Быть матерью непросто: этому не учат в школе или университете, и каждой родившей женщине нужно время, чтобы привыкнуть к новой роли. Кроме того, сами по себе роды — серьезное испытание для организма.
Что нужно сделать для того, чтобы прийти в себя после рождения малыша? Как научиться жить по-новому? Разбираемся вместе с экспертами.
Эндокринолог-гинеколог ООО «Медас»
- После вынашивания беременности возникает ряд проблем. Вот самые распространенные из них:
1. Дефицит железа, потому что во время беременности расход железа возрастает в несколько раз. Кроме того, сами роды — кровопотеря, и вопрос восполнения дефицита железа крайне актуален, ведь впереди еще грудное вскармливание и во время него также расход железа будет значительным.
Для решения этой проблемы требуется обследование и консультация специалиста. Очень важно обратить на нее внимание, ведь при дефиците железа органам не хватает кислорода, а женщина чувствует слабость, нехватку сил и энергии.
2. Во время беременности формируется чрезмерный лордоз позвоночника, перерастяжение мышц брюшного пресса, диастаз белой линии живота, изменение свода стопы. И при восстановлении важно не допустить ошибку: ни в коем случае нельзя качать пресс и спину в тренажерном зале с целью быстрее вернуть свои прежние формы.
Один из лучших способов восстановления здесь — миофасциальная гимнастика и миофасциальный массаж, которые бережно приводят тело в его нормальное состояние.
3. Опущение стенок влагалища (мышц тазового дна), травмы промежности. Для восстановления интимной зоны необходим комплексный подход. Есть уникальная процедура лазерного восстановления фракционным лазером — он позволяет бережно и безболезненно восстановить интимную зону.
Акушер-гинеколог ICLINIC
- Послеродовой период делится на ранний — он длится первые 2 часа после родов и поздний — 6-8 недель после родов. Что происходит в поздний послеродовой период:
Матка сокращается и возвращается к первоначальным размерам. В процессе грудного вскармливания стимулируется выработка окситоцина, который помогает матке сокращаться. Молодая мама может почувствовать это во время кормлений — внизу живота появляются болевые ощущения различной интенсивности, не стоит пугаться этого;
Процесс родов сопровождается растяжением мышц тазового дна. Для восстановления тонуса мышц нужно ограничить тяжелые физические нагрузки, выполнять упражнения Кегеля;
Занимают свое прежнее положение внутренние органы, которые были смещены из-за увеличения размеров матки — желудок, легкие, кишечник, мочевой пузырь и т.д. Для ускорения этого процесса рекомендуется носить послеродовой бандаж, придерживаться правил здорового питания.
При длительных или стремительные родах, если плод был крупным, а также при болях в крестце в послеродовой период рекомендуется посещение врача-остеопата, он поможет ускорить и облегчить процесс восстановления.
Сон и еда
Первые месяц-два после родов нужно наладить режим дня, режим кормлений. Конечно же, сказать это просто — а вот выполнить не так легко.
В этот период необходимо отдавать приоритет вашему отдыху, сну, прогулкам на свежем воздухе, а не домашним делам, которые можно делегировать своим близким. Лучше поспать немого побольше и быть отдохнувшей, чем перемыть весь дом.
Что касается еды, то тут тоже важно помнить о собственном здоровье и о потребностях малыша, если вы кормите грудью. Многие женщины далеко не сразу после родов расстаются с лишними килограммами — это нормально! Вашему телу нужно время, чтобы прийти в себя.
Не нужно устраивать голодовки! Вашему организму нужен сбалансированный рацион, чтобы восстановиться. Придерживайтесь принципов здорового питания. Отдавайте предпочтение цельнозерновым крупам, достаточному количеству овощей, фруктов, продуктам содержащим белок (мясо яйца, сыр, творог), хлебобулочные изделия из ржаной муки. Исключите следующие продукты:
Все новые продукты вводите в рацион постепенно, наблюдая за реакцией малыша.
Кормление грудью
Вот несколько советов, которые облегчат вам жизнь в этот период:
В моменты кормления принимайте удобное для вас положение тела, чтобы можно было расслабиться и наслаждаться общением с малышом;
Кормление по требованию — это прикладывание к груди при первом признаке дискомфорта у ребенка. Особенно важно придерживаться этого принципа в период становления лактации — первую неделю после родов и в моменты лактационных кризов;
Пить побольше чистой воды без газа, чтобы восполнять потерянную организмом жидкость. Благодаря этому лактация будет достаточной, а ваш малыш сыт и спокоен.
Ментальное здоровье мамы
Как понять, что у вас послеродовая депрессия? Вот несколько тревожных симптомов:
Потеря аппетита;
Бессонница;
Чувство вины, стыда;
Мысли навредить себе или своему ребенку.
Что делать? Самое главное — не молчать! Ищите помощи у близких людей, друзей, психологов.
Очень важно заботиться о недавно родившей женщине. ЛЮБОЙ маме трудно в первые месяцы жизни ребенка. Женщине необходима поддержка — моральная, бытовая. Выделяйте время для себя, высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе.