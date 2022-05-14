По словам специалиста, поиск возможных диагнозов в интернете заставляет человека испытывать внутреннюю тревогу. Боясь упустить опасную болезнь, он начнет постоянно думать о ней. Затем у такого человека могут появиться тревожные навязчивые мысли о том, не болен ли он.

Дальше — больше: ипохондрик может начать чуть ли не еженедельно посещать врачей в попытке найти у себя то или иное заболевание. Порой убедить его в том, что все в порядке, могут только результаты анализов.

Ипохондрия гораздо опасней, чем кажется на первый взгляд. Как отмечает психолог, это расстройство может спровоцировать развитие довольно опасных болезней: например, сахарного диабета и гипертонии. Причем чем дольше человек будет сидеть в интернете и проверять симптомы, тем тяжелее будут последствия и тем сложнее будет потом от них избавиться.