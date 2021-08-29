Со времен Гиппократа, который сказал, что «все болезни начинаются в кишечнике», ничего существенно не поменялось. Разве что можно добавить, что кишечник может страдать не только от внутренних, но и от внешних факторов. И речь вовсе не о некачественном и неправильном питании, а о стрессах, которые мы переживаем.
Ольга Малиновская
Врач клинической лабораторной диагностики
- Результаты одного из исследований показывают, что стресс влияет на состав кишечного микробиома с такой же интенсивностью, как и, например, диета с высоким содержанием жирной пищи, которая не слишком полезна для здоровья и кишечных бактерий в частности, — объяснила врач-диагност, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.
При этом стресс — это не только сильные одномоментные переживания. Хронические проблемы с кишечником и болью в области живота могут провоцировать тревожность из-за ситуации в мире, например, пандемия коронавируса, быстрый темп жизни, многозадачность и напряженная работа. То есть, в числе тех, кто может пострадать от болей в кишечнике, которые не связаны с питанием и качеством продуктов, в первых рядах идут трудоголики. У них накладывается сразу несколько факторов из перечисленных.
- Любые события, происходящие в организме, оказывают влияние на состояние микрофлоры, — уверена Ольга Малиновская. — По данным ученых, в человеческом организме обитают триллионы микроорганизмов, составляющих микрофлору. Их количество в полтора, а то в десять раз превышает количество собственных клеток человека.
Еще один распространенный «способ» нарушить состояние микрофлоры — прием антибиотиков. Они не могут действовать избирательно, поэтому уничтожают не только вредные бактерии, но и полезные для организма. Проблемы с кишечником из-за нарушения микробиома можно диагностировать с помощью анализов. При этом, надо учитывать, что проблемы с кишечником не всегда характеризуются болью в животе. Кишечник может сигнализировать о своем состоянии и через другие органы — суставы, кожу, даже головные боли.
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