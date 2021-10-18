Если вам уже поставили диагноз мигрень, то точно не нужно:

делать МРТ головного мозга для контроля;

делать УЗИ сосудов шеи и головы;

делать ЭЭГ;

пить сосудистые препараты;

пить ноотропные препараты;

пить витамины группы В (если нет дефицита);

терпеть головную боль;

соблюдать жесткую диету;

заниматься самолечением.

«Точнее, вы можете все это делать, но это никак не влияет на частоту и интенсивность головной боли. А вот время, деньги, силы и надежду потерять возможно», — комментирует врач.

Если не заниматься мигренью, то она может привести к серьезным осложнениям — они способны очень сильно навредить вашему здоровью. Почему игнорировать мигрень — это очень плохая идея, объяснил невролог Константин Синельников.

Многие мучаются от мигрени годами. Уже не помогают таблетки, сон, а врачи иногда разводят руками, не зная, как помочь пациенту. Совсем недавно медики стали рекомендовать пациентам, страдающим от изматывающих головных болей, «волшебный» укол, который может избавить от мигрени. Поможет ли такой способ избавиться от страданий? «Доктор Питер» узнал у невролога.