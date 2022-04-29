Стандартная формула похудения крайне проста — нужно тратить больше калорий, чем потребляешь. Однако это вовсе не означает, что нужно жестко урезать рацион и начать наматывать километры по парку (попробуй еще найди тот парк). Нужно немножечко изменить свои повседневные привычки, чтобы постепенно, незаметно и абсолютно комфортно терять вес. И даже ничья психика не пострадает — от любимых продуктов отказываться не придется.

1. Не держите дома искушений

Это может быть непросто, особенно, когда есть дети — без печенья редко когда получается обойтись. Однако лишний раз испытывать свою силу воли на прочность тоже не стоит. Не покупайте того, чему не сможете противостоять — пусть дома у вас будет территория, свободная от соблазнов.

Пусть в холодильнике лежит только то, что нельзя просто вытащить и съесть — придется готовить, а это лень. А на «погрызть от скуки» запаситесь попкорном без добавок, морковными палочками и огурцами.

2. Ведите пищевой дневник