Нельзя худеть тем, кто этого не хочет

Прежде всего, говоря о похудении, необходимо понимать, что решение измениться всегда остается за человеком. Тело принадлежит человеку, и решать, в каком состоянии содержать это тело, это его безусловное право.

Я абсолютно убежден: не следует стараться худеть, тем, кто реализует «не свое» желание. Всегда, начиная совместную работу с пациентом, мы определяемся с его целями, почему вот сейчас, нередко уже в зрелом возрасте, он надумал изменить свои привычки и свою внешность.

Очень важно определить правильную, внутреннюю цель, понимая, почему это стало жизненно необходимым именно сейчас. Те, кто начинает процесс «за компанию», «потому что доктор сказал», «потому что иначе не нравлюсь своему партнеру», скорее всего не пройдут этот непростой путь. Компания может перестать быть актуальной, в заинтересованность доктора мало кто нынче верит, а партнера вполне возможно не устраивают и другие ваши черты… Человек останавливается, вновь набирает вес и, чаще — больше чем было.