7 опасных болезней, симптомом которых может быть слабость в ногах

3. Объемные образования (опухоли) головного и спинного мозга

Симптомы образования опухоли развиваются подостро — в течение нескольких недель, иногда месяцев. Они зависят от размера, локализации, темпа роста и отека тканей вокруг опухоли. Одним из признаков опухоли головного мозга является повышение внутричерепного давления и проявляется:

впервые возникшей диффузной головной болью распирающего характера,

тошнотой и рвотой.

Так же опухолям характерны жалобы пациентов на слабость в ноге и руке чаще с одной стороны, нарушение походки в виде шаткости, возможны падения, нарушение речи и зрения, реже встречаются изменения личности и поведения больного. Одним из признаков медленнорастущих опухолей являются впервые возникшие в жизни эпилептические припадки.

Опухоли спинного мозга, так же как и инсульт, зависят от уровня повреждения спинного мозга. Могут проявляться болями в спине, слабостью в ногах или руках, потерей чувствительности в теле ниже уровня повреждения, нарушением функции тазовых органов.

Встречаются случаи, когда опухоли головного и спинного мозга проявляются симптомами инсульта и требуют тщательного дообследования.

Стоит помнить, что кроме первичных опухолей головного мозга очень часто встречаются метастазы в головной мозг, спинной мозг и позвоночник — это очаг или очаги патологических клеток опухолей других органов при их перемещении по кровеносным и лимфатическим сосудам в ткани головного мозга.