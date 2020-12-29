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Главный токсиколог Петербурга рассказал, сочетание каких лекарств с алкоголем может довести до комы

09:50, 29.12.2020   / 0 комментариев ↓
Пить надо меньше, а при приеме лекарств - вообще воздержаться от спиртного. С какими препаратами алкоголь строго противопоказан, как быстро он выводится из организма и чем помочь тем, кто уже не может стоять ногах? Накануне праздников «Доктор Питер» спросил об этом Алексея Лодягина, главного токсиколога Петербурга, руководителя токсикологического отделения НИИ скорой помощи им. Джанелидзе.

pixabay.com
pixabay.com

- Алексей Николаевич, из-за пандемии многие сейчас принимают лекарства не только для лечения, но и для профилактики. Включая витамины и иммуномодуляторы. В новогоднюю ночь появится соблазн отметить праздник бокальчиком-другим. С какими лекарствами категорически нельзя сочетать алкоголь?

- Любые лекарства следует принимать по назначению врача. Он уже должен четко объяснить пациенту, как их принимать, с чем можно и нельзя сочетать конкретный препарат. Перед употреблением безрецептурных лекарств, которых, кстати, с каждым годом становится меньше, - например, обезболивающих, нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), пациенту надо самому обязательно посмотреть инструкцию, выяснить все показания, противопоказания и побочные действия. 

В целом большинство лекарств не следует сочетать со спиртным. Они, как и этанол метаболизируются в организме различными ферментными системами, большинство из которых находится в печени – нашем основном органе, отвечающем за детоксикацию. Поэтому в некоторых ситуациях между этанолом и лекарствами может начаться конкурентная борьба за метаболизм, иногда с образованием даже более токсичных веществ. 

- Вы говорите большинство, но все же давайте конкретизируем. Табу на горячительные напитки при приеме антибиотиков, к примеру, многим известно. Какие еще группы «запрещенных» с алкоголем лекарств?

- С антибактериальными препаратами алкоголь строго противопоказан, потому что может вызвать тяжелое отравление. Они обладают таким же действием как тетурам (антиалкогольное средство) – то есть блокируют ферменты альдегиддегидрогеназы, которые участвуют в выведении алкоголя из организма. 

Алкоголь также нельзя пить при приеме антидепрессантов, седативных и антигистаминных препаратов. На первом этапе этанол вызывает чувство эйфории, но потом все равно оказывает угнетающее действие на центральную нервную систему. Как, собственно, и эти препараты. При совместном применении они будут усиливать действие друг друга и могут вызывать разные последствия - вплоть до глубокой комы. 

Некоторые препараты из группы антикоагулянтов (разжижающих кровь), НПВС тоже могут усиливать свое действие при этаноле, вместе с ним еще больше раздражать слизистую органов пищеварения. Алкоголь сам по себе еще стимулирует выработку пищеварительных соков (из-за этого его иногда употребляют для повышения аппетита), а при приеме лекарств, особенно если у человека уже есть проблемы с ЖКТ, такой «коктейль» чреват развитием эрозий, язв, кровотечений, движением камней в желчном пузыре. 

Противопоказан алкоголь также при приеме кардиотропных препаратов – действующих на сердце и сосуды. Он может дестабилизировать сердце, нарушать сердечный ритм и так далее.

- А с витаминами или иммуномодуляторами можно?

- Для чего пьют витамины или иммуномодуляторы? Чтобы повысить иммунитет. Алкоголь, особенно в больших количествах угнетает иммунную систему. Получается, с одной стороны, мы будем модулировать-стимулировать, а с другой – разрушать. Непонятно, зачем это делать? К тому же есть такое понятие как полипрагмазия (одновременное назначение пациенту множества лекарств). Взять те же поливитамины – с какими из входящих в комплекс витаминами у этанола произойдет взаимодействие и как, неизвестно. 

- Курс терапии некоторыми лекарствами длится месяцами и даже годами. У аллергиков антигистаминные тоже всегда должны быть под рукой. Страдающим аллергией вообще забыть о спиртном?

- Лучше воздерживаться. Если вы знаете, садясь за стол, что можете подвергнуться воздействию какого-то пищевого аллергена, то всегда имейте в виду, что могут возникнуть непредвиденные реакции при взаимодействии с этанолом. В основном – психотического характера с угнетением сознания. Если назначаются какие-то препараты, значит, есть проблемы со здоровьем. Этанол, чтобы кто ни говорил, - это яд для организма. Он вызывает много чего нехорошего, включая внутриклеточный отек, нарушение электролитного баланса, изменение гликемического профиля. И каждый делает свой выбор – что ему важнее, бутылочка спиртного или самочувствие.

- Как быстро выводится алкоголь из организма?

- Только небольшая часть этанола выводится в неизменном виде через легкие. Большая же часть всасывается в кишечнике, попадает через воротную вену (собирает кровь от всех непарных органов брюшной полости, за исключением печени – Прим. ред.) в печень, там метаболизируется, а затем выводится в виде воды и углекислого газа через почки. Считается, что полностью метаболиты этанола выводятся в течение 48 часов. Большинство лекарств тоже метаболизируются с использованием ферментной системы печени. Сколько времени уйдет на выведение конкретного лекарства, можно посмотреть в инструкции по его применению. После длительного курса терапии рекомендуется воздерживаться от приема алкоголя в течение недели.

- По скорости выведения алкогольные напитки как-то отличаются? Вино будет выводиться быстрее чем, допустим, коньяк?

- Все индивидуально. Скорость выведения метаболитов этанола зависит не только от напитка, но и от количества выпитого, особенностей организма, двигательной активности. Недаром застолье рекомендуется чередовать с прогулками, танцами. Во-первых, это позволяет дать организму передышку, во-вторых – ускорить обменные процессы. Свежий воздух тоже ускоряет метаболизм.

- Как действовать при отравлении этанолом? Чем можно помочь пострадавшему?

- Лучше не лечить, а профилактировать. Но если вдруг такое произошло, при признаках отравления алкоголем надо сразу же вызывать скорую. До приезда врачей, если пострадавший в сознании и у него сохранены рвотные рефлексы, можно провести очищение желудка так называемым ресторанным способом, предварительно давая  небольшими порциями (по 200-300 мл) выпить воды комнатной температуры. Если наблюдается угнетение сознания, пострадавший не реагирует на звуковые и болевые раздражители, необходимо поместить его в боковое стабильное положение. Это значит уложить на бок, подложив верхнюю руку под челюсть, чтобы он не задохнулся рвотными массами и не было западения языка. Еще важно, чтобы в таком боковом положении не было сдавления грудной клетки и пострадавший мог бы свободно дышать. И, конечно, нельзя оставлять человека без наблюдения – в случае остановки кровообращения срочно приступать к реанимационным мероприятиям. 

И еще. В качестве профилактики хотел бы попросить родителей, бабушек и дедушек, которые будут проводить каникулы с детьми, быть аккуратнее со своими лекарствами. Пожилые, как правило, принимают их много, а дети воспринимают таблетки как конфетки. Поэтому взрослые должны прятать лекарственные средства в недоступные для детей места – на верхнюю полку холодильника или в шкафчик под ключ. Даже специальные крышки, которые затрудняют открытие баночки с лекарством, со временем открываются. К примеру, железосодержащие препараты, которые часто принимают женщины после родов – казалось бы, ничего страшного. Но на самом деле они могут вызвать у ребенка отравление с тяжелейшими последствиями – с нарушением сознания, судорогами и даже остановкой кровообращения. 

- К вам часто привозят с «комбинированными» отравлениями алкоголь+лекарства? 

- Привозят, и мы можем наблюдать эффект такого взаимодействия. Обычно 31 декабря и в первые дни нового года у нас в токсикологии всегда аншлаг – бывало, на наше 48-коечное отделение доставляли по 120 пациентов с отравлениями этанолом в сутки. После закрытия в 2011 году вытрезвителей поток таких пациентов серьезно вырос. Больше тысячи человек у нас были постоянными «клиентами» – поступали по 2-10 раз в год, а еще полсотни – по 10 и более. Часто привозили просто перепивших, которым все равно надо проводить полную дифференциальную диагностику – обследовать на инфекционные заболевания, черепно-мозговые травмы, острый живот. На это уходит много сил и времени, хотя единственное в городе токсикологическое отделение на это не рассчитано – у нас другие задачи. 

- Вы уже почувствовали на отделении приближение Нового года?

- Пока нет. Дело в том, что 31 августа 2020 года комитет по здравоохранению своим распоряжением изменил маршрутизацию пациентов с алкогольными отравлениями. Наше отделение теперь занимается только острыми отравлениями этанолом – когда пациент фактически в коме, а также массовыми отравлениями, когда есть подозрение на употребление суррогатного, фальсифицированного алкоголя. Остальных, кто еще на ногах и кому требуется обследование для исключения других патологий, теперь везут в другие многопрофильные стационары-тысячники.

Надежда Крылова

© Доктор Питер

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