Такое бывало, наверное, с каждым: найдешь у себя какой-то странный симптом, начнешь искать в Сети, о какой болезни он может рассказать — и через пару минут диагностируешь у себя все самые страшные и смертельные недуги. Это явление получило даже официальное название: киберпипохондрия — это попытки поставить себе диагноз после того, как «погуглил» симптомы.
О том, почему киберипохондрия может быть опасной для здоровья, рассказывает медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских.
Психолог «СМ-Клиника»
По словам специалиста, поиск возможных диагнозов в интернете заставляет человека испытывать внутреннюю тревогу. Боясь упустить опасную болезнь, он начнет постоянно думать о ней. Затем у такого человека могут появиться тревожные навязчивые мысли о том, не болен ли он.
Дальше — больше: ипохондрик может начать чуть ли не еженедельно посещать врачей в попытке найти у себя то или иное заболевание. Порой убедить его в том, что все в порядке, могут только результаты анализов.
Ипохондрия гораздо опасней, чем кажется на первый взгляд. Как отмечает психолог, это расстройство может спровоцировать развитие довольно опасных болезней: например, сахарного диабета и гипертонии. Причем чем дольше человек будет сидеть в интернете и проверять симптомы, тем тяжелее будут последствия и тем сложнее будет потом от них избавиться.
Кроме того, поясняет Крушинских, после того, как прочел о каких-либо тревожных симптомах, велик риск на самом деле найти их у себя из-за силы самовнушения. В итоге состояние станет только хуже.
Впрочем, это не единственная причина, по которой киберипохондрия может быть опасна. Дело в том, что после самодиагностики велик риск начать еще и самолечение. Однако эффективную терапию может назначить только врач — а многие из советов, которые можно найти в интернете, на самом деле бесполезны и даже вредны, напоминает психолог в беседе с
Информация, которую человек может найти в Сети, еще и может сформировать ложные ожидания от приема у специалиста. В таком случае поход к терапевту может вызывать тревогу.
Кстати
Почему мы вообще так любим выдумывать болезни? По словам специалистов, все дело в проблемах с психикой. Например, с такой проблемой нередко сталкиваются люди с нарциссическим типом личности. О других факторах риска и о том, как вылечить ипохондрию, можно прочитать ЗДЕСЬ.
А как понять, что ваше беспокойство о здоровье выходит за грани разумного? Пройдите ТЕСТ, который поможет понять, являетесь ли вы ипохондриком.