Депрессия — это психическое расстройство, его нужно лечить у психотерапевта. Основные признаки: угнетенное состояние, отсутствие интереса к жизни, полная апатия. Но как понять, что пора бить тревогу? Как отличить начинающуюся депрессию от банальной усталости, выгорания или же просто плохого настроения? Психолог Михаил Лабковский перечислил 9 основных признаков — они помогут вам ответить на вопрос: «Это депрессия или что-то другое?»
Михаил Лабковский
Психология
Психолог, писатель, теле- и радиоведущий.www.instagram.com/labkovskiyofficial/
Девять признаков начинающейся депрессии:
Чувство подавленности. Вам кажется, что все бессмысленно, вы ощущаете тоску и/или безразличие в течение нескольких недель или даже месяцев;
Отсутствие энергии. Вы очень быстро устаете, нет сил даже на самые обычные и простые вещи — включить компьютер или пожарить яичницу;
Пропало удовольствие. Вы не способны насладиться тем, что раньше доставляло вам радость: вкусной едой, просмотром кино, долгой прогулкой, общением с друзьями;
Изменение аппетита и веса. Вы стали есть в разы больше или в разы меньше, изменились ваши пищевые привычки, еда стала пресной. Вы налегаете на сладкое;
Потеря либидо. Вы чувствуете, что интерес к интимной жизни совсем на нуле;
Проблемы со сном. Вы либо спите целый день, либо засыпаете с большим трудом, ближе к утру, а потом не можете заставить себя встать с кровати;
Непривычная активность. Вы чувствуете себя заторможенным или же, наоборот, проявляете гиперактивность, которая вам не свойственна;
Вина и стыд. Вы ощущаете себя виноватым, но вам сложно понять, за что именно. Вы становитесь самокритичным и ругаете себя за поступки, которые не несут никакого вреда;
Мысли о смерти. Вы начинаете размышлять о смерти, проявлять ранее не свойственный вам интерес к этой теме. Или у вас начинают появляться мысли о том, что вам пора расстаться с жизнью.
«Если вы обнаружите у себя хотя бы два из вышеперечисленных признаков, я вам сердечно рекомендую не доводить себя до ручки и сходить к специалисту», —
Он также напоминает, что депрессия лечится в кабинете у психиатра или психотерапевта. Психологи же помогают привести в порядок социальную сторону жизни, пока вы лечитесь от депрессии: не потерять работу, наладить контакт с близкими, поработать с самооценкой и чувством вины, которые депрессию очень часто сопровождают.⠀
Иногда депрессия может очень умело маскироваться и под другие заболевания. Если вы долго пытаетесь вылечить аритмию, изжогу или даже заложенность носа, но ничего не помогает, возможно, дело не в сердце или ЖКТ. Под такими «масками» может скрываться депрессия, а причина недомоганий — химический сбой. Как заподозрить маскированную депрессию, «Доктору Питеру» рассказала врач-психотерапевт Татьяна Караваева.
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