7 опасных болезней, симптомом которых может быть слабость в ногах

Почти каждый человек в своей жизни испытывал слабость в ногах. Чаще всего эти симптомы являются нормальной реакцией организма на чрезмерные физические нагрузки — длительная ходьба, тренировки в зале, работа стоя или с тяжестями.
Также слабость в ногах может быть симптомом инфекционных заболеваний, повреждения сосудистой системы ног, эндокринных, ревматологических заболеваний, онкологических процессов, депрессии и др. Но встречается слабость в ногах вследствие серьезных и довольно-таки опасных заболеваний нервной системы. «Доктор Питер» вместе с врачом-неврологом, алгологом Ольгой Ларионовой обсудили некоторые из них.
1. Инсульт в области головного мозга
Это острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), которое характеризуется внезапным появлением неврологических симптомов таких как:
слабость в ноге и руке с одной стороны,
онемение одной половины тела,
нарушение речи или непонимание обращенной речи,
асимметрия лица — опускается один угол рта, человек не может улыбнуться,
головокружение,
нарушение равновесия, походки,
резкая головная боль,
потеря сознания.
2. Спинальный инсульт
Кроме инсульта головного мозга встречаются спинальные инсульты — это острое нарушение спинномозгового кровообращения. Инсульт спинного мозга встречается намного чаще, чем об этом принято думать. Симптомы данного заболевания весьма разнообразны и зависят от того на каком уровне произошло нарушение кровообращения (шейный, грудной или поясничный отделы спинного мозга).
Чаще всего он встречается в нижней части спины. Предвестники инсульта:
преходящая слабость нижних или верхних конечностей,
преходящие нарушения чувствительности,
преходящее нарушение функции тазовых органов — недержание или, наоборот, задержка мочи и кала.
Сам же инсульт развивается остро. Ему сопутствует боль в позвоночнике, которая исчезает вскоре после развития нарушений чувствительности и слабости в ногах и/или в руках, нарушение функции тазовых органов.
3. Объемные образования (опухоли) головного и спинного мозга
Симптомы образования опухоли развиваются подостро — в течение нескольких недель, иногда месяцев. Они зависят от размера, локализации, темпа роста и отека тканей вокруг опухоли. Одним из признаков опухоли головного мозга является повышение внутричерепного давления и проявляется:
впервые возникшей диффузной головной болью распирающего характера,
Так же опухолям характерны жалобы пациентов на слабость в ноге и руке чаще с одной стороны, нарушение походки в виде шаткости, возможны падения, нарушение речи и зрения, реже встречаются изменения личности и поведения больного. Одним из признаков медленнорастущих опухолей являются впервые возникшие в жизни эпилептические припадки.
Опухоли спинного мозга, так же как и инсульт, зависят от уровня повреждения спинного мозга. Могут проявляться болями в спине, слабостью в ногах или руках, потерей чувствительности в теле ниже уровня повреждения, нарушением функции тазовых органов.
Встречаются случаи, когда опухоли головного и спинного мозга проявляются симптомами инсульта и требуют тщательного дообследования.
Стоит помнить, что кроме первичных опухолей головного мозга очень часто встречаются метастазы в головной мозг, спинной мозг и позвоночник — это очаг или очаги патологических клеток опухолей других органов при их перемещении по кровеносным и лимфатическим сосудам в ткани головного мозга.
4. Рассеянный склероз
Это одно из демиелинизирующих заболеваний нервной системы — это группа болезней, при которых повреждается миелиновая оболочка нервов. Слабость в одной ноге или обеих сразу может быть признаком начала одного из них. Классическая форма рассеянного склероза (РС) — это триада Шарко:
сочетание нистагма (непроизвольные колебательные движения глаз),
скандированной речи (замедленная речь с произнесением слов по слогам),
интенционного дрожания (дрожание конечностей при выполнении целенаправленных движений, усиливающееся при приближении к цели).
Так же к симптомам РС относятся внезапное нарушение зрения, шаткость при ходьбе, нарушение чувствительности в теле, нарушение функции тазовых органов, головокружение. В зависимости от характера течения, симптомы заболевания могут проявляться редкими обострениями, чередующимися с ремиссией (когда симптомов нет, иногда на длительное время), причем пораженные участки мозга восстанавливаются как частично, так и полностью. Симптомы могут медленно и незаметно появиться и неуклонно прогрессировать, приводя к быстрой инвалидизации пациента.
5. Мигрень
Это первичная головная боль, вызванная конфликтом между сосудами и нервами головы. Мигрень имеет множество вариантов протекания. Один из них — семейная гемиплегическая мигрень — разновидность мигрени с аурой, которая проявляется головной болью и слабостью в руке и ноге с одной стороны длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Она также характеризуется наличием родственников 1 и 2 степени родства (мамы, папы, бабушки) с признаками похожей мигрени с аурой.
6. Мигренозный инфаркт мозга (мигренозный инсульт)
Это осложнение мигрени, которое характеризуется наличием головной боли с аурой, сохраняющейся более 60 минут, наличием многолетних приступов мигрени с аурой (но более кратковременной), подтверждением инсульта по МРТ или КТ.
Чаще бывает у больных мигренью с аурой в сочетании с дополнительным фактором риска — пролапс митрального клапана и прием комбинированных оральных контрацептивов.
7. Боковой амиотрофический склероз (БАС)
Это дегенеративное заболевание ЦНС, характеризующееся поражением двигательных нейронов. Чаще всего болезнь начинается в возрасте 50-70 лет с постепенно нарастающей слабости в ногах и руках, неловкости и похудания в дистальных отделах рук (кистях). В большинстве случаев симптомы асимметричны.
Со временем слабость распространяется и на проксимальные отделы конечностей (плечи, бедра). Параллельно развиваются нарушение речи, глотания, атрофия (похудение) и подергивания в языке. Со временем начинают вовлекаться дыхательные мышцы, что приводит к нарушению дыхания.
Если появляется слабость в ногах, нужно обратиться за медицинской помощью. Понять какая болезнь вызвала слабость можно только после тщательной диагностики, обследования.
Своевременное определение причины слабости в ногах поможет раньше начать лечение, дает возможность продлить свою жизнь, улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование болезни.