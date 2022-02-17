Готовность усердно работать, даже в ущерб себе принято считать положительным качеством, а не проблемой. Переработки и чрезмерные усилия одобряются обществом и вознаграждаются финансово. Как считает врач-психиатр, психотерапевт Международного медицинского центра «СОГАЗ» Николай Постников, это одна из причин, почему трудоголизм до сих пор не причислили к списку болезней. Между тем, зависимость от работы может стать для человека вполне реальной проблемой — подобно другим аддикциям, плохо сказаться на здоровье и отношениях с близкими.
Николай Постников
Психиатрия
Врач-психиатр, психотерапевт
- Здоровая вовлеченность в работу и трудоголизм — разные вещи. Вовлеченные сотрудники тянутся к работе, потому что она вызывает у них приятные эмоции. Трудоголики же чувствуют внутреннее принуждение — они не хотят, а «должны» работать. В большинстве современных исследований поддерживается идея о том, что трудоголизм — негативное явление, связанное с широким спектром пагубных последствий. Основная опасность трудоголизма в том, что работа постепенно заполняет всю жизнь. От продолжительного стресса у человека начинаются изменения в эмоционально-волевой сфере — появляется выраженная тревожность, утомляемость, астения, снижается настроение, может снизиться иммунитет. А бесконечное давление приводит к депрессии, — поясняет психиатр Николай Постников.
Плюсом ко всем идут риски проблем с ЖКТ, артериальным давлением, уровнем холестерина — питание «на ходу», некачественные продукты и большое количество кофеина здоровья точно не добавляют.
10 признаков, что вы трудоголик
Точную зависимость от работы трудно выявить, однако есть несколько «красных флагов», которые на нее указывают.
У вас есть толерантность к работе — для достижения удовлетворения требуется выполнять все больше и больше работы.
Вы испытываете абстинентный синдром, когда вынуждены не работать — например, во время отпуска или болезни. «Ломка» может сопровождаться агрессией и раздражительностью.
Вы погружены в работу даже во внерабочее время и неспособны психологически отстраниться от нее.
Ваша производительность труда не растет при увеличении рабочего времени.
У вас появляются навязчивые мысли о том, как освободить больше времени для работы.
Вы используете работу для повышения самооценки, собственной значимости или как способ справиться с чувством вины, тревогой, депрессией.
Работа становится для вас доминирующей областью в жизни, из-за чего серьезно страдают остальные сферы (семья, здоровье, уход за собой).
Из-за чрезмерной озабоченности работой у вас возникают проблемы со здоровьем.
У вас часто возникают конфликты и портятся отношения с близкими людьми из-за перегруженности работой.
Вы воспринимаете неудачи на работе как жизненную катастрофу.
Стиль воспитания и профессия — факторы риска
К одержимости работой должна быть склонность — она развивается не вдруг и не у каждого. По словам Николая Постникова, один из основных факторов риска — особенности и стиль воспитания. К примеру, если родители проецируют на ребенка свои нереализованные мечты, боятся, что он не достигнет серьезных успехов, имеют слишком завышенные ожидания, то вероятность развития у их чада трудоголизма во взрослом возрасте чрезвычайно высока.
Психиатр назвал 6 характерных черт личности людей, склонных к трудоголизму.
Повышенное чувство ответственности и долга;
Перфекционизм, стремление к совершенству;
Навязчивое стремление получить одобрение окружающих;
Наличие обсессий — мысленная зацикленность на трудовой деятельности;
Нарциссизм;
Низкая самооценка и склонность к самобичеванию.
Определенные риски создает и профессиональная сфера, в которой трудится потенциальный трудоголик. С большей вероятностью скрытая склонность может проявиться в профессиях, связанных с высоким уровнем личной ответственности — например, у врачей или юристов.
В свою очередь, психолог Петр Галигабаров напомнил, что в Японии есть даже понятие «смерть от переработки» — кароси. Поэтому важен баланс.
Петр Галигабаров
Психология
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.
- Трудоголизм часто является способом подавления негативных эмоций, когда человек отвлекается от страха одиночества, отсутствия любви и так далее. Он может быть также следствием взросления в семье, где поощрялся труд от зари до зари. В итоге превалирует неадекватная самооценка «Я достоин любви, когда занят». Пример в мультике «Принцесса и лягушка» — жизнь во всем ее многообразии главная героиня откладывает на будущее, реализуя мечту своего отца, — рассказал психолог.
Почему люди «горят» на работе
Врач-психотерапевт Ольга Мальковская выделила 4 основные причины, почему так происходит.
Ольга Мальковская
Психология
Врач-психотерапевт, психолог, коучwww.instagram.com/o_malkovskaya_psychologist/
Родительское послание «Ты хороший, только когда делаешь что-то полезное». Когда делаешь уроки, я тебя люблю. Когда дурачишься, ты мне мешаешь. И заслужить «любовь» и признание, мы продолжаем «делать уроки» во взрослой жизни. Когда мы ничего не делали, мы не получали любовь просто за то, что мы есть. Поэтому потребность в любви продолжает нас толкать ставить и достигать все новые амбициозные цели. Чтобы добиться карьерных высот, необходимо много работать и даже жертвовать собой, важными личностными отношениями, а, чтобы это осуществить, нужна острая потребность в заполнении внутренней пустоты и в заслуживании «любви и признания». Чтобы наконец-то мама увидела, что я хороший сын.
Созависимое отношение в анамнезе. Например, отец-алкоголик. Тогда в какой-то степени трудоголизм может стать способом интеграции внутреннего конфликта в более здоровом формате. И этот переход можно заметить даже на уровне поколений: конец XX века больше характеризуется проблемой алкоголизма, а сегодня выросшие дети алкоголиков в большей степени сталкиваются с проблемами трудоголизма. Как это трансформируется в следующем поколении, с чем столкнутся дети трудоголиков? Возможно, с зависимостью от виртуальной реальности, в которой они также будут заполнять внутреннюю пустоту и куда бежать от решения внутренних конфликтов.
Временный трудоголизм, как форма психологической защиты в кризисный период (например, развод, потеря близкого человека) и способ затушить внутреннюю боль, отложить решение внутреннего конфликта. После окончания кризиса трудоголизм и погружение в работу возвращается на нормальный уровень.
Корпоративная культура компании. Человек оправдывает свой трудоголизм теми нормами и правилами, которые приняты в компании. У меня был опыт работы в компании, в которой считался выход с работы в 18.00 — поводом для рассмотрения кандидатуры на увольнение. Совещания иногда заканчивались в полночь, а на следующий день все также необходимо было быть в 9.00 на рабочем месте. В такой ситуации можно занять позицию «я не трудоголик, это правила игры, а у меня ипотека». Либо можно сказать себе: «Я хороший специалист, возможно, здесь такие правила игры, но в моей жизни, кроме работы, есть и другие сферы» и найти новую компанию. В любой ситуации есть выбор и определение границ допустимого.
Трудоголика надо лечить?
— Трудоголизм — не корень проблемы, а попытка убежать от тревоги и страха. Работа приносит облегчение зависимым, которые избегают негативных чувств — следует принять их, а не в очередной раз «уходить» в работу. Пока человек не найдет истинную причину зависимости и не научится самостоятельно справляться с негативными чувствами, попытки избавиться от нее могут быть безуспешны. Истинный трудоголизм требует работы с психологом или психотерапевтом. Часто он также сопровождается такими психическими расстройствами, как обсессивно-компульсивный синдром или тревожно-депрессивное расстройство. Лечение основного заболевания и улучшение психоэмоционального здоровья поможет избавиться и от одержимости работой, — говорит Николай Постников.
По словам Петра Галигабарова, работа с когнитивно-поведенческим психотерапевтом, в том числе практики осознанности в стиле майндфулнесс (психологический процесс направления внимания на то, что происходит сейчас, восприятие всего таким, какое оно есть, без осуждения — прим. ред.), действительно, помогают избавиться от трудовой зависимости.
- Важно выработать новые шаблоны поведения и умение иным способом закрывать потребности, а не переработкой. Установить проседаюшие сферы жизни и с помощью специалиста направить свое внимание туда. Приведу пример клиента. Он не замечал теннисный стол в кафе рядом с офисом, пока мы не проговорили о необходимости найти хобби. Тогда-то он и вспомнил, что любил играть в теннис. А через неделю заметил стол там, где ежедневно бывал. Его мозг начал мыслить иначе и обращать внимание на новые грани жизни, кроме труда 24/7, — рассказал Петр Галигабаров.
Как не стать трудоголиком: советы специалистов
Психиатр, психотерапевт Николай Постников
Постарайтесь установить границы и научиться говорить «нет» работе в выходные. Когда вы в отпуске, отключите уведомления и рабочую почту.
Многие сейчас работают из дома, что стирает границы между деловой и личной жизнью. Установите рабочий график и придерживайтесь его, запланируйте свободное от работы время в течение дня.
Время от времени каждому необходима смена обстановки. Не отказывайтесь от отпуска или поездки на выходные, чтобы разгрузить организм.
Забота о себе также продуктивна, как и сама работа, поэтому нельзя чувствовать вину за время, проведенное для себя — будь то поход в спортзал, общение с друзьями или просто отдых дома.
Один из способов победить трудоголизм— найти и осознать ценность других сфер жизни. Постарайтесь уделять больше времени отношениям, хобби. Наличие других повышает способность к релаксации и снижает уровень стресса.
Существует также тест риска зависимости от работы Work Addiction Risk Test, который определяет выраженность симптомов аддикции по нескольким параметрам — к примеру, навязчивые состояния, неспособность делегировать, уровень самооценки.
Психолог Петр Галигабаров
Научитесь понимать и следовать своим жизненным ценностям. Если среди них, помимо карьеры (или просто работы), есть семья, хобби, любовь, благотворительность, дружба, стоит нарисовать «колесо баланса» и замерить, где вы проседаете.
Поскольку трудоголизм часто развивается от неумения проживать свои эмоции (например, страх, ревность, обида), учитесь распознавать их и проживать.
Психотерапевт, психолог Ольга Мальковская
Кардинальные изменения в жизни происходят не за счет каких-то внезапных перемен, а за счет длинной дороги маленьких поступательных изменений. Начните делать маленькие шаги, но ежедневно. Например, сфокусируйтесь на протяжении месяца на 3 важных и простых вещах: после 19.00 не отвечать на рабочие смс и письма, на выходных — не проверять почту и не отвечать на смс, посвятить субботу и воскресенье только отдыху и общению с семьей и друзьями.
Работая без перерыва, мы хотим добиться большего, но в итоге получаем обратное, так как наша продуктивность на длинной дистанции, наоборот, снижается. Важно понять, что первое время у вас будет «ломка» — вы будете ощущать ту пустоту, которую и маскировала работа. Самое лучшее, что вы можете сделать, — осознать эту пустоту и, возможно, внутренний конфликт, начать его прорабатывать, а не убегать от проблемы. Главное — начать решать проблему трудоголизма до того, как случится инсульт или инфаркт.
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