Родительское послание «Ты хороший, только когда делаешь что-то полезное». Когда делаешь уроки, я тебя люблю. Когда дурачишься, ты мне мешаешь. И заслужить «любовь» и признание, мы продолжаем «делать уроки» во взрослой жизни. Когда мы ничего не делали, мы не получали любовь просто за то, что мы есть. Поэтому потребность в любви продолжает нас толкать ставить и достигать все новые амбициозные цели. Чтобы добиться карьерных высот, необходимо много работать и даже жертвовать собой, важными личностными отношениями, а, чтобы это осуществить, нужна острая потребность в заполнении внутренней пустоты и в заслуживании «любви и признания». Чтобы наконец-то мама увидела, что я хороший сын.

Созависимое отношение в анамнезе . Например, отец-алкоголик. Тогда в какой-то степени трудоголизм может стать способом интеграции внутреннего конфликта в более здоровом формате. И этот переход можно заметить даже на уровне поколений: конец XX века больше характеризуется проблемой алкоголизма, а сегодня выросшие дети алкоголиков в большей степени сталкиваются с проблемами трудоголизма. Как это трансформируется в следующем поколении, с чем столкнутся дети трудоголиков? Возможно, с зависимостью от виртуальной реальности, в которой они также будут заполнять внутреннюю пустоту и куда бежать от решения внутренних конфликтов.

Временный трудоголизм, как форма психологической защиты в кризисный период (например, развод, потеря близкого человека) и способ затушить внутреннюю боль, отложить решение внутреннего конфликта. После окончания кризиса трудоголизм и погружение в работу возвращается на нормальный уровень.

Корпоративная культура компании . Человек оправдывает свой трудоголизм теми нормами и правилами, которые приняты в компании. У меня был опыт работы в компании, в которой считался выход с работы в 18.00 — поводом для рассмотрения кандидатуры на увольнение. Совещания иногда заканчивались в полночь, а на следующий день все также необходимо было быть в 9.00 на рабочем месте. В такой ситуации можно занять позицию «я не трудоголик, это правила игры, а у меня ипотека». Либо можно сказать себе: «Я хороший специалист, возможно, здесь такие правила игры, но в моей жизни, кроме работы, есть и другие сферы» и найти новую компанию. В любой ситуации есть выбор и определение границ допустимого.

Трудоголика надо лечить?

— Трудоголизм — не корень проблемы, а попытка убежать от тревоги и страха. Работа приносит облегчение зависимым, которые избегают негативных чувств — следует принять их, а не в очередной раз «уходить» в работу. Пока человек не найдет истинную причину зависимости и не научится самостоятельно справляться с негативными чувствами, попытки избавиться от нее могут быть безуспешны. Истинный трудоголизм требует работы с психологом или психотерапевтом. Часто он также сопровождается такими психическими расстройствами, как обсессивно-компульсивный синдром или тревожно-депрессивное расстройство. Лечение основного заболевания и улучшение психоэмоционального здоровья поможет избавиться и от одержимости работой, — говорит Николай Постников.

По словам Петра Галигабарова, работа с когнитивно-поведенческим психотерапевтом, в том числе практики осознанности в стиле майндфулнесс (психологический процесс направления внимания на то, что происходит сейчас, восприятие всего таким, какое оно есть, без осуждения — прим. ред.), действительно, помогают избавиться от трудовой зависимости.

- Важно выработать новые шаблоны поведения и умение иным способом закрывать потребности, а не переработкой. Установить проседаюшие сферы жизни и с помощью специалиста направить свое внимание туда. Приведу пример клиента. Он не замечал теннисный стол в кафе рядом с офисом, пока мы не проговорили о необходимости найти хобби. Тогда-то он и вспомнил, что любил играть в теннис. А через неделю заметил стол там, где ежедневно бывал. Его мозг начал мыслить иначе и обращать внимание на новые грани жизни, кроме труда 24/7, — рассказал Петр Галигабаров.

Как не стать трудоголиком: советы специалистов

Психиатр, психотерапевт Николай Постников

Постарайтесь установить границы и научиться говорить «нет» работе в выходные. Когда вы в отпуске, отключите уведомления и рабочую почту.

Многие сейчас работают из дома, что стирает границы между деловой и личной жизнью. Установите рабочий график и придерживайтесь его, запланируйте свободное от работы время в течение дня.

Время от времени каждому необходима смена обстановки. Не отказывайтесь от отпуска или поездки на выходные, чтобы разгрузить организм.

Забота о себе также продуктивна, как и сама работа, поэтому нельзя чувствовать вину за время, проведенное для себя — будь то поход в спортзал, общение с друзьями или просто отдых дома.

Один из способов победить трудоголизм— найти и осознать ценность других сфер жизни. Постарайтесь уделять больше времени отношениям, хобби. Наличие других повышает способность к релаксации и снижает уровень стресса.

Существует также тест риска зависимости от работы Work Addiction Risk Test, который определяет выраженность симптомов аддикции по нескольким параметрам — к примеру, навязчивые состояния, неспособность делегировать, уровень самооценки.

Психолог Петр Галигабаров

Научитесь понимать и следовать своим жизненным ценностям. Если среди них, помимо карьеры (или просто работы), есть семья, хобби, любовь, благотворительность, дружба, стоит нарисовать «колесо баланса» и замерить, где вы проседаете.

Поскольку трудоголизм часто развивается от неумения проживать свои эмоции (например, страх, ревность, обида), учитесь распознавать их и проживать.

Психотерапевт, психолог Ольга Мальковская