7 опасных болезней, симптомом которых может быть слабость в ногах
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Почти каждый человек в своей жизни испытывал слабость в ногах. Чаще всего эти симптомы являются нормальной реакцией организма на чрезмерные физические нагрузки — длительная ходьба, тренировки в зале, работа стоя или с тяжестями.

Также слабость в ногах может быть симптомом инфекционных заболеваний, повреждения сосудистой системы ног, эндокринных, ревматологических заболеваний, онкологических процессов, депрессии и др. Но встречается слабость в ногах вследствие серьезных и довольно-таки опасных заболеваний нервной системы. «Доктор Питер» вместе с врачом-неврологом, алгологом Ольгой Ларионовой обсудили некоторые из них.

Ольга Ларионова
неврология

врач-невролог, алголог Московской Клиники

vk.com/moscowclinic

1. Инсульт в области головного мозга

Это острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), которое характеризуется внезапным появлением неврологических симптомов таких как:

  • слабость в ноге и руке с одной стороны,

  • онемение одной половины тела,

  • нарушение речи или непонимание обращенной речи,

  • асимметрия лица — опускается один угол рта, человек не может улыбнуться,

  • головокружение,

  • нарушение равновесия, походки,

  • резкая головная боль,

  • потеря сознания.

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2. Спинальный инсульт

Кроме инсульта головного мозга встречаются спинальные инсульты — это острое нарушение спинномозгового кровообращения. Инсульт спинного мозга встречается намного чаще, чем об этом принято думать. Симптомы данного заболевания весьма разнообразны и зависят от того на каком уровне произошло нарушение кровообращения (шейный, грудной или поясничный отделы спинного мозга).

Чаще всего он встречается в нижней части спины. Предвестники инсульта:

  1. преходящая слабость нижних или верхних конечностей,

  2. преходящие нарушения чувствительности,

  3. преходящее нарушение функции тазовых органов — недержание или, наоборот, задержка мочи и кала.

Сам же инсульт развивается остро. Ему сопутствует боль в позвоночнике, которая исчезает вскоре после развития нарушений чувствительности и слабости в ногах и/или в руках, нарушение функции тазовых органов.

микроинсульт
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3. Объемные образования (опухоли) головного и спинного мозга

Симптомы образования опухоли развиваются подостро — в течение нескольких недель, иногда месяцев. Они зависят от размера, локализации, темпа роста и отека тканей вокруг опухоли. Одним из признаков опухоли головного мозга является повышение внутричерепного давления и проявляется:

Так же опухолям характерны жалобы пациентов на слабость в ноге и руке чаще с одной стороны, нарушение походки в виде шаткости, возможны падения, нарушение речи и зрения, реже встречаются изменения личности и поведения больного. Одним из признаков медленнорастущих опухолей являются впервые возникшие в жизни эпилептические припадки.

Опухоли спинного мозга, так же как и инсульт, зависят от уровня повреждения спинного мозга. Могут проявляться болями в спине, слабостью в ногах или руках, потерей чувствительности в теле ниже уровня повреждения, нарушением функции тазовых органов.

Встречаются случаи, когда опухоли головного и спинного мозга проявляются симптомами инсульта и требуют тщательного дообследования.

Стоит помнить, что кроме первичных опухолей головного мозга очень часто встречаются метастазы в головной мозг, спинной мозг и позвоночник — это очаг или очаги патологических клеток опухолей других органов при их перемещении по кровеносным и лимфатическим сосудам в ткани головного мозга.

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4. Рассеянный склероз

Это одно из демиелинизирующих заболеваний нервной системы — это группа болезней, при которых повреждается миелиновая оболочка нервов. Слабость в одной ноге или обеих сразу может быть признаком начала одного из них. Классическая форма рассеянного склероза (РС) — это триада Шарко:

  1. сочетание нистагма (непроизвольные колебательные движения глаз),

  2. скандированной речи (замедленная речь с произнесением слов по слогам),

  3. интенционного дрожания (дрожание конечностей при выполнении целенаправленных движений, усиливающееся при приближении к цели).

Так же к симптомам РС относятся внезапное нарушение зрения, шаткость при ходьбе, нарушение чувствительности в теле, нарушение функции тазовых органов, головокружение. В зависимости от характера течения, симптомы заболевания могут проявляться редкими обострениями, чередующимися с ремиссией (когда симптомов нет, иногда на длительное время), причем пораженные участки мозга восстанавливаются как частично, так и полностью. Симптомы могут медленно и незаметно появиться и неуклонно прогрессировать, приводя к быстрой инвалидизации пациента.

5. Мигрень  

Это первичная головная боль, вызванная конфликтом между сосудами и нервами головы. Мигрень имеет множество вариантов протекания. Один из них — семейная гемиплегическая мигрень — разновидность мигрени с аурой, которая проявляется головной болью и слабостью в руке и ноге с одной стороны длительностью от нескольких часов до нескольких суток. Она также характеризуется наличием родственников 1 и 2 степени родства (мамы, папы, бабушки) с признаками похожей мигрени с аурой.

6. Мигренозный инфаркт мозга (мигренозный инсульт)

 Это осложнение мигрени, которое характеризуется наличием головной боли с аурой, сохраняющейся более 60 минут, наличием многолетних приступов мигрени с аурой (но более кратковременной), подтверждением инсульта по МРТ или КТ.

Чаще бывает у больных мигренью с аурой в сочетании с дополнительным фактором риска — пролапс митрального клапана и прием комбинированных оральных контрацептивов.

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7. Боковой амиотрофический склероз (БАС)

Это дегенеративное заболевание ЦНС, характеризующееся поражением двигательных нейронов. Чаще всего болезнь начинается в возрасте 50-70 лет с постепенно нарастающей слабости в ногах и руках, неловкости и похудания в дистальных отделах рук (кистях). В большинстве случаев симптомы асимметричны.

Со временем слабость распространяется и на проксимальные отделы конечностей (плечи, бедра). Параллельно развиваются нарушение речи, глотания, атрофия (похудение) и подергивания в языке. Со временем начинают вовлекаться дыхательные мышцы, что приводит к нарушению дыхания.

Если появляется слабость в ногах, нужно обратиться за медицинской помощью. Понять какая болезнь вызвала слабость можно только после тщательной диагностики, обследования.

Своевременное определение причины слабости в ногах поможет раньше начать лечение, дает возможность продлить свою жизнь, улучшить качество жизни и замедлить прогрессирование болезни.

Алена Парецкая