11 главных причин, почему вы каждый день просыпаетесь уставшим и разбитым

Всякий раз, когда мы слышим звонок будильника, то у нас возникает желание выключить его как можно скорее и поспать еще немножко, хотя бы 5-10 минут. Просыпаться рано утром — тяжело, особенно, если вы поздно легли, слишком плотно поужинали или накануне перенервничали. Но контрастный душ, зарядка, вкусный завтрак, прогулка с собакой могут помочь взбодриться и поднять настроение. Да, вылезать из теплой постели — не самая легкая задача, но приятные утренние ритуалы действительно помогают чувствовать себя лучше.
Другое дело, когда каждое утро для вас — это настоящее испытание. Вы просыпаетесь уже уставшим, разбитым, с тяжелой головой и полным нежеланием что-либо делать. Поднять настроение не могут ни любимый кофе с вкусным завтраком, ни разговоры с семьей. Хочется лечь обратно в кровать и скорее заснуть, чтобы не жить сегодняшний день. Такое состояние может указывать на расстройства и даже заболевания, говорит врач-психотерапевт Екатерина Мисевич. Например, люди часто страдают от астении, даже не догадываясь об этом.
Врач-психотерапевт, нарколог
«Астения — это состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке. Чувство разбитости не проходит после ночного сна или отдыха в течение дня. Характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50 процентов. Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга, —
Вторая причина такого состояния — это депрессия. Это серьезное заболевание, с которым нельзя справиться самостоятельно, тут нужна помощь психотерапевта. Обычно люди, которые страдают от депрессии, просыпаются без будильника в 3-5 утра и никак не могут заснуть. У них подавленное настроение, особенно в первую половину дня, а утро для них — самое ужасное время суток. Человек также постоянно чувствует себя виноватым все всех бедах, у него нет мотивации работать и заниматься любимым делом.
Еще одна причина разбитости по утрам — это тревожное расстройство. Оно чаще всего развивается, когда за одной стрессовой ситуацией сразу же следует другая. Мозг дает сигнал: «вокруг опасно», вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. Каждый орган от макушки до кончиков пальцев готовится активизировать способность человека убежать или защититься. Человек никак не может расслабиться, он плохо спит, его могут мучить кошмары, а по утрам он чувствует себя так, словно не спал всю ночь, а занимался тяжелой физической работой.
Если вы стали замечать, что каждое утро ищете повод, чтобы просто встать с кровати и начать делать дела, у вас постоянно плохое настроение, приступы агрессии или, наоборот, полное безразличие ко всему, то обязательно запишитесь на прием к психотерапевту. Специалист определит причину и, если это будет нужно, запишет вас на терапию.
Виновата не только психика
В том, что вы тяжело просыпаетесь и чувствуете себя уставшим могут быть виноваты патологии, которые не имеют никакого отношения к вашему психическому здоровью. Так, например, у вас может развиваться железодефицитная анемия. В этом случае будет постоянно присутствовать сильная слабость, могут появиться головокружения и одышка.
Еще один вариант — это апноэ. Задуматься об этой проблеме стоит людям, которые постоянно храпят. Также это могут быть:
проблемы с щитовидкой;
целиакия;
синдром хронической усталости;
сахарный диабет;
синдром беспокойных ног;
инфекционный мононуклеоз.
Как развиваются эти заболевания и какие еще симптомы могут на них указать, можно прочитать ЗДЕСЬ.