Мало кто абсолютно доволен своим весом: зачастую даже вполне стройные люди полагают, что нет предела совершенству — и тоже стараются похудеть.
Вокруг столько советов о том, как избавиться от лишнего веса, что порой задумаешься: может, и мне надо худеть? А есть ли люди, который точно не стоит стройнеть? В каком случае лучше отложить начало борьбы с лишним весом? Отвечаем на эти вопросы вместе с экспертом.
Врач высшей категории, кандидат медицинских наук, создатель и руководитель проекта «Школа управления весом доктора Матвеева»
Нельзя худеть тем, кто этого не хочет
Прежде всего, говоря о похудении, необходимо понимать, что решение измениться всегда остается за человеком. Тело принадлежит человеку, и решать, в каком состоянии содержать это тело, это его безусловное право.
Я абсолютно убежден: не следует стараться худеть, тем, кто реализует «не свое» желание. Всегда, начиная совместную работу с пациентом, мы определяемся с его целями, почему вот сейчас, нередко уже в зрелом возрасте, он надумал изменить свои привычки и свою внешность.
Очень важно определить правильную, внутреннюю цель, понимая, почему это стало жизненно необходимым именно сейчас. Те, кто начинает процесс «за компанию», «потому что доктор сказал», «потому что иначе не нравлюсь своему партнеру», скорее всего не пройдут этот непростой путь. Компания может перестать быть актуальной, в заинтересованность доктора мало кто нынче верит, а партнера вполне возможно не устраивают и другие ваши черты… Человек останавливается, вновь набирает вес и, чаще — больше чем было.
Нельзя худеть тем, кто не прошел обследование
Не стоит начинать борьбу с избыточным весом, не разобравшись с возможными причинами. Каждый специалист, помогающий похудеть, предложит отработанный список лабораторных исследований, направленный на исключение объективных медицинских проблем, приведших к набору веса. Избыток жира на талии это лишь косметика, а вот сопутствующий ему метаболический синдром — это то, что требует врачебного участия.
Нельзя худеть тем, кто не разобрался с психологическими проблемами
Отправная точка набора веса, особенности пищевого поведения и пищевые привычки лежат в сфере психологии. Не разобравшись «откуда ноги растут», начинать худеть чревато. Также сложно (иногда невозможно и не следует) худеть в периоды выраженного стресса. Ресурс воли, возможности управления собой, у человека ограничены и если они истощены, то пытаться в этот момент менять себя негуманно. И сложно, повышенный уровень кортизола в крови всячески будет этому мешать. Сначала к психологу, а потом худеть!
Нельзя худеть тем, кто имеет противопоказания
Кроме того, медицинская консультация нужна еще и для того, чтобы не навредить себе. Ведь есть те, кому похудение противопоказано:
Имеющие недостаток массы тела (индекс массы тела меньше 18.5);
Те, у кого избыточный вес обусловлен избытком не жировой ткани (определяется биоимпедансметрией), а например мышцами у культуристов или избытком жидкости;
Людям в период обострения хронических воспалительных болезней ЖКТ: гастрита, гастродуоденита, панкреатита, желчекаменной болезни.
При любом тяжелом течении других заболеваний (в этот период организму нужна дополнительная энергия).
Когда лишний вес — это нормально
Не стоит пугаться изменений веса (а, следовательно, стремиться быстро похудеть) тем, у кого эти изменения можно считать физиологичными, например, женщинам в период беременности и кормления.
Считается, что начинать заниматься избыточным весом следует после окончания лактации и, соответственно, нормализации гормонального фона. Это и легче и заведомо не навредит младенцу. Если невмоготу, то делать это нужно очень аккуратно, дозировано ограничивая себя, желательно под медицинским наблюдением.
Попытки похудеть в период активного роста и полового созревания, в пубертатном периоде, могут привести к нарушению формирования нормального гормонального статуса и организма в целом. Обычно, в этом возрасте коррекция веса требуется только при формирующемся ожирении, и тогда это становится уже медицинской проблемой.
К сожалению, наличие избыточного веса всегда сочетается с другими неполадками в организме. Доказано: не бывает «метаболически здорового» ожирения, можно говорить только об этапе, когда выраженные функциональные нарушения еще себя не проявили…
Лишний жир, увы, это всегда вред для организма. Как правило, если человек решил похудеть, он начинает действовать без оглядки на запреты и противопоказания, исходя из принципа: «Если нельзя, но очень хочется, то можно». Именно поэтому, безопаснее и эффективнее обращаться за консультацией к специалистам. Прежде всего, за медицинской консультацией, чтоб убедиться, что вы себе не вредите.