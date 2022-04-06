11 главных причин, почему вы каждый день просыпаетесь уставшим и разбитым

Еще одна причина разбитости по утрам — это тревожное расстройство. Оно чаще всего развивается, когда за одной стрессовой ситуацией сразу же следует другая. Мозг дает сигнал: «вокруг опасно», вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. Каждый орган от макушки до кончиков пальцев готовится активизировать способность человека убежать или защититься. Человек никак не может расслабиться, он плохо спит, его могут мучить кошмары, а по утрам он чувствует себя так, словно не спал всю ночь, а занимался тяжелой физической работой.

Если вы стали замечать, что каждое утро ищете повод, чтобы просто встать с кровати и начать делать дела, у вас постоянно плохое настроение, приступы агрессии или, наоборот, полное безразличие ко всему, то обязательно запишитесь на прием к психотерапевту. Специалист определит причину и, если это будет нужно, запишет вас на терапию.

Виновата не только психика

В том, что вы тяжело просыпаетесь и чувствуете себя уставшим могут быть виноваты патологии, которые не имеют никакого отношения к вашему психическому здоровью. Так, например, у вас может развиваться железодефицитная анемия. В этом случае будет постоянно присутствовать сильная слабость, могут появиться головокружения и одышка.

Еще один вариант — это апноэ. Задуматься об этой проблеме стоит людям, которые постоянно храпят. Также это могут быть:

проблемы с щитовидкой;

целиакия;

синдром хронической усталости;

сахарный диабет;

синдром беспокойных ног;

инфекционный мононуклеоз.

Как развиваются эти заболевания и какие еще симптомы могут на них указать, можно прочитать ЗДЕСЬ.