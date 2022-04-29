Экстремальные диеты, внезапные физические нагрузки, непрерывный подсчет калорий и полное исключение из рациона любимых блюд — врачи выступают против таких радикальных решений. И советуют быть с собой помягче, ведь сбросить лишнее можно и без применений к себе любимой, драконовских мер.
Стандартная формула похудения крайне проста — нужно тратить больше калорий, чем потребляешь. Однако это вовсе не означает, что нужно жестко урезать рацион и начать наматывать километры по парку (попробуй еще найди тот парк). Нужно немножечко изменить свои повседневные привычки, чтобы постепенно, незаметно и абсолютно комфортно терять вес. И даже ничья психика не пострадает — от любимых продуктов отказываться не придется.
1. Не держите дома искушений
Это может быть непросто, особенно, когда есть дети — без печенья редко когда получается обойтись. Однако лишний раз испытывать свою силу воли на прочность тоже не стоит. Не покупайте того, чему не сможете противостоять — пусть дома у вас будет территория, свободная от соблазнов.
Пусть в холодильнике лежит только то, что нельзя просто вытащить и съесть — придется готовить, а это лень. А на «погрызть от скуки» запаситесь попкорном без добавок, морковными палочками и огурцами.
2. Ведите пищевой дневник
Это на самом деле удивительная вещь: многие считают, что едят буквально «как птички», и толстеют на ровном месте. А когда начинают записывать все съеденное вплоть до жвачки, оказывается, что у птички рацион бегемотика.
3. Заведите распылитель для масла
И если жарите что-то, то не лейте масло на сковородку, а спрыскивайте ее. И салат заправляйте так же — хватит буквально двух «пшиков», а калорий сэкономите кучу. Ведь каждая столовая ложка растительного масла содержит 100-120 калорий, это эквивалентно маленькому «Сникерсу».
4. Съедайте на три кусочка меньше, чем обычно
Положите в тарелку свою обычную норму, а потом выложите обратно три ложки или три кусочка. На чувстве насыщения это никак не отразится, зато сминусует из дневного калоража 100-200 калорий. Кажется, немного, но в месяц это порядка двух килограммов лишнего веса.
5. Ешьте медленно
Чем медленнее вы едите, тем быстрее наедаетесь. Тут совсем простой механизм — мозг понимает, что вы наелись, примерно через 20 минут после того, как это на самом деле произошло. А представьте, сколько еще вы успеете накидать в желудок за эти 20 минут! Если вы все-таки едите быстро, не торопитесь за добавкой: подождите все те же 15-20 минут. Окажется, что на самом деле есть вам больше не хочется.
6. Включите в рацион любимые продукты
Чит-мил никто не отменял. Необязательно съедать ведро мороженого или сковородку жареной картошки — одного стаканчика и небольшой порции будет достаточно. Тогда не придется бороться с раздражающим чувством, что вы все время чем-то жертвуете ради фигуры. Особенно это обидно, когда результатов еще не видно, а удовольствия от жизни явно стало поменьше.
7. Используйте правило «через один»
Это правило касается вечеринок. Полностью отказаться от алкоголя — эта идея достойна аплодисментов и всяческого уважения, вам скажут спасибо и ваша печень, и сердце, и даже невролог. Но если такой героизм в ваши планы пока не входит, вспомните о
8. Пейте воду перед едой
Желудок, полный воды, начнет медленно и лениво посылать мозгу сигнал, что кушать не очень-то и хочется. И в результате вы съедите меньше, чем могли бы. К тому же это помогает увлажнять организм изнутри: вода нужна и коже, и системе пищеварения, и кровеносной системе.
9. Откажитесь от салатов
Спокойно! Мы вовсе не против овощей, мы за. Но от готовых салатов стоит отказаться — они зачастую еще вреднее, чем фастфуд. Все дело в соусе — он может быть гораздо калорийней, чем хотелось бы. В салатные заправки зачастую добавляют сахар, не говоря уже о жире.
Еще одно «но» — одни только овощи на обед не дадут вам должной сытости. Вам обязательно захочется перекусить еще разок. И еще.
10. Ешьте белок
Каждый прием пищи должен включать в себя белковый продукт. Белок очень важен, так как помогает организму