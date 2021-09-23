Что делать, если обжег язык горячим ? Доктор назвала действия при термических ожогах языка , которые облегчат симптомы и ускорят заживление.

1. Приложите кусочек льда

Кусочек льда, приложенный к месту ожога, уменьшит болевые ощущения. Если нет под рукой льда, прополощите рот прохладной водой. В качестве первой помощи после ожога вода и лед сработают эффективнее, чем народное средство «дыхание через рот» — когда советуют глубоко дышать открытым ртом или подуть на язык.

2. Не используйте йогурт и алкоголь

Другими холодными жидкостями и продуктами охлаждать язык не рекомендуется — рискуете занести инфекцию. Особенно надо отказаться от употребления молочных кислот и продуктов брожения (кисломолочных продуктов), которые могут привести к попаданию в рану микробов.

Также в качестве первой помощи при ожоге противопоказаны соки, газированные напитки и алкоголь.

3. Обработайте антисептиком

Если на языке рана, обработайте ее для профилактики бактериальной инфекции. Подойдут антисептические средства типа мирамистина, хлоргексидина, раствор фурацилина или ромашковый отвар.

4. Примите обезболивающий препарат

Когда боль трудно терпеть, допустимо принять безрецептурный болеутоляющий препарат. Если же она не слишком сильная, пить лишние лекарства ни к чему.

5. Прополощите соленой водой

Такая процедура тоже полезна для быстрого заживления поврежденных тканей. Соленая вода успокаивает и предотвращает риск развития инфекции. Раствор готовится так: на стакан воды берется одна чайная ложка соли. Главное, следите за температурой — вода не должна быть горячей, чтобы не усугубить проблемы. Полоскать рот надо теплым солевым раствором после еды, чтобы удалить остатки пищи.

6. Добавьте витамины А и Е

Эти витамины помогают ускорить заживление тканей.

Попробуйте найти витаминно-минеральный комплекс с высоким содержанием витамина Е. Допускается также использование масляных растворов витаминов А и Е. Для этого вскройте ампулу с витамином, вылейте содержимое на язык и аккуратно распределите по обожженному месту.

7. Смажьте больное место соком алоэ

При ожоге языка пригодится такое популярное народное средство как сок или мякоть алоэ. Мякоть листьев этого растения известна противовоспалительными, бактерицидными и восстанавливающими свойствами.

Сок выдавливают из листьев, разбавляют водой в равных пропорциях и обрабатывают пораженный участок. Вместо сока домашнего приготовления используют также специальные кремы или гель с алоэ, которые продаются в аптеке. Обратите только внимание, чтобы они не были исключительно для наружного применения, а подходили для нанесения на язык.

8. Подержите во рту ложку меда

Мед — еще одно природное средство с противовоспалительным действием. Однако, прежде чем спасаться медом, хорошо подумайте, нет ли у вас склонности к аллергической реакции. Детям до года, к примеру, этот высокоаллергенный продукт давать запрещено.

9. Используйте мяту

Ментол, который в больших концентрациях содержится в перечной мяте, входит в состав многих средств для ухода за полостью рта. Но не спешите заливать спрей с ментолом или зубную пасту на язык. Действуйте осторожно. В них, кроме ментола, есть другие компоненты и как они повлияют на обожженную поверхность — неизвестно.

10. Смажьте глицерином

Для ускорения заживления применяют растительный глицерин — сиропообразную бесцветную жидкость. Он поддерживает поверхность языка увлажненной, что важно для выздоровления.

Если сильный ожог

Перечисленные способы помощи подходят только для легких тепловых поражений. Если сильно обжег язык (при ожогах II–IV степени), самолечение чревато для здоровья — без помощи врача обойтись не удастся.

- Если на поверхности языка вздулись пузыри, надо срочно обратиться за помощью к стоматологу. Волдыри ни в коем случае нельзя вскрывать самостоятельно. Также помощь врача требуется, когда симптомы длятся 10 дней или возникли признаки инфекции. Если этого не сделать вовремя и запустить проблему, ожоги могут привести к инфицированию и другим серьезным последствиям. Доктор проведет осмотр ротовой полости, определит характер и вид поражения, после чего назначит терапию, — предупреждает Ирина Лашкина.

Советы

Пока язык не заживет окончательно, постарайтесь забыть об острой, кислой и маринованной пище . Она вызовет дополнительное раздражение языка, что сведет на нет предыдущие усилия.

Пока ожог не пройдет, откажитесь от твердых и жестких продуктов — орехов, сухариков, семечек и так далее. Механическое повреждение уже травмированных тканей языка будет явно лишним.

Ожоги от острых продуктов

Тем, кто случайно не рассчитал с дозой васаби или красного острого перца, знакомо чувство «пожара во рту», которое трудно чем-то унять. В первые минуты хочется опустить язык в таз с холодной водой. Однако, по словам доктора, никакого реального поражения слизистых оболочек от острых продуктов не происходит.