И каждый делает свой выбор – что ему важнее, бутылочка спиртного или самочувствие.

- Как быстро выводится алкоголь из организма?

- Только небольшая часть этанола выводится в неизменном виде через легкие. Большая же часть всасывается в кишечнике, попадает через воротную вену (собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости, за исключением печени – Прим. ред.) в печень, там метаболизируется, а затем выводится в виде воды и углекислого газа через почки. Считается, что полностью метаболиты этанола выводятся в течение 48 часов. Большинство лекарств тоже метаболизируются с использованием ферментной системы печени. Сколько времени уйдет на выведение конкретного лекарства, можно посмотреть в инструкции по его применению. После длительного курса терапии рекомендуется воздерживаться от приема алкоголя в течение недели.

- По скорости выведения алкогольные напитки как-то отличаются? Вино будет выводиться быстрее чем, допустим, коньяк?

- Все индивидуально. Скорость выведения метаболитов этанола зависит не только от напитка, но и от количества выпитого, особенностей организма, двигательной активности. Недаром застолье рекомендуется чередовать с прогулками, танцами. Во-первых, это позволяет дать организму передышку, во-вторых – ускорить обменные процессы. Свежий воздух тоже ускоряет метаболизм.

- Как действовать при отравлении этанолом? Чем можно помочь пострадавшему?

- Лучше не лечить, а профилактировать. Но если вдруг такое произошло, при признаках отравления алкоголем надо сразу же вызывать скорую. До приезда врачей, если пострадавший в сознании и у него сохранены рвотные рефлексы, можно провести очищение желудка так называемым ресторанным способом, предварительно давая небольшими порциями (по 200-300 мл) выпить воды комнатной температуры. Если наблюдается угнетение сознания, пострадавший не реагирует на звуковые и болевые раздражители, необходимо поместить его в боковое стабильное положение. Это значит уложить на бок, подложив верхнюю руку под челюсть, чтобы он не задохнулся рвотными массами и не было западения языка. Еще важно, чтобы в таком боковом положении не было сдавления грудной клетки и пострадавший мог бы свободно дышать. И, конечно, нельзя оставлять человека без наблюдения – в случае остановки кровообращения срочно приступать к реанимационным мероприятиям.

И еще. В качестве профилактики хотел бы попросить родителей, бабушек и дедушек, которые будут проводить каникулы с детьми, быть аккуратнее со своими лекарствами. Пожилые, как правило, принимают их много, а дети воспринимают таблетки как конфетки. Поэтому взрослые должны прятать лекарственные средства в недоступные для детей места – на верхнюю полку холодильника или в шкафчик под ключ. Даже специальные крышки, которые затрудняют открытие баночки с лекарством, со временем открываются. К примеру, железосодержащие препараты, которые часто принимают женщины после родов – казалось бы, ничего страшного. Но на самом деле они могут вызвать у ребенка отравление с тяжелейшими последствиями – с нарушением сознания, судорогами и даже остановкой кровообращения.

- К вам часто привозят с «комбинированными» отравлениями алкоголь+лекарства?

- Привозят, и мы можем наблюдать эффект такого взаимодействия. Обычно 31 декабря и в первые дни нового года у нас в токсикологии всегда аншлаг – бывало, на наше 48-коечное отделение доставляли по 120 пациентов с отравлениями этанолом в сутки. После закрытия в 2011 году вытрезвителей поток таких пациентов серьезно вырос. Больше тысячи человек у нас были постоянными «клиентами» – поступали по 2-10 раз в год, а еще полсотни – по 10 и более. Часто привозили просто перепивших, которым все равно надо проводить полную дифференциальную диагностику – обследовать на инфекционные заболевания, черепно-мозговые травмы, острый живот. На это уходит много сил и времени, хотя единственное в городе токсикологическое отделение на это не рассчитано – у нас другие задачи.

- Вы уже почувствовали на отделении приближение Нового года?

- Пока нет. Дело в том, что 31 августа 2020 года комитет по здравоохранению своим распоряжением изменил маршрутизацию пациентов с алкогольными отравлениями. Наше отделение теперь занимается только острыми отравлениями этанолом – когда пациент фактически в коме, а также массовыми отравлениями, когда есть подозрение на употребление суррогатного, фальсифицированного алкоголя. Остальных, кто еще на ногах и кому требуется обследование для исключения других патологий, теперь везут в другие многопрофильные стационары-тысячники.

Надежда Крылова

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