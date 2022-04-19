6 витаминов и минералов, избыток которых может привести к инсульту, раку и повреждению нервов

Когда мы идем в аптеку за обезболивающими, спреем для носа или специальной косметикой, то взгляд часто падает на витрину с надписью: «Витамины и пищевые добавки». Там располагается множество баночек с разными полезными комплексами, порошки, таблетки-шипучки, капсулы… Любезные фармацевты рекламируют добавки, ведь так важно следить за своим здоровьем. Вот эта баночка поможет кости укрепить, эта — иммунитет повысить, ну а эта необходима для красоты кожи, волос и ногтей. И некоторые люди охотно скупают все больше и больше витаминов, совершенно не задумываясь о том, можно ли их сочетать друг с другом и нужны ли они им вообще.
Важно раз и навсегда усвоить одно важное правило: назначать курсы витаминов может только врач. Доктор изучит результаты ваших анализов, соберет анамнез и только после этого поймет, нуждается ли ваш организм в ударной дозе витамина А или магния. В противном случае у вас может быть избыток того или иного микроэлемента. И это может спровоцировать различные болезни и осложнения.
Больше — не значит лучше
Эксперты Гарвардской медицинской школы провели ряд исследований, чтобы выяснить, как любовь к бесконтрольному приему витаминов может отразиться на здоровье,
избыток витамина А в организме курильщика связан с повышенным риском развития рака легких;
передозировка кальция и витамина D может спровоцировать образование камней в почках;
избыток витамина Е может спровоцировать кровоизлияние в мозг и, как следствие, инсульт;
слишком высокая концентрация витамина К может помещать действию препаратов, которые врач прописал вам для разжижения крови (что актуально пациентам, которые перенесли тяжелый ковид);
избыток витамина В6 может привести к повреждению нервов и проблемам с координацией.
«Например, взрослым с остеопорозом может потребоваться дополнительное количество витамина D и кальция сверх того, что они получают из своего обычного рациона. Добавки также могут помочь людям с болезнью Крона или целиакией, состояниями, которые затрудняют усвоение определенных питательных веществ. Люди с дефицитом витамина B12 почти всегда нуждаются в каких-то минералах и пищевых добавках. Об этом знают врачи и, если будет нужно, обязательно назначат вам курс витаминов», — рассказывают эксперты Гарвардской медицинской школы.
Также важно помнить, что прием некоторым витаминов и минералов стоит ограничить, если вы перенесли операцию. Обязательно расскажите своему лечащему врачу о всех добавках, которые вы принимаете. Высока вероятность, что он запретит вам какое-то время принимать витамины или же назначит другие.
Чтобы не страдать от дефицита нутриентов, большинству людей хватает правильного и сбалансированного питания. Эксперты советуют соблюдать следующие правила:
старайтесь есть 4-5 раз в день, порции должны быть маленькие;
каждый день ешьте различные овощи и фрукты;
не забывайте про сложные углеводы: картофель, цельнозерновой хлеб, макароны из твердых сортов пшеницы;
включите в свой рацион молочные продукты: молоко, творог, натуральные йогурты;
белок — это тоже важно, так что ешьте бобовые, яйца, птицу и рыбу;
ограничьте потребление жирного красного мяса, маргарина, фастфуда, переработанных продуктов;
старайтесь пить больше чистой воды.