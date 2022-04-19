6 витаминов и минералов, избыток которых может привести к инсульту, раку и повреждению нервов

Когда мы идем в аптеку за обезболивающими, спреем для носа или специальной косметикой, то взгляд часто падает на витрину с надписью: «Витамины и пищевые добавки». Там располагается множество баночек с разными полезными комплексами, порошки, таблетки-шипучки, капсулы… Любезные фармацевты рекламируют добавки, ведь так важно следить за своим здоровьем. Вот эта баночка поможет кости укрепить, эта — иммунитет повысить, ну а эта необходима для красоты кожи, волос и ногтей. И некоторые люди охотно скупают все больше и больше витаминов, совершенно не задумываясь о том, можно ли их сочетать друг с другом и нужны ли они им вообще.

Важно раз и навсегда усвоить одно важное правило: назначать курсы витаминов может только врач. Доктор изучит результаты ваших анализов, соберет анамнез и только после этого поймет, нуждается ли ваш организм в ударной дозе витамина А или магния. В противном случае у вас может быть избыток того или иного микроэлемента. И это может спровоцировать различные болезни и осложнения.