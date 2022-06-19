Если хотите жить дольше, пересмотрите свой режим питания и уменьшите количество потребляемых калорий. Так считают авторы нового исследования, результаты которого были опубликованы в журнале Science. По словам исследователей, для организма полезнее более обильные завтраки и обеды, а вот ужин стоит делать менее плотным и по возможности сдвигать его на более раннее время. Это связано с тем, что изменение времени приема пищи и ограничение калорий на ночь может противодействовать воспалительным процессам, которые возникают при старении.

«В своей работе мы показываем, что 30-процентного ограничения калорий было достаточно, чтобы увеличить продолжительность жизни на 10 процентов. Однако ежедневный интервал голодания и соблюдение циркадного режима питания, действуя вместе, могли увеличить продолжительность жизни на 35 процентов», — цитирует Express авторов исследования.

Это исследование проводилось на мышах. Но как предполагают исследователи, замеченные ими эффекты могут наблюдаться и у людей, если они будут принимать всю дневную пищу в течение 12 часов.