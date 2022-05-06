Повышение уровня холестерина в крови

При гиперхолестеринемии повышается уровень «плохого» холестерина, сгущается кровь. Острые же продукты помогают уменьшить вязкость крови, а также очистить сосуды от различных веществ, в том числе от холестерина. Если вас неожиданно начало тянуть на острое, и вы не можете избавиться от этого чувства, значит, нужно сдать липидограмму — анализ крови на липидный профиль.

Гипотиреоз

При снижении функции щитовидной железы метаболизм замедляется, а капсаицин, содержащийся в острых продуктах, наоборот, повышает обмен веществ. Поэтому будет не лишним обследовать щитовидную железу.

Депрессия

Острая пища повышает выработку одного из четырех гормонов радости — эндорфинов (они вырабатываются в нейронах мозга и влияют на эмоциональное состояние, избавляют человека от боли, воздействуя на так называемые опиодные рецепторы — Прим. ред.).

Гельминтоз

Некоторые виды паразитов, попадая в организм, замедляют всасывание веществ в кишечнике. Поэтому организм дает сигнал об ускорении метаболизма и, следовательно, возникает желание употреблять острую пищу.