Он также напоминает, что депрессия лечится в кабинете у психиатра или психотерапевта . Психологи же помогают привести в порядок социальную сторону жизни, пока вы лечитесь от депрессии: не потерять работу, наладить контакт с близкими, поработать с самооценкой и чувством вины, которые депрессию очень часто сопровождают.⠀

Иногда депрессия может очень умело маскироваться и под другие заболевания. Если вы долго пытаетесь вылечить аритмию, изжогу или даже заложенность носа, но ничего не помогает, возможно, дело не в сердце или ЖКТ. Под такими «масками» может скрываться депрессия, а причина недомоганий — химический сбой. Как заподозрить маскированную депрессию, «Доктору Питеру» рассказала врач-психотерапевт Татьяна Караваева.