Чек-ап для главной мышцы

В более серьезную группу риска попадают, по мнению специалистов, мужчины: им после 35 лет — а если есть плохая наследственность, то и раньше — нужно проходить ежегодное кардиологическое обследование.

— Нужно знать свой уровень холестерина, желательно сразу сделать развернутую липидограмму, чтобы определиться с уровнем так называемого «вредного» холестерина — липопротеидов низкой плотности, — рассказывает Екатерина Борисова. — Обязательно пройти ЭКГ. Если есть изменения со стороны давления, то, скорее всего, назначат и эхокардиографию — это ультразвуковое исследование сердца, которое поможет определить его размеры, сократительную способность, состояние клапанов.

Если у пациента есть факторы риска, то кардиологи рекомендуют проводить нагрузочную пробу. По словам Екатерины Борисовой, раньше использовалась только велоэргометрия, когда человек шел по дорожке или крутил педали велосипеда, а в это время делалась кардиограмма. Сейчас наиболее информативной считается стресс-эхокардиография. Этот метод более чувствительный — ишемию можно выявить на более ранней стадии. На этот тест направляют пациентов, у которых есть жалобы на боли в сердце, дискомфорт во время физической нагрузки. Это минимальный круг обследований.

Существуют и более серьезные методы. Так, для пациентов с высоким риском проводится компьютерная томография коронарного кальция — в течение всего пяти минут можно увидеть первые отложения кальция в артериях, что позволяет говорить о начале процесса атеросклероза. Это позволяет кардиологу более дифференцированно подходить к лечению и назначать препараты для снижения уровня холестерина, поясняет Екатерина Борисова.

По словам Елизаветы Збышевской, компьютерная томография сердца для выявления коронарного кальция — это идеал диагностики, но она достаточно дорогостоящая, и не все клиники могут ее выполнять. Более простая методика для массового обследования на предмет бляшек — УЗИ сосудов шеи и головы, которое есть практически во всех медцентрах и в большинстве поликлиник города. Оно дает результат, который будет сигналом для начала или усиления терапии статинами.

— Очень высок риск сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов с лишним весом, с сахарным диабетом, со сниженной функцией почек, артериальной гипертензией — и оптимальным надо считать давление от 130 и ниже, — продолжает Елизавета Збышевская. — Есть большой прогресс в борьбе с курением, но до сих пор некоторые пациенты продолжают курить и после инфарктов, со стентами или аортокоронарным шунтированием. Любая, даже самая прогрессивная терапия, не даст эффекта, если пациент не будет соблюдать рекомендации врача.

Базовой методикой для оценки состояния сердца по-прежнему является электрокардиограмма.

— ЭКГ хороша тем, что это очень дешевая методика и лишена субъективности при снятии, — комментирует Елизавета Збышевская. — Но, как и любой метод исследования, она нуждается в правильной интерпретации — даже стресс-эхокардиография должна быть правильно оценена. Вовремя и правильно расшифрованные результаты обследования дают шанс на то, чтобы не случилось катастрофическое событие.

Еще один анализ, который стоит сделать один раз в жизни, — это анализ липопопротеина (а). Его показатели не меняются и могут выявить высокий риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Сергей Кадин утверждает: если говорить о рисках, варианты развития острых сердечно-сосудистых событий можно буквально пересчитать «по пальцам руки»: это тромбоз без повреждения сосудистой стенки, пристеночный тромбоз при нарушенной целостности стенки, электрическая нестабильность миокарда и аномально текущие процессы склерозирования соединительной ткани.

— А вот распознавать наличие клинических проявлений этих патологических процессов — это искусство кардиолога, — отмечает Сергей Кадин. — Чтобы увидеть риск катастрофы и своевременно направить пациента на высокотехнологичное лечение, нужен высокий уровень компетентности. А у нас сейчас сложилась не самая благоприятная ситуация с подготовкой кадров, которая требует серьезного внимания. Имеется в виду, например, упразднение интернатуры как этапа и формы обучения врача-специалиста, в результате чего время последипломной подготовки сократилось в полтора раза.

Андрей Осадчий рассказывает, что нарушения ритма сердца и проводимости чаще встречаются у пациентов более старшего возраста и диагностируются стандартными методами исследования — в частности, суточным мониторированием ЭКГ. «Общий анализ крови, ЭКГ, УЗИ сердца, гормоны Т3 и Т4 — этого достаточно для первичной консультации и постановки диагноза, — поясняет он. — Если есть показания, то мы отбираем пациентов на коронарную ангиографию — это уже инвазивная процедура, требующая госпитализации — на сутки-двое максимум. Плюс мы приоритетом ставим исключение ишемической коронарной патологии у пациентов с аритмией перед интервенционными процедурами».

Очень часто пациенты приходят с жалобами не на сердце, а на одышку, особенно если пациент перенес ковид. На это обращает внимание Елизавета Збышевская. «Однако сам факт перенесенного заболевания повышает сердечно-сосудистый риск, и мы видим инфаркты через 3-4 месяца даже у молодых пациентов», — отмечает она. Также пациенты могут жаловаться на боли в животе, особенно при поражении правой коронарной артерии, поэтому часто это расценивают как язву желудка и даже с ней госпитализируют, а при проведении ЭКГ оказывается, что это инфаркт.

— Женщинам вообще часто ставят диагноз остеохондроз, когда они жалуются на боль в левой части грудной клетки, — рассказывает она. — И в принципе, у женщин протекание болезней сердца отличается от мужчин. Например, у них часто бывают ложно-отрицательные стресс-тесты, даже с нагрузкой. И такое состояние длится, пока не происходит инфаркта либо пока пациент не находит правильного кардиолога.

В целом врачи советуют обращать внимание на такие симптомы: если стало некомфортно переносить физическую нагрузку, ходить на дальние расстояния, появились непонятные боли в левой половине грудной клетки — то следует обратиться к кардиологу. Не всегда это признак стенокардии, но в 70% случаев она связана именно с нетипичными болями.

Еще один тревожный симптом — то, что помолодели и инфаркты с инсультами, и артериальная гипертензия. Врачи связывают это в первую очередь с высоким уровнем стресса.