- Результаты одного из исследований показывают, что стресс влияет на состав кишечного микробиома с такой же интенсивностью, как и, например, диета с высоким содержанием жирной пищи, которая не слишком полезна для здоровья и кишечных бактерий в частности, — объяснила врач-диагност, руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

При этом стресс — это не только сильные одномоментные переживания. Хронические проблемы с кишечником и болью в области живота могут провоцировать тревожность из-за ситуации в мире, например, пандемия коронавируса, быстрый темп жизни, многозадачность и напряженная работа. То есть, в числе тех, кто может пострадать от болей в кишечнике, которые не связаны с питанием и качеством продуктов, в первых рядах идут трудоголики. У них накладывается сразу несколько факторов из перечисленных.