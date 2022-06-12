- После вынашивания беременности возникает ряд проблем. Вот самые распространенные из них:

1. Дефицит железа, потому что во время беременности расход железа возрастает в несколько раз. Кроме того, сами роды — кровопотеря, и вопрос восполнения дефицита железа крайне актуален, ведь впереди еще грудное вскармливание и во время него также расход железа будет значительным.

Для решения этой проблемы требуется обследование и консультация специалиста. Очень важно обратить на нее внимание, ведь при дефиците железа органам не хватает кислорода, а женщина чувствует слабость, нехватку сил и энергии.

2. Во время беременности формируется чрезмерный лордоз позвоночника, перерастяжение мышц брюшного пресса, диастаз белой линии живота, изменение свода стопы. И при восстановлении важно не допустить ошибку: ни в коем случае нельзя качать пресс и спину в тренажерном зале с целью быстрее вернуть свои прежние формы.

Один из лучших способов восстановления здесь — миофасциальная гимнастика и миофасциальный массаж, которые бережно приводят тело в его нормальное состояние.

3. Опущение стенок влагалища (мышц тазового дна), травмы промежности. Для восстановления интимной зоны необходим комплексный подход. Есть уникальная процедура лазерного восстановления фракционным лазером — он позволяет бережно и безболезненно восстановить интимную зону.