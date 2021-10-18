Когда болит голова — терпеть нельзя. Об этом твердят все неврологи. Стоит выпить таблетку, даже если боль не такая сильная и не отвлекает вас от работы или каких-то домашних дел. Но некоторые упорно терпят, даже если боль такая, что «хочется лезть на стенку».
Тоже самое можно сказать и про мигрень — особый вид головной боли, именно ее ВОЗ внесла в список болезней, которые больше всего влияют на качество жизни пациента. По последним данным, с мигренью живет около 16% населения Земли. Существует около 15(!) видов этой головной боли, говорит невролог Ольга Родионова.
Ольга Родионова
Медицина
Врач-невролог, кандидат медицинских наук, Главный врач «Астроцит. Неврологическая клиника». Научный сотрудник кафедры неврологии ПСПбГМУ им. Павловаwww.instagram.com/dr_rodionova_ov/
Мигрень — это не просто головная боль, это нечто большее. Прежде чем ее лечить, нужно сперва определить ее тип, причины, а потом уже пытаться подбирать терапию.
Основные виды мигрени:
мигрень с аурой;
мигрень без ауры.
Справка
Аура — это обратимые симптомы, которые предшествуют головной боли и длятся не более 60 минут. Аура может быть в виде вспышки, молнии перед глазами, звона в ушах, изменениях вкуса и т.д.
Мигрень проявляется повторяющимися приступами головной боли, которые можно описать так:
продолжительность от 4 до 72 часов;
болит с одной стороны;
боль пульсирующего характера средней или высокой интенсивности;
боль усиливается от обычной физической активности (ходьба, подъем по лестнице);
дополнительные симптомы: тошнота/рвота, повышенная чувствительность к свету или звуку.
Приступ мигрени может быть спровоцирован стрессом, некоторыми продуктами, гормональными изменениями, нарушением сна.
Полностью вылечить мигрень невозможно, но вместе с неврологом пациент может добиться уменьшения частоты и тяжести приступов.
Если вам уже поставили диагноз мигрень, то точно не нужно:
делать УЗИ сосудов шеи и головы;
делать ЭЭГ;
пить сосудистые препараты;
пить ноотропные препараты;
пить витамины группы В (если нет дефицита);
терпеть головную боль;
соблюдать жесткую диету;
заниматься самолечением.
«Точнее, вы можете все это делать, но это никак не влияет на частоту и интенсивность головной боли. А вот время, деньги, силы и надежду потерять возможно», —
Если не заниматься мигренью, то она может привести к серьезным осложнениям — они способны очень сильно навредить вашему здоровью. Почему игнорировать мигрень — это очень плохая идея, объяснил невролог Константин Синельников.
Многие мучаются от мигрени годами. Уже не помогают таблетки, сон, а врачи иногда разводят руками, не зная, как помочь пациенту. Совсем недавно медики стали рекомендовать пациентам, страдающим от изматывающих головных болей, «волшебный» укол, который может избавить от мигрени. Поможет ли такой способ избавиться от страданий? «Доктор Питер» узнал у невролога.
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